Adevărata istorie nucleară a Iranului

Regimul ayatollah nu a încetat niciodată să caute o armă nucleară, iar acordul lui Obama nu a pus capăt acestor eforturi

O mare parte din modul în care mass-media prezintă astăzi conflictul cu Iranul se bazează pe o mitologie a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ideea principală este că Iranul a fost ținut sub control de Barack Obama până când Donald Trump a dat-o în bară, iar acum regimul va urmări cu adevărat obținerea armelor nucleare, analizează WSJ.

„Naiv” este un cuvânt prea blând pentru această istorie înșelătoare și partizană. Merită să ne reamintim adevărata istorie, deoarece aceasta arată că regimul iranian a fost neobosit timp de decenii în căutarea bombei nucleare, motiv pentru care președintele Trump îl slăbește prin forță.

Un moment bun de pornire este anul 2002, când Israelul a contribuit la dezvăluirea instalațiilor nucleare secrete ale Iranului de la Natanz și Arak. Acestea erau locurile în care regimul încerca să fabrice o bombă folosind uraniu și plutoniu. În același an, Iranul a testat prototipul unui dispozitiv nuclear cu implozie, toate aceste acțiuni încălcând obligațiile sale asumate în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară.

Iranul a negat că ar fi dorit o bombă, iar în 2007, o estimare a serviciilor de informații naționale ale SUA a raportat, cu un grad ridicat de încredere, că Iranul își încetase eforturile organizate de a dezvolta bombe nucleare în 2003, după invazia americană a Irakului. Îngrijorarea de la Teheran în 2003 era că ar putea fi următorul țintă.

Președintele Iranului a numit raportul un „dar de la Dumnezeu”. Alții au văzut în acest lucru o politizare a serviciilor de informații pentru a-l împiedica pe George W. Bush să se confrunte cu Iranul. Acesta a fost efectul, chiar dacă Iranul a contribuit la uciderea a 600 de soldați americani și la instigarea haosului în Irak.

Abia mai târziu s-a aflat cât de înșelătoare era acea concluzie a serviciilor de informații. Cele mai concludente dovezi au apărut în 2018, când Israelul a sustras din Teheran arhivele nucleare secrete ale Iranului. Documentele au demonstrat că, departe de a-și fi încetat programul de arme nucleare, după 2003 Iranul și-a descentralizat și dispersat activitățile, dar le-a continuat. Activitățile de militarizare erau ascunse sau desfășurate în cadrul universităților, acolo unde o acoperire civilă cu dublă utilizare era plauzibilă.

În 2009, Statele Unite au aflat că Iranul construia o instalație adânc sub un munte din apropierea orașului Qom, destinată îmbogățirii uraniului până la un nivel utilizabil în scopuri militare. Din nou, Iranul a susținut că scopul său era pașnic, dar atunci de ce a ascuns-o și nu a informat inspectorii decât după ce Statele Unite au descoperit-o? Aceasta a devenit instalația de la Fordow, pe care Statele Unite au bombardat-o în luna iunie cu bombe speciale capabile să penetreze solul.

A intrat în scenă Barack Obama, care a făcut din acordul nuclear cu Iranul o prioritate absolută. Discuțiile s-au prelungit ani de zile, în timp ce Iranul continua programul de îmbogățire a uraniului, represiunea internă și actele de terorism în străinătate, iar Obama nu a întreprins aproape nimic în acest sens. Obiectivul regimului în cadrul negocierilor era să obțină o ușurare economică prin ridicarea sancțiunilor, păstrându-și și legitimându-și în același timp programul nuclear. Iranul a acceptat în cele din urmă un acord la sfârșitul anului 2015, după o serie de concesii din partea Statelor Unite.

Echipa lui Obama a permis îmbogățirea uraniului și a lăsat Iranul să păstreze infrastructura care ar putea fi folosită pentru a obține uraniu de calitate militară atunci când Iranul va considera că a sosit momentul potrivit. Obama a făcut un pas înapoi, permițând Iranului să desfășoare activități la Fordow și Arak și să păstreze 5.000 de centrifuge la Natanz. El a renunțat la inspecțiile „oricând și oriunde”. Iranul nici măcar nu a fost obligat să prezinte detalii complete despre toate activitățile sale nucleare din trecut.

Restricțiile prevăzute în acord urmau să expire după cinci, opt, nouă sau 15 ani, în funcție de dispoziție, iar acordul a atenuat restricțiile impuse rachetelor iraniene. În prima săptămână de la semnarea acordului, Iranul a beneficiat de o relaxare a sancțiunilor în valoare de 30 de miliarde de dolari. Qassem Soleimani, șeful Forței Quds, s-a deplasat imediat la Moscova și a obținut intervenția militară a Rusiei în Siria.

Apoi, Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a arestat patru cetățeni americani și i-a reținut în vederea unui schimb. Acordul nu a schimbat comportamentul ostil al regimului, iar Iranul a continuat să-și extindă rețeaua de aliați în Orientul Mijlociu.

Donald Trump s-a retras din acord în 2018 și a înăsprit sancțiunile. Dacă nu ar fi făcut-o, Iranul și aliații săi ar fi fost mai periculoși în prezent. Regimul și-ar fi continuat programul nuclear în mod legal, dintr-o poziție de forță.

Președintele Biden și-a propus să revizuiască acordul lui Obama și a încetat aplicarea sancțiunilor petroliere. Iranul s-a prefăcut că negociază, dar și-a accelerat programul de îmbogățire a uraniului până la pragul gradului necesar pentru fabricarea armelor.

De asemenea, a ascuns materiale nucleare și a mințit în repetate rânduri inspectorii, așa cum a concluzionat în cele din urmă Agenția Internațională pentru Energie Atomică în 2025. În octombrie 2023, reprezentanții – Hamas – Iranului au declanșat un război regional masacrând israelieni, luând ostatici, lansând o ploaie de rachete și atacând transportul maritim mondial.

Israelul a ripostat, iar Iranul a atacat pentru prima dată Israelul în mod direct cu rachete. Statele Unite s-au alăturat inițial eforturilor de apărare, iar apoi, sub conducerea lui Trump, s-au alăturat atacului asupra instalațiilor nucleare din luna iunie a anului trecut. În lunile care au urmat, Iranul nu a mai îmbogățit uraniu pentru prima dată în ultimii 20 de ani.

Înainte și după atacul din iunie, Trump i-a oferit Iranului toate șansele să-și desființeze programul nuclear și să ajungă la un nou acord. Dar chiar și cu o flotă americană în regiune, ayatollahul Ali Khamenei a insistat să păstreze capacitățile necesare pentru a construi o bombă. A pus asta mai presus de orice. Făcuse același lucru cu Obama și poate a crezut că și Trump se va mulțumi cu un acord nefavorabil. S-a înșelat, în mod fatal pentru el însuși și poate chiar și pentru regim.

Criticii campaniei de bombardamente a lui Trump susțin acum că aceasta va motiva Iranul să se angajeze cu adevărat în programul de arme nucleare. Dar asta face de ani de zile. Criticii mai spun că Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) îi va prelua acum frâiele puterii, dar aceasta face acest lucru încă din vremea lui Mahmoud Ahmadinejad. Umilirea președintelui iranian de către IRGC în ultimele zile nu face decât să ridice acest văl.

Nimeni nu știe cum va evolua acest război. Dar un lucru este cert încă din luna iunie: planurile nucleare ale unui regim fanatic și antiamerican au suferit un regres de câțiva ani. O „cursă” către obținerea bombei ar fi acum mai dificilă, având în vedere că Israelul și Statele Unite sunt gata să intervină. Regimul iranian se confruntă, de asemenea, cu grave probleme economice, interne și internaționale, care vor persista mult după încheierea războiului.

Bill Clinton s-a confruntat cu un moment decisiv similar în relația cu Coreea de Nord în anii 1990, înainte ca aceasta să dețină bomba nucleară, și a ales să aibă încredere în promisiunile diplomatice ale Phenianului. Coreea de Nord a mințit și a înșelat și a construit totuși o bombă. Acum construiește rachete care ar putea ajunge pe teritoriul Statelor Unite. Trump a ales să acționeze, spre deosebire de predecesorii săi, iar acest lucru reprezintă un serviciu adus lumii.

