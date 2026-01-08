Sen. Graham: Trump a „dat undă verde” unui proiect de lege cu sancțiuni dure împotriva Rusiei

Președintele Donald Trump susține acum un pachet dur de sancțiuni menit să paralizeze economic Moscova, în timp ce administrația sa continuă negocieri

Președintele Donald Trump susține acum un pachet dur de sancțiuni menit să paralizeze economic Moscova, în timp ce administrația sa continuă negocierile pentru un acord care să pună capăt războiului declanșat de invazia ilegală a Rusiei în Ucraina.

Senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, a declarat că s-a întâlnit miercuri cu Trump la Casa Albă, ocazie cu care președintele a „dat undă verde” proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, aflat în lucru de luni de zile.

Graham semnalase anterior că Trump a aprobat proiectul de lege, însă acesta s-a lovit ulterior de obstacole suplimentare. Totuși, un oficial al Casei Albe a confirmat miercuri pentru AP că președintele sprijină legislația privind sancțiunile.

„Acest moment este bine ales, deoarece Ucraina face concesii pentru pace, iar Putin nu face decât să vorbească, continuând să ucidă nevinovați”, a declarat Graham într-un comunicat, făcând referire la președintele rus Vladimir Putin. „După o întâlnire foarte productivă de astăzi cu președintele Trump pe o varietate de subiecte, acesta a dat undă verde proiectului de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei, la care lucrez de luni de zile împreună cu senatorul Blumenthal și mulți alții. Acest proiect de lege îi va permite președintelui Trump să sancționeze acele țări care cumpără petrol rusesc ieftin, alimentând mașinăria de război a lui Putin. Proiectul de lege i-ar oferi președintelui Trump o pârghie enormă împotriva unor țări precum China, India și Brazilia, pentru a le stimula să înceteze să mai cumpere petrolul rusesc ieftin care finanțează măcelul lui Putin împotriva Ucrainei. Aștept cu interes un vot bipartizan puternic, sperăm chiar de săptămâna viitoare”.

Proiectul de lege, redactat în principal de Graham și de senatorul Richard Blumenthal, democrat din Connecticut, permite administrației să impună tarife vamale și sancțiuni secundare țărilor care cumpără petrol, gaze, uraniu și alte exporturi rusești. Scopul este de a tăia sursa de finanțare pentru o mare parte din acțiunile militare ale Rusiei.

Puncte cheie ale proiectului de lege

Sancțiuni dure împotriva Rusiei

Penalizarea țărilor care cumpără petrol și gaze rusești

Reducerea finanțării mașinăriei de război a Rusiei

Pârghii economice pentru SUA asupra Chinei, Indiei și Braziliei

Sprijin bipartizan în Congres

Pentru Rusia

Scădere semnificativă a veniturilor din energie

Presiune crescută asupra bugetului militar

Izolare economică mai accentuată

Pentru țările care colaborează cu Rusia (China, India etc.)

Costuri mai mari la energie

Risc de sancțiuni sau tarife americane

Presiune diplomatică din partea SUA

Pentru SUA și aliați

Mai multă influență în negocierile de pace

Consolidarea frontului occidental

Posibile tensiuni comerciale globale

Casa Albă a insistat anterior asupra unor revizuiri și a unei anumite flexibilități pentru Trump în cadrul pachetului de sancțiuni, însă oficialul Casei Albe nu a oferit miercuri detalii despre eventualele modificări obținute.

Legislația de lege are zeci de co-autori în Senat, precum și un proiect de lege similar în Camera Reprezentanților, redactat de reprezentantul Brian Fitzpatrick, republican din Pennsylvania.

Graham a spus că un vot ar putea avea loc chiar de săptămâna viitoare, deși nu este clar cât de probabil este acest lucru. Senatul urmează să dezbată săptămâna viitoare un pachet redus de finanțare guvernamentală, pe care Camera Reprezentanților îl analizează în prezent, dacă acesta va fi adoptat.

Administrația Trump încearcă în prezent să finalizeze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, aflat acum aproape în al patrulea an, avându-i ca principali negociatori pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele lui Trump.

