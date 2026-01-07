Dimpotrivă, este un avertisment extrem pentru alți actori rău intenționați Ideea că arestarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite ar reprezen

Dimpotrivă, este un avertisment extrem pentru alți actori rău intenționați

Ideea că arestarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite ar reprezenta un „semnal verde” pentru lideri autoritari precum Xi Jinping sau Vladimir Putin este nu doar greșită, ci profund naivă. Așa cum subliniază James H. McGee, expert în domeniul securității naționale și al combaterii terorismului în The American Spectator, această acțiune nu este o invitație la agresiune, ci dimpotrivă, „un avertisment pentru actorii ostili”.

Înainte de orice analiză geopolitică sofisticată, ar trebui clarificat un lucru elementar: despre ce vorbim, de fapt? Autorul articolului insistă că termenul „arestare” este „exact termenul potrivit pentru a descrie reținerea unui infractor inculpat”. Această precizare nu este un detaliu semantic, ci fundamentul întregii dezbateri. A-l trata pe Maduro ca pe un șef de stat intangibil înseamnă a ignora realitatea unui regim descris drept „narco-dictatură”.

Operațiunea în sine a implicat riscuri politice și militare enorme. Istoria americană arată că astfel de misiuni pot distruge cariere politice atunci când eșuează. Autorul amintește că „orice problemă — pierderea unui elicopter sau moartea operatorilor Delta Force — ar fi fost dezastruoasă”. Tocmai de aceea, reușita este calificată drept „o realizare uluitoare pentru armata americană”.

Criticii se grăbesc să invoce „ordinea internațională bazată pe reguli”, dar autorul demontează acest argument cu o simplitate dezarmantă. Liderii autoritari nu cer și nu au cerut vreodată permisiunea nimănui.

„Xi a spus clar că intenționează să rezolve ‘situația Taiwanului’ până în 2027 și nu caută permisiunea nimănui”, notează autorul. La fel, „Putin nu a cerut permisiune înainte de a invada Crimeea în 2014” și nici înainte de războiul total declanșat în 2022.

A vorbi despre un „semnal verde” în acest context presupune că aceste regimuri ar fi fost anterior reținute de scrupule juridice sau morale. Realitatea, sugerează articolul, este exact opusul. Dacă Rusia sau China au fost încurajate vreodată, acest lucru s-a întâmplat mai degrabă din percepția slăbiciunii Occidentului, nu din demonstrații de forță. După cum se demonstrează, dacă Putin a primit vreun semnal, acesta a venit „din slăbiciunea administrațiilor anterioare, nu dintr-o permisiune formală”.

Un argument relevant care demontează ideea că Rusia și China se simt încurajate de acțiunea lui Trump în Venezuela este faptul că SUA au operat o misiune țintită, limitată, împotriva unui singur om.

În schimb, Rusia invadează o țară vecină, ucide civili nevinovați în Ucraina, atacă clădiri rezidențiale, centrale de căldură și energie electrică, spitale, școli – purtând un război ilegal împotriva unei țări suverane.

Editorialul din The American Spectator pune sub semnul întrebării și aplicarea selectivă a regulilor internaționale.

„Ordinea bazată pe reguli pare a fi invocată mai ales atunci când scopul este limitarea capacității Americii de a acționa”, observă autorul, sugerând că regulile sunt adesea un paravan pentru inacțiune.

În cele din urmă, arestarea lui Maduro este prezentată nu ca un act de aventurism, ci ca o reafirmare a faptului că puterea contează în relațiile internaționale. Nu este necesar să fii de acord cu fiecare decizie de politică externă pentru a recunoaște un adevăr simplu: „Statele Unite nu sunt de neglijat”.

Dacă acest episod transmite un mesaj, acela nu este unul de permisiune, ci de avertisment. Iar pentru regimurile care se bazează pe ideea că Occidentul va ezita la nesfârșit, mesajul este clar: mitul „semnalului verde” nu mai ține.

