Cei mai mari pierzători ai discursului lui Trump privind Starea Națiunii: Copiii nenăscuți

Din punct de vedere al spectacolului, ce de-al șaselea discurs despre Starea Națiunii al lui Donald Trump a avut tot ce și-ar putea dori un maestru al

Din punct de vedere al spectacolului, ce de-al șaselea discurs despre Starea Națiunii al lui Donald Trump a avut tot ce și-ar putea dori un maestru al scenei — băieții de aur ai echipei SUA de hochei, momente sfâșietoare cu părinți îndoliați și recuperări miraculoase, drama protestelor democrate și antagonismul președintelui în replică.

Dar, dincolo de tot ce s-a scris despre seara record, cea mai importantă concluzie s-ar putea să nu fie ceea ce s-a spus, ci ceea ce nu s-a spus. Într-un discurs de 10.599 de cuvinte, niciunul nu a fost despre viață.

Pentru conservatori, absența chiar și a unei singure mențiuni despre copiii nenăscuți, într-un discurs de aproape două ore asupra ultimului an, a fost dezamăgitoare din mai multe motive, susține The Washington Stand.

Acesta este un om care, enumerând cele mai mari realizări ale celui de-al doilea mandat, a omis ceea ce mulți americani ar considera unele dintre cele mai importante reușite ale sale. După patru ani de extremism social sub Joe Biden, contribuabilii nu mai trăiesc sub un guvern care îi obligă să finanțeze cultura morții — în majoritatea programelor interne și externe. Administrația sa a făcut totul, de la protejarea drepturilor de conștiință, retragerea finanțării pentru Planned Parenthood, anularea politicilor care obligau companiile de asigurări să acopere avorturile, oprirea practicii controversate privind utilizarea țesutului fetal la NIH și până la sistarea finanțării avorturilor gratuite pentru imigranții ilegali.

Dar vidul de marți pe tema vieții, una dintre temele centrale ale primului mandat al lui Trump, spune multe despre reticența recentă a președintelui de a se angaja în aspecte-cheie ale acestei dezbateri — într-un moment în care, din păcate, aceasta este mai aprinsă ca niciodată.

De la ultimul său mandat, avorturile chimice au explodat la nivel național, deschizând larg ușa unui război juridic privind siguranța mifepristonei, disponibilitatea ei în statele care o interzic, legalitatea trimiterii prin poștă și rolul guvernului în a se asigura că femeile sunt sub supravegherea unui medic, având în vedere că 11% se confruntă cu complicații grave, potrivit cercetărilor.

În spatele ușilor închise de la Casa Albă, spun surse din interior, există îngrijorarea că avortul ar fi cumva un subiect perdant pentru Partidul Republican, o teamă care l-a urmărit pe Trump încă de la primele alegeri post-Dobbs.

În cursa prezidențială din 2024, Trump a surprins sugerând că republicanii nu ar trebui să adopte o linie dură privind avortul, deoarece acest lucru face „foarte dificilă câștigarea alegerilor”.

„Această problemă ne-a costat scump la alegerile de la jumătatea mandatului — și inutil”, a afirmat el.

Însă percepția sa și realitatea sunt două lucruri diferite, sugerează sondajele și istoria recentă. În același ciclu electoral din 2022, fiecare guvernator republican care a candidat pentru realegere după ce a semnat legislație semnificativă pro-viață a câștigat — și la diferențe mari. Problema nu este că viața ar fi o povară politică. Problema este că prea mulți republicani sunt tăcuți.

„Am văzut ce se întâmplă când îi lăsăm pe democrați să definească cine suntem și ce reprezentăm”, a argumentat atunci președinta RNC, Ronna McDaniel, în plină campanie prezidențială.

În 2022, „mulți candidați republicani au urmat sfatul prost al consultanților din Washington de a evita subiectul”, a spus ea cu regret. „Și ce s-a întâmplat? Democrații au cheltuit 360 de milioane de dolari pe reclame pline de minciuni despre avort, iar majoritatea republicanilor nu au avut niciun răspuns”.

Dacă Trump face un calcul politic prin tăcerea sa, spune John Rogers, partener senior și sondor la Cygnal, atunci face unul greșit. Potrivit celor mai recente cercetări ale companiei sale, GOP ar putea pierde alegerile de la jumătatea mandatului doar prin evaluarea greșită a acestei chestiuni.

„Entuziasmul Partidului Democrat este foarte ridicat”, a declarat el pentru Tony Perkins, președintele Family Research Council, la emisiunea „Washington Watch”. „Am văzut democrații depășind așteptările într-o alegere specială recentă… și intrăm într-un an electoral de mijloc de mandat în care republicanii dețin președinția și ambele camere ale Congresului”.

Istoric vorbind, avertizează el, asta înseamnă că va fi un scrutin dificil pentru partidul aflat la putere. De aceea este „imperativ”, subliniază Rogers, „ca republicanii să facă tot posibilul pentru a asigura o prezență puternică la vot în rândul bazei lor”.

În sondajele din această lună, Cygnal a constatat că dreptul la viață este un „subiect foarte important” pentru alegătorii republicani din alegerile primare. O treime dintre aceștia spun că nu ar mai fi la fel de entuziasmați să voteze dacă ar simți că liderii lor de la Washington „abandonează sau diminuează principiile pro-viață”.

Principii de la care, interesant, președintele pare să se îndepărteze.

„Am constatat că 84% dintre alegătorii republicani din alegerile primare se opun folosirii fondurilor federale pentru avort”, a explicat Rogers. 79% dintre alegătorii republicani în general sunt de acord — un semnal de alarmă pentru o Casă Albă care a sugerat recent „flexibilitate” pe această temă.

Aceiași alegători sunt, de asemenea, frustrați de politica administrației privind pastila de avort, subliniază Rogers, ceea ce creează riscuri reale pentru alegerile din noiembrie. Majorități largi de republicani nu înțeleg refuzul lui Trump de a anula politica lui Biden privind mifepristona, care a eliminat protecțiile pentru femei.

Nu mai puțin de 80% doresc ca FDA să restabilească cerința vizitelor medicale în persoană, iar alți 74% insistă ca președintele să înceapă să aplice legile împotriva trimiterii medicamentului prin poștă peste granițele statelor.

„Nu este un segment marginal”, a precizat Rogers, „ci nucleul alegătorilor republicani din alegerile primare.” Și „orice scădere a entuziasmului sau a prezenței la vot, chiar și cu doar 5%”, avertizează el, „ar putea avea un efect catastrofal în unele districte-cheie”.

Nu este ceea ce vrea să audă în acest moment președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (R-LA). Majoritatea republicană din ambele camere este deja extrem de fragilă, iar ultimul lucru pe care și-l poate permite partidul este ca cineva să stea acasă în noiembrie.

Amintiți-vă, a subliniat Rogers, „președintele Trump nu mai este pe buletinul de vot”, ceea ce înseamnă că cei care au ieșit la vot doar pentru el vor fi mai puțin motivați. „Republicanii sunt acum partidul alegătorilor fără studii universitare, ceea ce face ca alegerile de la jumătatea mandatului să fie tot mai dificile, pentru că acești alegători pot sau nu să participe dacă el nu este pe listă. Din acest motiv, este și mai important să nu existe nicio scădere a entuziasmului în rândul bazei pro-viață”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

De aceea, discursul de marți a fost o oportunitate ratată. Într-o seară în care președintele a avut atenția întregii țări, ar fi putut defini dezbaterea în termenii săi. Ar fi putut aborda avortul la fel cum a făcut-o cu imigrația și transgenderismul — criticând public radicalismul democraților. În anii trecuți, când Trump a trecut la ofensivă pe acest subiect, a câștigat. În 2016, când a descris în detaliu practica avortului târziu în confruntarea cu Hillary Clinton — „Poți lua un copil și să-l smulgi din pântece în luna a noua, în ultima zi, iar asta nu este acceptabil” — a fost un moment puternic care a schimbat dinamica campaniei.

Când republicanii, inclusiv Trump, își fac timp să explice extremismul democraților — avort la cerere, nelimitat, pentru orice motiv, pe banii contribuabililor — subiectul devine o armă politică. Dar alegătorii nu vor urma acolo unde republicanii nu conduc. Ei au nevoie de bărbați și femei curajoși care să se ridice și să apere terenul solid pe care partidul a stat până acum.

Chuck Donovan, un veteran al mișcării pro-viață, tânjește după zilele de claritate morală ale fostului său șef.

„Doar pentru a ne aminti”, a postat el marți seara, „6 februarie 1985, Starea Națiunii, Ronald Reagan: «Problema avortului cuprinde națiunea noastră. Avortul este fie luarea unei vieți umane, fie nu este. Și dacă este — iar tehnologia medicală arată tot mai mult că este — trebuie oprit. Este o ironie teribilă că, în timp ce unii recurg la avort, atât de mulți alții care nu pot deveni părinți strigă după copii pe care să-i adopte. Avem loc pentru acești copii. Putem umple leagănele celor care își doresc un copil pe care să-l iubească. Și în această seară vă cer, în Congres, să acționați în acest an pentru a adopta legislație care să protejeze copiii nenăscuți»”.

Avortul nu este ceva pentru care luptăm pentru că ar fi avantajos politic — deși ar putea fi. Este ceva pentru care luptăm ca o chestiune de principiu, justiție și demnitate umană. Dar dacă Administrația Trump insistă să-și bazeze deciziile pe ceea ce le-ar aduce beneficii la alegerile de la jumătatea mandatului, atunci este momentul să regândească strategia lui Trump. Pentru că singurul moment în care viața devine o temă perdantă este atunci când republicanii refuză să o abordeze.

Foto: The White House

Share this: Facebook

X

