Trump amenință Nigeria din cauza persecuției religioase a creștinilor

Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o eventuală acțiune militară „rapidă” în Nigeria, în cazul în care această țară din Africa de Vest nu va lua măsuri împotriva uciderii creștinilor.

Guvernul SUA va opri imediat orice ajutor și asistență acordate Nigeriei, cea mai populată țară din Africa și cel mai mare producător de petrol, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Dacă Statele Unite vor trimite forțe militare, acestea vor interveni „cu armele în mână” pentru a-i elimina complet pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile, a scris Trump.

Trump a numit Nigeria o „țară dezonorată” și a avertizat că guvernul acesteia trebuie să acționeze rapid. „Dacă vom ataca, va fi rapid, violent și dulce, la fel cum teroriștii atacă pe creștinii noștri PREȚUIȚI!”, a scris el.

Deși Departamentul Apărării al SUA a trimis Reuters la Casa Albă pentru a comenta amenințarea lui Trump, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Departamentul de Război se pregătește pentru acțiune”, a scris Hegseth pe X. „Fie guvernul nigerian protejează creștinii, fie vom ucide teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”.

Postarea lui Trump despre Nigeria a apărut la o zi după ce administrația sa a readăugat Nigeria pe lista „Țărilor care prezintă un interes special”, pe care SUA o consideră că au încălcat libertatea religioasă. Alte țări de pe listă includ China, Myanmar, Coreea de Nord, Rusia și Pakistan.

Genocidul creștinilor din Nigeria

Extremiștii islamici și milițiile radicalizate ale păstorilor Fulani au ucis peste 7.000 de creștini în primele 220 de zile ale anului 2025, estimează un nou raport al unei organizații a societății civile, în timp ce apărătorii drepturilor omului continuă să critice incapacitatea guvernului nigerian de a proteja creștinii, informează The Christian Post.

Societatea Internațională pentru Libertăți Civile și Statul de Drept (Intersociety) cu sediul în Anambra, condusă de criminologul și cercetătorul creștin Emeka Umeagbalasi, a raportat că cel puțin 7.087 de creștini „au fost masacrați în toată Nigeria” între 1 ianuarie și 10 august.

În acea perioadă, „nu mai puțin de 7.800 de persoane au fost arestate și răpite cu violență pentru că erau creștini”, estimează raportul. Organizația se bazează pe ceea ce consideră a fi rapoarte credibile ale mass-media locale și străine, rapoarte guvernamentale, rapoarte ale grupurilor internaționale pentru drepturile omului și mărturii ale martorilor oculari pentru a compila date statistice.

„Masacrul brutal a aproximativ 7.087 de creștini și răpirea a 7.800 de alții s-a tradus, de asemenea, într-o medie de 30 de morți creștini pe zi și mai mult de unul pe oră”, se arată în raportul Intersociety. „Se estimează că aproximativ 35 de creștini au fost răpiți zilnic și aproximativ doi pe oră, în cele 220 de zile sau șapte luni și zece zile din 2025”.

Zeci de mii de creștini nigerieni au fost uciși în ultimul deceniu, iar mulți alții au fost strămutați pe fondul ascensiunii grupurilor extremiste islamice precum Boko Haram și Statul Islamic în nord-estul țării și al intensificării atacurilor milițiilor radicalizate fulani împotriva comunităților preponderent creștine din statele din Centura de Mijloc.

