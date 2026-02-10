Rațiune în privința copiilor „transgender”

O asociație de chirurgi recomandă să nu se efectueze operații chirurgicale „transgender” la minori Politica progresistă a infectat o mare parte din

O asociație de chirurgi recomandă să nu se efectueze operații chirurgicale „transgender” la minori

Politica progresistă a infectat o mare parte din mediul medical actual, în special în ceea ce privește tratamentele chirurgicale și hormonale pentru copiii care au îndoieli cu privire la sexul lor biologic. Așadar, meritul revine Societății Americane a Chirurgilor Plastici (ASPS) pentru restabilirea bunului simț.

Săptămâna trecută, ASPS a emis o poziție oficială prin care recomandă să nu se efectueze operații chirurgicale legate de gen la pacienții cu vârsta sub 19 ani. Există „dovezi insuficiente” privind „un raport risc-beneficiu favorabil” pentru intervențiile endocrine sau chirurgicale la copii, a declarat asociația chirurgilor.

Grupul a afirmat că cercetările recente au „contribuit la o înțelegere mai clară a potențialelor efecte negative” ale acestor tratamente. De asemenea, a avertizat chirurgii plastici că „competența minorilor în luarea deciziilor medicale este un subiect controversat, în special atunci când pacienții se află într-o stare de suferință și iau în considerare tratamente cu consecințe pe tot parcursul vieții”.

ASPS a adoptat de mult timp o poziție mai conservatoare decât alte grupuri de medici în ceea ce privește intervențiile medicale legate de gen la copii. Academia Americană de Pediatrie susține oficial „îngrijirea care afirmă genul” pentru minori. Dar săptămâna trecută, Asociația Medicală Americană a declarat, de asemenea, că operațiile de schimbare de sex „ar trebui, în general, amânate până la vârsta adultă”.

Declarația chirurgilor plastici a citat, printre alte cercetări, raportul Cass Review din 2024 din Regatul Unit. Acest raport avertiza că studiile rare privind medicina de gen sunt adesea de „slabă calitate”. Raportul Cass Review adăuga că medicii nu au cum să știe dacă copiii vor avea „o identitate trans durabilă” sau o suferință de gen tranzitorie și recomanda o abordare holistică a tratamentului, care să includă screeningul pentru alte afecțiuni neurodezvoltative și de sănătate mintală.

Un caz recent din statul New York ilustrează potențialul prejudiciu al operațiilor de schimbare de sex la copii. Luna trecută, un juriu a constatat că un psiholog și un chirurg au comis o neglijență profesională în cazul unei mastectomii duble efectuate pe o adolescentă de 16 ani fără consimțământul adecvat. Reclamanta, în vârstă de 22 de ani, nu se mai identifică ca transgender și a mărturisit că este „greu să accepți că ești desfigurată pe viață”, potrivit unui raport al Epoch Times privind procedurile judiciare.

Ea a câștigat 2 milioane de dolari despăgubiri, ceea ce ar trebui să atragă atenția medicilor, indiferent dacă țin cont sau nu de chirurgii plastici.

