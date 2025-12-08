Lacunele Instagram care permit prădătorilor sexuali să ajungă la adolescenți

Două mame au investigat și au descoperit o modalitate prin care adulții pot intra în contact cu tinerii și chiar pot face schimb de fotografii nud

Când Instagram a început să blocheze conturile adolescenților anul trecut din motive de siguranță, conținutul utilizatorilor sub 18 ani a dispărut aproape complet pentru adulți.

Conturile adolescenților au devenit automat private, iar postările și reel-urile de pe aceste conturi nu mai apăreau în fila Explore și în feed-urile principale, cu excepția cazului în care adulții urmăreau deja adolescenții. Prădătorii au avut brusc mult mai multe dificultăți în a-și găsi ținte, informează WSJ.

Dar două mame afiliate organizației de apărare a familiei ParentsTogether Action au descoperit o lacună, pe care au făcut-o publică: când un cont de adolescent comentează o postare publică sau un videoclip, iar un cont de adult care nu a fost semnalat pentru comportament suspect vede acest lucru, adultul poate discuta cu adolescentul în comentarii și chiar îi poate trimite o cerere de urmărire. Dacă adolescentul acceptă, cei doi pot comunica prin mesaje private directe.

Cele două mame au efectuat șase teste pe o perioadă de șase luni. Într-un caz, un cont de adolescent testat a comentat o postare publică cu Taylor Swift cântând. Contul adult testat a răspuns la comentariul adolescentului fals și i-a cerut să-l urmărească. Odată acceptată cererea, conturile false puteau schimba mesaje directe și chiar imagini nud, ca în cazurile de sextorțiune care afectează rețelele sociale.

„Acest test nu surprinde întreaga gamă de caracteristici de siguranță care se activează atunci când există semne reale de potențial pericol”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Meta Platforms. Sistemul analizează factori precum vechimea contului adultului și dacă acesta provine din afara SUA.

„Conturile care prezintă un comportament suspect, inclusiv posibile tentative de sextorțiune, sunt blocate și nu pot solicita urmărirea adolescenților. Avertizăm adolescenții dacă interacționează cu aceste conturi și le oferim informații suplimentare despre persoanele cărora le trimit mesaje”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Cu alte cuvinte, Instagram va semnaliza probabil un cont suspect care încearcă să ia legătura cu un adolescent, dar alte conturi mai puțin suspecte ar putea stabili contactul.

Avertismente și restricții

În ultimii ani, sextorțiunea a evoluat în escrocherii cu motivație financiară, în care adulți – adesea cu sediul în afara SUA – se dau drept adolescente pentru a viza băieți. Autorul trimite unui băiat o fotografie nudă a unei fete, presându-l să trimită în schimb fotografii cu el însuși. Când băiatul face acest lucru, autorul îi spune că fotografiile vor fi distribuite urmăritorilor băiatului de pe rețelele sociale dacă nu plătește o răscumpărare.

Aceste cazuri, care încep adesea pe Instagram și migrează către Snapchat sau Apple Messages, pot avea consecințe devastatoare, unii băieți ajungând să-și ia viața.

Mary Rodee, al cărei fiu s-a sinucis după ce a fost ținta unei escrocherii de șantaj sexual, insistă că soluția Instagram este îngrijorătoare. Ea a repetat teste similare, folosind de fiecare dată conturile pentru adulți pentru a răspunde la comentariile conturilor adolescenților pe diferite pagini de fani ale vedetelor.

„Adulții au posibilitatea de a trimite cereri de prietenie adolescenților, fiind prezenți într-un spațiu online comun”, a spus ea.

Transformarea conturilor noi și existente ale adolescenților în conturi private este un pas important pe care Instagram l-a făcut în direcția protejării adolescenților. Numai persoanele aprobate de adolescenți pot comunica cu aceștia și pot vedea ceea ce postează. Persoanele cu vârsta de până la 15 ani nu pot modifica această setare fără permisiunea părinților.

Dacă adolescenții încearcă să creeze conturi noi cu o dată de naștere mai mare, li se va solicita să încarce un act de identitate sau un selfie video pentru instrumentul Instagram de estimare a vârstei pe baza feței. Compania folosește, de asemenea, inteligența artificială pentru a monitoriza conturile existente care au date de naștere dubioase.

Instagram alertează conturile adolescenților care ar putea fi deja în contact cu persoane suspecte. Când adolescenții sunt informați că discută cu cineva dintr-o altă țară, primesc și un avertisment care le spune că solicitările de fotografii și bani ar putea fi o înșelătorie. Numai în luna iunie, adolescenții au blocat conturi suspecte de un milion de ori și au raportat încă un milion, a declarat compania.

Chiar dacă adolescenții interacționează cu conturi care nu au fost considerate suspecte, a spus purtătoarea de cuvânt, o etichetă „nou” apare pe profilurile conturilor nou create. Când adolescenții încep o nouă conversație cu cineva, pot vedea data la care acea persoană s-a înscris pe Instagram și dacă au prieteni comuni.

Totuși, lacuna descoperită de ParentsTogether Action pare să permită conturilor adulte neverificate să găsească conturi de adolescenți și să interacționeze cu aceștia pe postări publice și reel-uri pentru a câștiga încrederea adolescenților.

Partajarea fotografiilor nud este ușoară

Fiul lui Rodee, Riley Basford, a fost șantajat pe Facebook în 2021, când avea 15 ani. El primise o cerere de urmărire de la ceea ce părea a fi o adolescentă. În schimb, Rodee a aflat mai târziu că era un bărbat din Coasta de Fildeș care amenința să partajeze fotografia nud pe care Riley i-o dăduse. Confruntat cu amenințările de sextorțiune, băiatul și-a luat viața.

Rodee voia să știe dacă modificările aduse de Instagram – care sunt valabile și pe Facebook – ar fi putut să-i protejeze fiul.

Când conturile de test au partajat imagini nud între ele, acestea au apărut inițial neclare în contul adolescentului, dar utilizatorul contului adolescentului putea opta să vizualizeze fotografiile. Instagram afirmă că funcția sa de protecție împotriva nudității – activată în mod implicit pentru conturile adolescenților și care include avertismente cu privire la pericolele partajării unor astfel de imagini – i-a încurajat pe adolescenți să se gândească de două ori. În iunie, peste 40% din imaginile neclare primite în mesaje directe au rămas neclare, afirmă compania.

Este clar că unele măsurile luate de Meta pentru a proteja adolescenții funcționează. Dar părinții nu ar trebui să se lase induși în eroare de falsa senzație că fiii și fiicele lor sunt în deplină siguranță. Este în continuare important să acordați atenție activităților adolescentului voștri pe rețelele de socializare și să purtați discuții sincere și deschise despre pericolele care ar putea pândi în spatele ecranelor.

