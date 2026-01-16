The Free Press: Cum a cumpărat Qatarul America

Mica națiune din Golf a cheltuit aproape 100 de miliarde de dolari pentru a-și consolida influența în Congres, universități, redacții, grupuri de refl

Mica națiune din Golf a cheltuit aproape 100 de miliarde de dolari pentru a-și consolida influența în Congres, universități, redacții, grupuri de reflecție și corporații. Ce așteaptă în schimb?

O nouă investigație publicată de The Free Press vorbește despre o realitate surprinzătoare și de amploare rar recunoscută în politica și societatea americană: mica monarhie din Golful Persic, Qatar, ar fi cheltuit aproape 100 de miliarde de dolari pentru a-și croi drum în centrele de putere din Statele Unite ale Americii.

Autorii Frannie Block și Jay Solomon descriu Qatarul ca pe un stat care nu este doar un aliat convențional al Washingtonului, ci un actor cu prezență în politică, corporații, universități și mass-media americane.

Și ei își pun întrebarea pe care și-ar pune-o oricine: „Ce vrea Qatar în schimbul acestui flux uriaș de bani?”

Cadoul simbolic și semnificația sa politică

Cazul avionului Boeing 747-8, evaluat la 400 de milioane de dolari, oferit președintelui american, este simbolic. Nu prin valoarea sa materială, ci prin mesajul transmis: relațiile dintre Doha și Washington au depășit de mult cadrul diplomației convenționale. Faptul că un asemenea dar este aprobat oficial, în contextul în care persoane-cheie din administrație au avut legături financiare anterioare cu Qatarul, ilustrează exact tipul de ambiguitate pe care articolul o expune.

Acordul privind avioanele a fost semnat de procurorul general Pam Bondi. Ea a lucrat anterior la o firmă de lobby din Washington, D.C., care primea 115.000 de dolari pe lună din Qatar pentru a combate traficul de persoane, potrivit unui contract din 2019 analizat de The Free Press.

The Free Press descrie o rețea densă de legături: firme de lobby, investiții imobiliare, relații personale, finanțări academice și colaborări media. De la șefa de cabinet a unui președinte american care a condus o firmă ce reprezenta ambasada Qatarului, până la investiții de sute de milioane de dolari în afaceri ale unor apropiați ai puterii, tabloul este unul coerent: influența nu este accidentală, ci construită sistematic.

Legături directe cu elita politică americană

Investigația enumeră o serie de exemple care, în ansamblu, conturează o influență sistemică:

Susie Wiles, șefa de cabinet a lui Trump, a condus firma de lobby care a reprezentat oficial ambasada Qatarului la Washington.

Kash Patel, actual director al FBI, ar fi prestat servicii de consultanță pentru Qatar fără a se înregistra ca agent străin.

Steve Witkoff, apropiat al lui Trump, a beneficiat de investiții de 623 de milioane de dolari din partea fondului suveran qatarez, legate de un hotel de lux din New York.

Articolul subliniază și legături economice directe cu familia Trump, inclusiv dezvoltarea unui resort de golf de lux lângă Doha și participarea lui Donald Trump Jr. la Forumul Economic din Qatar.

Un parteneriat economic și militar strategic — și profitabil

Nu doar lobby-ul și contactele politice sunt importante: Qatar a investit masiv și în infrastructură militară americană. Statul arab a construit și finanțează baza aeriană americană Al Udeid, cea mai mare din Orientul Mijlociu, cheltuind peste 8 miliarde de dolari începând cu anul 2013.

Această bază este descrisă în articol drept un nod strategic pentru operațiunile americane din Irak, Afganistan și din întregul Golf Persic, consolidând statutul Qatarului de aliat militar indispensabil.

Universități, media și influență culturală

Investigația mai arată că strategia Qatarului nu se limitează la politică și securitate. Prin intermediul Qatar Foundation, fonduri substanțiale au ajuns în universități americane și în programe educaționale, inclusiv în școli publice.

Editorialul nu poate ignora nici dimensiunea culturală a influenței. Investițiile în universități și educație, precum și rolul postului de televiziune Al Jazeera indică o strategie care merge dincolo de politică: modelarea discursului, a cadrului intelectual și a percepțiilor publice.

În plan mediatic, The Free Press descrie Al Jazeera drept „principalul propagandist al islamismului”, o rețea cu o audiență globală de sute de milioane de oameni, finanțată direct de statul qatarez.

O alianță cu contradicții majore

Poate cea mai sensibilă parte a investigației este lista de contradicții pe care autorii o atribuie Qatarului. Deși este un aliat strategic al Washingtonului, Doha este descrisă drept:

„Un bastion al Frăției Musulmane, o sursă crucială de finanțare pentru Hamas, un partener diplomatic și energetic al Iranului și un refugiu pentru conducerea politică exilată a talibanilor”.

Membrii cheie ai familiei regale din Qatar și-au exprimat foarte clar admirația pentru islamism și, în special, pentru Hamas. Sheikha Moza bint Nasser, mama emirului Qatarului și președinta unei organizații educaționale non-profit care investește milioane în școlile americane, l-a lăudat pe Yahya Sinwar, creierul masacrului din 7 octombrie 2023: „El va trăi veșnic”, a scris ea pe X după moartea lui din anul trecut, „iar ei vor dispărea”.

Articolul The Free Press nu oferă verdicte morale definitive. Dar tocmai în acest lucru constă forța sa. El obligă cititorul să se întrebe dacă democrația americană, cu toate mecanismele sale de control și transparență, este pregătită să gestioneze influența masivă a unui stat străin care joacă simultan pe mai multe fronturi — militar, economic, ideologic și mediatic.

În final, nu este vorba doar despre Qatar. Este vorba despre un precedent. Dacă influența poate fi cumpărată la această scară, atunci prețul real nu este măsurat în miliarde de dolari, ci în clarificarea limitelor dintre parteneriat, dependență și compromis.

