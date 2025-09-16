Președintele conservator al Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”

Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut ca NATO să-și consolideze capacitățile de descurajare în urma violării spațiului aerian al Poloniei de drone rusești. „Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild.

El a adăugat că se așteaptă ca „astfel de atacuri pe teritoriul NATO” să nu se mai întâmple și ca Alianța să fie și mai bine pregătită.

Săptămâna trecută, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, fiind pentru prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale dronelor au fost găsite la sute de kilometri de granița de est a Poloniei.

Nawrocki a declarat că, în opinia sa, atacul a fost „controlat direct de la Moscova” și este o demonstrație a intențiilor președintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, dar președintele Nawrocki și-a exprimat mulțumirea că niciun militar sau civil polonez nu a fost ucis.

Recent, Președintele Karol Nawrocki a semnat o rezoluție care vizează consolidarea capacităților de apărare ale Poloniei în cadrul operațiunii „Eastern Sentry” a NATO. Rezoluția este clasificată. Potrivit comunicatului președinției poloneze, rezoluția exprimă consimțământul pentru detașarea și găzduirea pe teritoriul Republicii Polone a unei componente a trupelor străine ale NATO, ca o întărire a Poloniei.

Sancțiuni dure pentru Rusia

Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de președintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc, avertizând că o continuare a achiziționării de petrol rusesc va încuraja Moscova și ar risca să conducă la noi agresiuni. Apelul lui Trump vizează, printre altele, Ungaria și Slovacia, precum și Franța, care importă petrol rusesc din India.

„Numai sancțiunile împotriva Moscovei și Trump ar putea pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei”, a spus Nawrocki, adăugând că „Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi”.

„Rusia nu e invincibilă”

Noul președinte al Poloniei, conservatorul Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920.

„Victoria asupra bolșevicilor din 1920 ne-a învățat o lecție importantă. Ne-a învățat că Rusia neoimperială de astăzi, orice Rusie – pentru că Rusia de astăzi nu este cu mult diferită de predecesoarea sa sovietică – nu este invincibilă”, a spus el. „Asta ne spun eroii din 1920. Și vreau ca ofițerii și soldații noștri de astăzi să audă acest lucru. Rusia nu este invincibilă”, a spus președintele recent învestit în funcție. Polonia: Noul președinte conservator, mesaj direct către Putin: „Rusia nu e invincibilă” „Desigur, Rusia este o amenințare constantă, și asta s-ar putea să nu se schimbe”, a spus el. „Dar voi continua să spun că istoria noastră, memoria noastră colectivă și eforturile noastre de modernizare trebuie să ne facă să credem că suntem gata să ne consolidăm potențialul, că putem să ne simțim în siguranță și că principalul nostru dușman nu este invincibil”, a continuat Nawrocki.

Foto: Karol Nawrocki / Facebook

