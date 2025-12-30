Trump amenință cu noi acțiuni militare alături de Israel împotriva Iranului

Comentariile indică o aliniere a opiniei cu Netanyahu, dar nu clarifică dacă există un consens cu privire la următoarele măsuri împotriva Teheranului

Comentariile indică o aliniere a opiniei cu Netanyahu, dar nu clarifică dacă există un consens cu privire la următoarele măsuri împotriva Teheranului și în Gaza

Președintele Trump s-a aliat ferm luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, amenințând cu noi atacuri împotriva Iranului, acuzând Hamas pentru blocarea armistițiului din Gaza și solicitând din nou grațierea lui Netanyahu.

„Nu mă îngrijorat de nimic din ceea ce face Israelul”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă comune după discuțiile purtate la Mar-a-Lago. Președintele a făcut însă aluzie la unele dezacorduri, calificându-l pe Netanyahu drept un „om puternic” care „poate fi foarte dificil uneori”.

Contrastul a fost subliniat de faptul că relația lui Trump cu cel mai apropiat aliat al SUA din Orientul Mijlociu – și cu Netanyahu – este adesea cordială în public, dar mai combativă în privat.

Trump a avertizat că Iranul va fi supus unor atacuri militare dacă va încerca să-și refacă stocul de rachete balistice sau să reia programul nuclear, repetând avertismentele lui Netanyahu.

„Sper că nu încearcă să se reînarmeze, pentru că, dacă o fac, nu vom avea altă opțiune decât să eradicăm rapid această reînarmare”, a declarat Trump.

Însă, într-o schimbare bruscă de atitudine față de Israel, el a afirmat că este deschis la reluarea negocierilor diplomatice cu Teheranul.

Întrebat dacă acțiunile Israelului în Cisiordania subminează obiectivul său de stabilizare a Orientului Mijlociu, Trump a răspuns că el și Netanyahu „nu sunt de acord 100% în privința Cisiordaniei”, dar că vor ajunge la o concluzie. Trump a trecut cu vederea și tensiunile dintre Israel și Turcia.

Trump a declarat că face presiuni pentru acordarea grațierii liderului israelian, care se confruntă cu un proces continuu pentru corupție, fiind acuzat de fraudă și luare de mită. Netanyahu a pledat nevinovat. Trump, care luna trecută a trimis o cerere de grațiere președintelui israelian Isaac Herzog, a declarat că Herzog „mi-a spus că este în curs de procesare”.

„Este un prim-ministru de război, un erou”, a spus Trump despre Netanyahu. „Cum să nu-i acorzi grațierea?”

Biroul lui Herzog a contestat declarația lui Trump, afirmând într-un comunicat că cei doi nu au mai discutat despre grațiere de la data la care Trump a trimis scrisoarea prin care o solicita. Un „reprezentant” al lui Trump, care a discutat cu Herzog despre grațiere în urmă cu câteva săptămâni, a fost informat că „orice decizie în această privință va fi luată în conformitate cu procedurile stabilite”, a adăugat biroul.

„N-am avut niciodată un prieten – nici măcar unul apropiat – precum președintele Trump la Casa Albă”, a declarat Netanyahu. „Uneori avem opinii diferite, dar le rezolvăm… A fost o întâlnire foarte, foarte productivă”.

Manifestarea de sprijin pentru Netanyahu nu a fost neobișnuită pentru Trump, care îl susține adesea public pe liderul israelian, în ciuda tensiunilor de lungă durată dintre ei și a obiectivelor uneori foarte divergente. Din punct de vedere politic, Trump se confruntă cu o bază republicană, în special cu alegătorii mai tineri, care au devenit din ce în ce mai critici față de Israel.

Netanyahu a declarat că guvernul său îi va acorda lui Trump Premiul Israel, cea mai înaltă distincție civilă a țării, care, potrivit lui, nu a fost niciodată acordată unui cetățean non-israelian.

