SUA și China au ajuns la un acord preliminar privind TikTok

Beijingul a acceptat probabil cadrul pentru a menține vie dorința Chinei de a primi vizita lui Trump La Madrid, negociatorii americani și chinezi a

Beijingul a acceptat probabil cadrul pentru a menține vie dorința Chinei de a primi vizita lui Trump

La Madrid, negociatorii americani și chinezi au ajuns la un acord-cadru privind TikTok după două zile de discuții comerciale, un pas crucial către încheierea saga de ani de zile privind posibilitatea ca aplicația de partajare video să funcționeze în America, cu doar câteva zile înainte de data la care urma să fie interzisă.

Beijingul nu s-a arătat până acum prea interesat de un acord privind popularul aplicație, dar probabil a acceptat să încheie un acord pentru a-și menține ambiția ca președintele Trump să viziteze China.

Acordul va fi confirmat de Trump și liderul chinez Xi Jinping după o convorbire telefonică vineri, a declarat Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Proiectul acordului a fost finalizat în contextul în care China și-a intensificat campania de reglementare împotriva gigantului american Nvidia în timpul negocierilor.

Potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect citate de WSJ, acțiunea autorității de reglementare chineze a fost întreprinsă pentru a-i oferi lui Xi acoperire politică pentru acordul TikTok, astfel încât acesta să nu pară slab în fața publicului intern.

Până la întâlnirile de la Madrid, autoritățile chineze s-au opus cererilor SUA ca ByteDance, compania-mamă chineză a TikTok, să vândă pachetul majoritar de acțiuni investitorilor americani. Noua flexibilitate este legată de eforturile intensificate ale Beijingului de a asigura o vizită de stat a lui Trump.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

O întrebare importantă este dacă negociatorii chinezi au acceptat ca ByteDance să renunțe la puternicul algoritm de recomandare al TikTok ca parte a acordului. Beijingul a inclus această tehnologie pe lista sa de control al exporturilor și, până de curând, a rămas ferm pe această poziție.

„Voi discuta cu președintele Xi vineri”, a scris Trump luni dimineață pe Truth Social, înainte ca delegația SUA să țină o conferință de presă. „Relația rămâne una foarte puternică!!!”

Bessent, care a condus delegația SUA, a declarat reporterilor că s-a ajuns la un acord privind transferul dreptului de proprietate asupra TikTok.

„Nu vom discuta despre termenii comerciali ai acordului. Este o chestiune între două părți private, dar termenii comerciali au fost conveniți”, a declarat Bessent reporterilor. „Nu vom mai face prelungiri repetate. Avem o înțelegere”, a spus Greer.

Aproximativ 170 de milioane de americani folosesc TikTok, iar Casa Albă a creat luna trecută un cont oficial pe această platformă.

Încercarea lui Trump de a salva platforma reprezintă o schimbare radicală față de primul său mandat, când a încercat să o interzică, apoi a aprobat un acord provizoriu pentru salvarea acesteia, în care Oracle și Walmart ar fi investit. Acordul nu a fost însă finalizat.

Co-fondată de marele donator republican Larry Ellison, a doua cea mai bogată persoană din lume, Oracle găzduiește datele utilizatorilor TikTok și se așteaptă să fie implicată în noul acord.

Acordul cu TikTok este una dintre numeroasele modalități prin care Trump își folosește rolul de președinte pentru a influența activitatea sectorului privat. În ultimele săptămâni, el a încheiat acorduri cu companii precum Nvidia și Intel pentru a obține ceva în schimbul finanțării guvernamentale și al aprobării licențelor de export.

Share this: Facebook

X

