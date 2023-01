Top 10 scandaluri de urmărit în 2023

Noul an a sosit și, odată cu el, un nou început pentru mai multe acte de corupție. Dar 2023 oferă, de asemenea, oportunitatea de a vedea deznodământul unor vechi scandaluri. Iată 10 dintre ele la care să fiți atenți anul acesta, sfătuiește Margot Cleveland într-un articol The Federalist.

1. Folosirea pe post de marionetă a Big Tech și mass-media de către guvern

„Dosarele Twitter“ au încheiat anul 2022 cu un nou scandal, mesajele interne ale gigantului tech expunând o amplă coordonare între guvern și Twitter, Facebook, Google și alți pioni importanți care controlează fluxul de informații.

Deși conservatorii au știut – și s-au plâns – de ani de zile de cenzura și de interdicțiile din umbră ale Big Tech, prin achiziționarea platformei și prin faptul că le-a oferit jurnaliștilor independenți acces la e-mailurile personalului, Elon Musk a oferit o confirmare incontestabilă a faptului că Twitter a cenzurat și a pus pe lista neagră conservatorii.

Cenzurarea știrii despre laptopul lui Hunter Biden și reducerea la tăcere a criticilor științifice la adresa regimului Covid impus de guvern, ambele la îndemnul agenților federali, s-au dovedit a fi cele mai îngrozitoare evenimente.

Pe măsură ce Musk continuă să ofere acces la comunicațiile interne, se justifică o vigilență sporită în 2023.

2. Interferența serviciilor de informații în alegerile din 2020

Un scandal conex care ar trebui urmărit în 2023 se referă la interferența serviciilor de informații în alegerile din 2020. Chiar și înainte ca Musk să preia conducerea Twitter, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dezvăluit rolul FBI în cenzurarea știrii despre Hunter Biden.

După cum am relatat anterior, în timpul unui interviu cu Joe Rogan din august 2020, Zuckerberg a dezvăluit că, înainte să apară articolul despre laptopul lui Hunter, FBI-ul a avertizat echipa Facebook să „fie în alertă maximă“.

Potrivit lui Zuckerberg, FBI-ul a spus conducerii Facebook: „Credem că la alegerile din 2016 a existat multă propagandă rusă“ și „avertizăm că același lucru este pe cale să se întâmple și acum, așa că trebuie să fiți vigilenți“.

Pe baza avertismentului FBI, atunci când New York Post a publicat știrea despre Hunter Biden, Facebook a tratat-o ca pe o potențială dezinformare și a limitat propagarea sa.

Deși Zuckerberg a evitat să spună clar dacă FBI a confirmat că articolul despre Hunter Biden ar fi pericolul la care făcea referire avertismentul, fostul șef al departamentului încredere și siguranță al Twitter, Yoel Roth, a semnat o declarație în care atestă că, în timpul „întâlnirilor regulate cu Office of the Director of National Intelligence, Departament of Homeland Security, FBI și colegii din industrie pe tema securității alegerilor“, „agențiile federale de aplicare a legii au comunicat că se așteaptă la ‘operațiuni de piratare și scurgere de informații’ în perioada dinainte de alegerile prezidențiale 2020, probabil în octombrie“.

Roth a precizat că în timpul acestor întâlniri a aflat că „existau zvonuri că o operațiune de acest tip l-ar implica pe Hunter Biden“ și că Twitter a cenzurat știrea în baza respectivului avertisment.

Bineînțeles, laptopul lui Hunter Biden era o realitate, nu dezinformare rusească, așa cum a prezentat serviciile de informații situația, atât companiei Facebook, cât și Twitter, determinând giganții din domeniul tehnologiei să cenzureze articolul devastator din punct de vedere politic cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 2020.

Interferența FBI în alegerile prezidențiale din 2020 este un scandal imens, însă presa a început să scrie despre el abia la finalul anului 2022.

Acest scandal va continua în 2023, fiind posibil ca anul acesta să aflăm detalii și mai incriminatoare, având în vedere că „Dosarele Twitter“ au dezvăluit faptul că agentul special FBI Elvis Chan i-a trimis o avertizare lui Roth în 13 octombrie 2020 – cu câteva ore înainte de apariția articolului din Post.

E-mailul lui Chan l-a direcționat pe directorul executiv al Twitter spre un link care îi permitea acestuia să descarce 10 documente. „Nu este spam!“ a subliniat Chan, cerându-i lui Roth să confirme primirea linkului.

Două minute mai târziu, la ora 18:24, ora Californiei, Roth a confirmat că a primit mesajul și a descărcat fișierele.

Chan a transmis un e-mail similar unor membri influenți ai conducerii Twitter la două zile de la apariția articolului Post, Chan spunându-i lui Roth și unui avocat de nivel înalt din cadrul companiei, în mesajul din 16 octombrie 2020:

„Tocmai am primit o informație importantă“, îndemnându-i apoi pe cei doi să își monitorizeze mesajele Teleporter pentru că urmau să primească „două documente ce trebuiau descărcate“.

Teleporter, după cum detaliază „Dosarele Twitter“, este o platformă de comunicare unidirecțională care permitea FBI-ului să trimită mesaje secrete către gigantul tech. Acele mesaje dispar, se pare, după 24 de ore, și deocamdată, atât conținutul mesajelor Teleporter, cât și documentele atașate de FBI pentru a fi examinate de Twitter rămân un mister.

Dar momentul la care au fost trimise sugerează că ar putea exista dovezi suplimentare care să arate că FBI a mințit Big Tech pentru a manipula alegerile din 2020 – iar 2023 ar putea fi anul în care acestea să iasă la iveală.

Citește și Cum a ajuns Twitter „cățelușul” FBI în alegerile prezidențiale americane din 2020

3. Afacerile necurate ale familiei Biden

Hunter Biden a intrat în vizorul procurorilor federali cel puțin din 2020. Mulți se așteptau să fie pus sub acuzare anul trecut, când, în martie 2022, The New York Times – unul dintre mijloacele de informare în masă preferate de democrați pentru a atenua efectele știrilor negative ce urmau să fie publicate în curând – a raportat, pe baza unor surse anonime, că David C. Weiss, procurorul general din Delaware care răspunde de anchetarea lui Hunter Biden, a cerut ca un mare juriu să „examineze amănunțit“ afacerile internaționale ale lui Hunter Biden, „procurorii luând în calcul trimiterea acestuia în judecată sub acuzații de fraudă fiscală, activități ilegale de lobby extern și spălare de bani“.

Dacă Weiss intenționează să îl pună sub acuzare, 2023 este anul în care ar trebui să o facă, deoarece ulterior națiunea va reveni la modulul de campanie electorală și pare puțin probabil ca Departamentul de Justiție să-l pună sub acuzare pe fiul președintelui în timpul unui an electoral.

Dar, indiferent dacă Weiss o face sau nu, Camera Reprezentanților, aflată acum sub controlul republicanilor, va investiga cu siguranță mașina de făcut bani a familiei Biden – și sunt multe de investigat, inclusiv tranzacțiile financiare ale lui Hunter Biden, James Biden, Sara Biden și ale tuturor companiilor asociate acestora, precum și modul în care Joe Biden a beneficiat de pe urma lor.

Mai mult, pe lângă Ucraina și afacerile lui Hunter de acolo, atât Hunter, cât și James Biden (fratele președintelui) au negociat acorduri cu regimul comunist chinez, declarațiile fiscale arătând că diverse entități conduse de membri ai familiei președintelui Joe Biden au primit transferuri bancare „de la companii chineze având legături cu partidul comunist“ care „totalizau 5.000.000 de dolari, banii ajungând la Hunter și James Biden prin intermediul diferitelor organizații deținute de aceștia“.

Profitul de pe urma tranzacțiilor cu China comunistă reprezintă doar o fațetă a afacerilor financiare ale duo-ului. Potrivit The New York Times, firma lui Hunter Biden, Bohai Harvest Equity Investment Fund, a ajutat la preluarea celei mai mari surse de cobalt din lume, din Congo, de către o companie minieră chineză.

„Hunter ar fi deschis această nouă companie cu parteneri de afaceri chinezi la mai puțin de două săptămâni după vizita efectuată în China împreună cu tatăl său, pe atunci vicepreședinte“.

Un raport al Senatului arată, de asemenea, că Hunter Biden a primit o sumă de 3,5 milioane de dolari de la soția fostului primar al Moscovei, un investitor din Kazahstan și alte câteva persoane.

„Pe plan local, și tranzacțiile lui James Biden indică un scandal cu trafic de influență în spatele investițiilor sale în sectorul medical“ cu o afacere numită Americore. Se pare că James Biden ar fi „promis o investiție serioasă din Orientul Mijlociu, pe baza conexiunilor sale politice“, înainte de a „împrumuta o sumă cu șase cifre din fondurile companiei Americore“, dar investiția din Orientul Mijlociu nu s-a materializat niciodată, și nici rambursarea împrumutului de către James Biden.

Prin procurorii federali și comisiile republicane ale Camerei Reprezentanților, 2023 promite să scoată la iveală rufele murdare ale familiei Biden în ceea ce le privește afacerile.

4. Corupția FBI

De la apariția scandalului SpyGate, în 2018, când președintele de atunci al House Intelligence Committee, Devin Nunes, a publicat memorandumul în care detalia abuzul FBI în ceea ce privește sistemul judiciar FISA, dovezile privind neregulile comise de FBI au continuat să se înmulțească.

Cu toate că, până în prezent, FBI a reușit să scape de vreo consecință reală pentru SpyGate și pentru îngroparea poveștii laptopului lui Hunter Biden, anul trecut o mulțime de agenți au devenit denunțători.

Printre aceștia se numără unii care ocupă „funcții de conducere“ și care ar fi declarat biroului senatorului Chuck Grassley că oficialii FBI „au prezentat în mod fals ca fiind dezinformare dovezile primite din mai multe surse cu privire la activitățile financiare și afacerile în străinătate ale lui Hunter Biden, chiar dacă unele dintre aceste informații fuseseră deja sau puteau fi verificate“.

Mai mulți denunțători l-au contactat, de asemenea, pe reprezentantul republican Jim Jordan, relatând că oficiali ai FBI „ar fi exercitat presiuni asupra agenților pentru a eticheta cât mai mult cazuri drept ‘extremism domestic violent’ pentru a crește numărul de cazuri“.

Iar alți denunțători „au dezvăluit faptul că liderii FBI desfășoară o acțiune de „epurare“ a angajaților cu vederi conservatoare“ și permite ca părtinirea politică să afecteze investigațiile sale.

Posibila apariția a mai mulți denunțători, împreună cu „Dosarele Twitter“ și comisiile Camerei Reprezentanților, ajunsă acum în mâinile republicanilor, ar putea dezvălui mai pe larg corupția FBI în 2023.

Citește și FBI recunoaște că se amestecă în „numeroase companii“, nu doar la Twitter

5. Eugene Yu vs True the Vote

Un al cincilea scandal de urmărit în 2023 este cel al luptei dintre Eugene Yu și True the Vote.

Anul trecut, procuratura districtului L.A. a renunțat la acuzațiile formulate împotriva lui Yu, fondatorul companiei de software electoral Konnech, cu sediul în Michigan.

Procurorul districtului L.A. anunțase anterior arestarea lui Yu, declarând într-o conferință de presă din 4 octombrie 2022 că „potrivit contractului încheiat pe cinci ani cu districtul, în valoare de 2,9 milioane de dolari, Konnech trebuia să mențină în siguranță datele, doar cetățenii și rezidenții permanenți ai Statelor Unite având acces la ele“.

Însă, potrivit comunicatului de presă, „agenții procurorului districtual au descoperit că informațiile erau stocate pe servere din Republica Populară Chineză“.

La scurt timp după arestarea lui Yu, organizația autoproclamată „cea mai importantă organizație națională pentru drepturile alegătorilor și integritatea alegerilor“, True the Vote, a anunțat că a „jucat un mic rol“ în investigarea lui Konnech și a felicitat biroul procurorului din L.A. pentru munca depusă.

Implicarea organizației True the Vote în acest caz se pare că l-a determinat pe procurorul de extremă-stânga să-și reconsidere strategia și, în cele din urmă, a dus la renunțarea punerii sub acuzare, în baza îngrijorărilor „atât cu privire la ritmul derulării investigației, cât și la potențiala părtinire în prezentarea și investigarea probelor“.

Deși procuratura L.A. nu a exclus posibilitatea de a-l pune din nou sub acuzare pe Yu, acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. Între timp, Yu a intentat un proces civil la o instanță districtuală federală împotriva True the Vote și a doi dintre reprezentanții săi pentru defăimare și alte acuzații.

Yu, la rândul său, susține că Konnech nu a stocat niciodată datele angajaților electorali pe servere chinezești. În schimb, True the Vote argumentează că a furnizat FBI-ului dovezi care confirmă faptul că respectiva companie a folosit ilegal servere străine.

În 2023 vom vedea cum vor evolua aceste acuze contradictorii și, mai important, rolul pe care l-a jucat FBI în scandal – deoarece adevăratul scandal nu îl are în centru nici pe Yu, nici pe True the Vote, ci FBI-ul.

Documentele prezentate instanței indică faptul că o sursă confidențială a furnizat FBI-ului dovezi că Konnech a stocat informațiile personale ale angajaților electorali pe un server chinezesc, și pe baza acestor dovezi l-a arestat procurorul Districtului L.A.pe Yu.

Ulterior s-a renunțat însă la aceste acuzații deoarece procurorul de stat părea a se îndoi de autenticitatea probelor.

În timp ce publicul nu știe încă dacă datele de pe serverul CHS erau autentice, FBI-ul știe și știa cu mult înainte ca Yu să fie arestat. Dar, după arestarea lui Yu, FBI a păstrat tăcerea, ignorând aparent mai multe surse confidențiale și renunțând la o investigație de 18 luni privind dovezile că Yu a stocat informațiile personale a zeci de mii de angajați electorali americani pe un server din China.

Cealaltă variantă ar fi că FBI a permis ca Yu să fie arestat pentru infracțiuni pe care nu le-a comis și a permis ca americanul nevinovat să fie catalogat drept infractor și trădător prin faptul că nu a informat biroul procurorului districtual din L.A. că datele privind serverul din China erau false.

Având în vedere că procesul civil al lui Yu împotriva True the Vote este încă în curs de soluționare în Texas, anul acesta ar trebui să aducă o oarecare claritate în această chestiune.

6. Scurgerea de informații de la Curtea Supremă

Deși cu mare întârziere, anul 2023 ar trebui să pună capăt și scandalului scurgerii de informații de la Curtea Supremă. Acest scandal, desigur, se referă la dezvăluirea către Politico a opiniei pe care judecătorul Samuel Alito urma să o formuleze în cazul Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Informațiile devenite publice în mai 2022 l-a determinat pe președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, să o însărcineze pe Gail Curley, fost colonel de armată și mareșal al Curții, să investigheze sursa dezvăluirilor.

La momentul respectiv, Roberts a promis o investigație completă și a indicat că judecătorii ar putea aștepta un raport din partea sa la sfârșitul toamnei, dar până în prezent, niciun raport nu a fost făcut public. Fiți pe fază în 2023 pentru detalii – și, sperăm, tragerea la răspundere a celui care a făcut dezvăluirile.

7. Covid-19

Mai multe scandaluri pe tema Covid-19 par a fi gata să ia proporții în 2023. „Dosarele Twitter“ au dezvăluit eforturile guvernului de a reduce la tăcere criticii deciziilor sale, iar aceste detalii vor ridica probabil multe semne de întrebare cu privire la acțiunile lor – începând de la originea virusului Covid-19 și probabilitatea scurgerii dintr-un laborator, la finanțarea cercetărilor gain-of-function, și până la siguranța și eficacitatea vaccinurilor.

Ar putea apărea și alte scandaluri pe această temă, dacă va deveni clar că cei responsabili pentru deciderea măsurilor guvernului privind pandemia Covid erau conștienți de validitatea opiniilor științifice contrare și au mințit publicul.

8. SpyGate

2023 va fi, probabil, și anul în care procurorul special John Durham își va încheia ancheta privind Crossfire Hurricane și investigațiile procurorului special Robert Mueller.

Convingerea multora este că echipa lui Durham a terminat cu punerile sub acuzare și că tot ceea ce rămâne este un raport scris. Dacă este adevărat, cei care speră la pedepse semnificative cu închisoarea pentru conspiratori vor fi dezamăgiți.

Cu toate acestea, un rezumat detaliat al minciunii privind coluziunea cu Rusia va expune cât de departe au mers cu înșelătoria anumite entități corupte, parte a statului paralel.

Un astfel de raport, coroborat cu dezvăluirile „Dosarelor Twitter“ și cu numărul tot mai mare de denunțători, ar putea fi exact impulsul necesar pentru o epurare a agențiilor de informații.

Citește și Presa regimului nu vrea să știți de raidul FBI pentru arestarea unui tată pro-viață

9. Luarea în vizor a adepților pro-viață

Un alt scandal ce va lua amploare în 2023 este cel al luării în vizor a adepților pro-viață de către administrația Biden, urmărirea penală a lui Mark Houck oferind o platformă pentru a expune politizarea Departamentului de Justiție.

Faptul că Houck a fost luat în vizor de către administrația Biden a devenit o știre atunci când aproximativ 20 de polițiști, dintre care mulți cu echipament special, i-au invadat locuința, la sfârșitul lunii septembrie 2022, pentru a-l aresta pe tatăl a șapte copii sub acuzația că a încălcat FACE Act (Federal Access to Clinic Entrances).

Ulterior, Houck a ripostat în instanță, cerând renunțarea la acuzații și afirmând că voluntarul Planned Parenthood, nu Houck, a fost cel care a încălcat FACE Act.

Houck a susținut, de asemenea, că utilizarea în mod selectiv de către administrația Biden a FACE Act pentru a urmări în justiție adepții pro-viață impune retragerea acuzațiilor formulate.

Deși instanța nu s-a pronunțat încă asupra cererii sale, Houck va face cu siguranță apel în cazul în care aceasta va fi respinsă, forțând administrația Biden să își argumenteze atacurile la adresa adepților pro-viață.

Iar dacă acuzațiile nu vor fi retrase, motivul invocat de Houck în apărarea sa – că voluntarul Planned Parenthood a fost atât agresorul, cât și adevăratul autor al unei infracțiuni privind FACE Act – va fi prezentat atât juriului, cât și publicului larg. În final, administrația Biden va fi cea care va trebui să-și dovedească nevinovăția.

10. Tăcerea jurnaliștilor

Al zecelea scandal din 2023 este unul care nu poate fi urmărit pentru că este câinele care nu a lătrat: presa care nu a relatat ce trebuia.

După ani de zile în care presa a manifestat o părtinire de stânga, Trump a dat în vileag adevărata lor stare. Reporterii angajați de presupușii lideri în jurnalism au abandonat orice urmă de profesionalism. Au promovat minciuna coluziunii cu Rusia și au ignorat scandalul laptopului lui Hunter Biden.

Au încetat să mai fie câini de pază pentru republica noastră constituțională și au început să se transforme în propagandiști ai politicienilor preferați.

Și, având în vedere lipsa de reacție a elitei mediatice în ceea ce privește primele nouă scandaluri enumerate, tăcerea lor continuă în 2023 pare să fie un ultim scandal garantat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US