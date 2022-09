Protejați viața copilașilor nenăscuți, fără excepții (Partea 1)

Pe măsură ce statele continuă să adopte și să aplice legi care protejează viețile copiilor nenăscuți, industria avortului invocă continuu circumstanțele dificile ca justificare pentru a reveni la zilele Roe vs. Wade – adică avortul legal la cerere în toate cele nouă luni de sarcină.

În unele cazuri, statele au adoptat legi pro-viață puternice, care protejează într-adevăr majoritatea copilașilor nenăscuți, dar care îi exclud pe cei concepuți prin viol, incest sau care sunt diagnosticați prenatal cu anomalii fetale, analizează Joy Stockbauer și Mary Szoch pentru Washington Stand.

Respectivele excepții subminează obiectivul mișcării pro-viață – protejarea vieții tuturor bebelușilor, ca fiind un dar de la Dumnezeu.

Este nedrept să se discrimineze împotriva copiilor nenăscuți pe baza unor circumstanțe independente de voința lor. Niciun copil nu merită să moară din cauza unei infracțiuni pe care nu a comis-o sau pentru că ar putea avea un handicap.

Deși conversația despre protejarea vieții tuturor bebelușilor nenăscuți, fără excepții, este una dificilă, care necesită mare grijă și compasiune, este extrem de important să fie dusă.

De asemenea, este important să se clarifice faptul că tratamentul pentru o sarcină ectopică nu este un avort. Industria avortului a încercat să semene confuzie în privința acestor două proceduri pentru a manipula femeile și a le face să creadă că nu vor beneficia de tratamentul medical care să le salveze viața în cazul unei sarcini ectopice deoarece statele lor protejează viața bebelușilor nenăscuți; aceasta este o minciună grosolană, care trebuie demascată.

Citește și Cum să contracarăm dezinformarea propagată de susținătorii avortului

Uneori, atunci când purtăm o conversație dificilă despre un subiect sensibil precum avortul, poate fi de ajutor să fim înarmați cu poveștile, experiențele și cuvintele celor care știu din proprie experiență ce înseamnă protejarea vieții, fără excepții.

Pe viitor, Washington Stand va prezenta experiențele trăite și înțelepciunea unor femei puternice care au dus sarcina la termen după ce au primit un diagnostic prenatal, au supraviețuit unei sarcini ectopice sau bebelușul a fost conceput în urma unui viol sau incest.

Vom împărtăși experiențele unei mame, Kerry, căreia i s-a spus că băiețelul ei avea markerii pentru Trisomia 18. Kerry ne-a spus: „Fiul nostru era un dar… Nimeni în afară de Dumnezeu nu știe cât trăiește fiecare – noi știam doar că viața lui Luke nu va fi limitată de niciun doctor. Decizia era în mâna lui Dumnezeu“.

Courtney, al cărei medic a vrut să discute despre „opțiuni“ după ce bebelușul a primit un diagnostic prenatal de sindrom Down, și-a amintit: „I-am spus că, dacă se referea la avort, atunci nu existau opțiuni – pentru că avortul nu era o opțiune“.

Angelica, o mamă care a primit un diagnostic prenatal ce limita durata vieții bebelușului, a spus: „a fost cel mai dulce bebeluș. Știam că, indiferent ce se va întâmpla cu el, puteam fi recunoscătoare că am reușit să-i văd fața și să-i sărut capul, că am fost cu toții împreună ca o familie. Am știut că a meritat“.

Emily ne-a povestit experiența tragică a pierderii unui copil în urma unei sarcini ectopice și de a ajunge pe punctul să-și piardă viața. Emily a descris astfel lucrurile:

„Dumnezeu dă mamelor un har special, pentru că a fi mamă înseamnă o mulțime de lucruri – inclusiv să accepți pierderea. A spune da vieții înseamnă să fii cu adevărat deschis la orice. Credința noastră în Dumnezeu ne ajută să facem pași fără să ne întrebăm de ce… Domnul dă și tot el ia înapoi“.

Kathy Barnette, o politiciană pro-viață care a fost concepută în urma unui viol, și-a amintit:

„Când mi-am făcut publică povestea, m-am simțit rușinată. Victima își asumă vinovăția agresorului. Dar, după ce am vorbit cu mama mea, mi-am dat seama că eu nu eram vinovată de ceea ce i s-a întâmplat și că nu trebuie să port eu rușinea“.

Iar Kristi, o mamă adoptivă (care la rândul ei a fost adoptată, și concepută în urma unui incest), a adăugat:

„Legile sunt adoptate cu aceste excepții ca și cum ar oferi compasiune pentru mamă, dar nu ne putem opri aici când este implicată și o viață nevinovată. Și pun la îndoială ‘compasiunea’ cuiva care oferă unei femei opțiunea de a lua viața propriului copil“.

Toate poveștile acestor femei au în comun un lucru – determinarea să apere demnitatea persoanei umane, indiferent de circumstanțe.

Sperăm să citiți aceste istorisiri cu mintea și inima deschise. Și ne rugăm ca, la încheierea seriei, să fiți întăriți în decizia de a apăra fiecare copil nenăscut – indiferent de circumstanțele în care se află.

Traducere și adaptare

Tribuna.US