Smartphone-urile și epidemia de miopie în rândul copiilor

Timpul petrecut în interior, cu ecranele în față, poate provoca daune globilor oculari, lăsând copiii miopi pe viață

Părinții și politicienii încep să conștientizeze modul în care rețelele sociale și smartphone-urile pot afecta sănătatea mintală a tinerilor. Câți dintre ei realizează că statul toată ziua cu ochii lipiți de ecran poate face copiii literalmente miopi? O analiză WSJ.

Oftalmologii trag un semnal de alarmă cu privire la epidemia de miopie infantilă. Miopia se dezvoltă de obicei între vârsta de 3 și 10 ani, când globii oculari cresc rapid, deși poate progresa și în timpul adolescenței și la începutul vârstei adulte.

Deși genetica joacă un rol important, petrecerea mai mult timp concentrându-te pe lucruri aflate la distanță mică – fie că este vorba de cititul cărților sau vizionarea videoclipurilor pe YouTube – crește semnificativ riscul. Aceasta determină creșterea globului ocular în lungime, de la față spre spate, făcând mai dificilă focalizarea la distanțe mai mari. Te-ai întrebat vreodată de ce copiii care își îngropau capul în cărți erau mai predispuși să poarte ochelari? Acum știi răspunsul.

Studiile au arătat că, cu cât copiii petrec mai mult timp în aer liber, cu atât este mai puțin probabil să devină miopi. Lumina soarelui stimulează eliberarea de dopamină în ochi, ceea ce încetinește alungirea acestuia. Din păcate, copiii din zilele noastre petrec o mare parte din timpul lor în interior, cu ochii lipiți de ecrane.

Incidența miopiei este cea mai mare în Asia de Sud-Est – ceea ce nu este surprinzător, având în vedere accentul cultural puternic pus pe studii – unde se estimează că 80% dintre elevii care termină 12 ani de școală sunt miopi. Ratele sunt ceva mai mici în SUA – 41% în zonele urbane și 16% în zonele rurale – dar au crescut în urma închiderii școlilor din cauza Covid.

Pentru majoritatea oamenilor, purtarea ochelarilor este doar o neplăcere. Dar miopia crește și riscul de cataractă, glaucom, dezlipirea de retină și alte boli oculare mai târziu în viață.

Creșterea bruscă a miopiei pediatrice a determinat guvernele din China, Taiwan și Singapore să limiteze timpul petrecut de copii în fața ecranelor și să recomande școlilor să mărească timpul petrecut de elevi în aer liber. În 2018, președintele chinez Xi Jinping a declarat că creșterea miopiei reprezintă o amenințare pentru viitorul țării, care necesită răspunsuri sociale și guvernamentale cuprinzătoare.

Miopia severă poate fi un factor de descalificare pentru piloții forțelor aeriene chineze, ceea ce a făcut recrutarea o provocare. Partidul Comunist Chinez a propus un plan cincinal pentru a reduce prevalența miopiei în rândul copiilor cu cel puțin 0,5% anual până în 2023. Obiectivul său este de a menține prevalența miopiei la mai puțin de 38% în rândul elevilor din școlile primare și la 70% în licee.

Guvernul a recomandat școlilor să limiteze utilizarea dispozitivelor electronice la 30% din timpul de educație și să ofere două ore de activitate în aer liber pe zi. Luna aceasta, Beijingul a propus interzicerea utilizării smartphone-urilor, computerelor și a altor ecrane pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani și a impus școlilor să efectueze teste de vedere de două ori pe semestru.

Diagnosticul precoce este esențial, deoarece este posibilă tratarea medicală. Picăturile oftalmice cu atropină sunt utilizate de obicei pentru dilatarea pupilei înainte de examinarea ochilor. Studii efectuate în Singapore și Hong Kong la începutul anilor 2000 au arătat că o doză mică de atropină administrată înainte de culcare poate reduce, de asemenea, progresia miopiei.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA nu a aprobat atropina pentru această utilizare, dar oftalmologii prescriu uneori o doză foarte mică în afara indicațiilor. Unele farmacii pot produce medicamentul în propriile laboratoare, proces cunoscut sub numele de „compounding”, dar consistența acestuia variază, iar aciditatea provoacă usturimi la nivelul ochilor. FDA a documentat probleme de control al calității la mai multe farmacii care produc produse pe bază de atropină.

Copiii ar fi mai sănătoși dacă ar petrece mai mult timp alergând afară. Dar unii tot ar deveni miopi, iar tratarea timpurie a acestei afecțiuni poate preveni probleme oculare majore în viitor.

