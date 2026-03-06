Trump: Tucker Carlson „s-a rătăcit”, „nu este destul de inteligent să înțeleagă asta”

Președintele îl atacă dur pe realizatorul de podcasturi, care a vizitat Casa Albă de mai multe ori în ultimele luni pentru a-l convinge să nu atace Ir

Președintele îl atacă dur pe realizatorul de podcasturi, care a vizitat Casa Albă de mai multe ori în ultimele luni pentru a-l convinge să nu atace Iranul

Președintele Donald Trump pare să fi terminat-o cu Tucker Carlson, declarând că podcasterul „și-a pierdut calea”.

Recent, Trump i-a spus reporterului ABC Jon Karl că Tucker nu mai este MAGA și că știe acest lucru de „mult timp”, potrivit The Dailky Wire.

„Tucker s-a rătăcit”, a spus Trump, potrivit lui Karl. „Știam asta de mult timp, iar el nu este MAGA. MAGA înseamnă salvarea țării noastre. MAGA înseamnă să facem țara noastră măreață din nou. MAGA este ‘America pe primul loc’, iar Tucker nu reprezintă niciunul dintre aceste lucruri. Și Tucker chiar nu este suficient de inteligent să înțeleagă asta”.

Carlson a fost un critic vocal al atacurilor lui Trump asupra Iranului, spunând că operațiunea este „absolut dezgustătoare și malefică”. Carlson a susținut, de asemenea, fără dovezi, că decizia de a lansa atacurile a fost impulsionată de Chabad, o organizație evreiască.

Carlson a făcut campanie pentru Trump în 2024, dar a devenit tot mai critic la adresa președintelui, în special în ceea ce privește politica externă. Cu toate acestea, Carlson a făcut mai multe vizite la Casa Albă în ultimele luni, unde s-ar fi întâlnit cu președintele. Se pare că acele întâlniri au făcut parte dintr-un efort de a-l convinge pe președinte să nu atace Iranul.

Declarațiile lui Trump reprezintă o schimbare de atitudine față de noiembrie anul trecut, când președintele a refuzat să-l critice pe Carlson pentru interviul său cu Nick Fuentes.

„Nu poți să-i spui pe cine să intervieveze”, a spus președintele în noiembrie anul trecut, adăugând că „oamenii sunt controversați”. Trump, în același interviu, a spus că Carlson a „spus lucruri bune despre mine de-a lungul anilor”.

Comentariile de joi sunt cele mai dure de până acum ale președintelui la adresa lui Carlson. La începutul acestei săptămâni, Trump i-a spus reporterului Rachael Bade că criticile lui Carlson „nu au niciun impact” asupra lui. El a menționat-o și pe Megyn Kelly, spunând despre aceasta că ar trebui să își aprofundeze cunoștințele de istorie.

„Cred că MAGA este Trump — MAGA nu înseamnă ceilalți doi”, i-a spus Trump lui Bade, referindu-se la Kelly și Carlson. „MAGA vrea să vadă țara noastră prosperând și fiind în siguranță. Iar MAGA susține acțiunile mele în totalitate”.

Sondajele susțin evaluarea președintelui, indicând faptul că o mare parte a alegătorilor republicani sunt în favoarea acțiunilor lui Trump în Iran, potrivit The Daily Wire.

Share this: Facebook

X

