OCDL: România, sub presiunea LGBT a Consiliului Europei

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (organism al Consiliului Europei) a publicat joi, 30 octombrie, un nou raport privind România, care conține o serie de critici și recomandări în susținerea și promovarea ideologiei LGBT la nivel național, informează Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți.

Ce impune raportul Comisiei Europene:

Introducerea educației de gen și a tematicilor LGBT în școli

Raportul Comisiei critică absența temelor legate de orientarea sexuală, identitatea de gen și caracteristicile sexuale din programa școlară, precum și lipsa formării obligatorii a profesorilor pe aceste aspecte. Consiliul Europei pretinde României:

introducerea acestor teme în programa școlară

eliminarea din manuale a conținuturilor considerate contrare acestei ideologii

formarea obligatorie a cadrelor didactice în spiritul „respectului pentru diversitate”, inclusiv cu privire la temele LGBT

crearea unui sistem național de monitorizare a „incidentelor anti-LGBT” în mediul educațional.

Efectele „contagiunii sociale”: 2,8 milioane de americani cu vârsta de 13+ ani se identifică a fi transgender

Presiuni asupra politicilor publice și a spațiului religios

Raportul critică, în mod indirect, discursurile moral-religioase care exprimă critici față de ideologia de gen sau față de revendicările activiste LGBT. În viziunea Consiliului Europei, astfel de opinii pot fi interpretate drept „discurs de ură” sau „manifestări intolerante”. În consecință, raportul ECRI recomandă ca liderii religioși și alte figuri publice să fie „încurajați insistent” să adopte poziții de sensibilitate și solidaritate față de comunitatea LGBT.

Recunoașterea juridică a genului și susținerea „afirmării de gen”

ECRI recomandă României, în mod prioritar, adoptarea unui cadru legislativ pentru recunoașterea juridică a genului și stabilirea unor norme clare privind serviciile medicale destinate „afirmării de gen”, incluzând tratamente hormonale, psihologice, intervenții medicale pentru persoanele în cauză.

Extinderea sancțiunilor privind discursul public și „reeducarea” socială

ECRI solicită extinderea cadrului legislativ referitor la „discursul instigator la ură”, în special în mass-media, pe rețelele sociale și în dezbaterile publice. Se recomandă adoptarea unor măsuri mai ferme împotriva discursurilor anti-LGBT și a pozițiilor conservatoare considerate „intolerante”.

Totodată, raportul încurajează implementarea unor campanii publice de sensibilizare și organizarea de formări obligatorii pentru funcționari, polițiști și cadre didactice cu privire la „diversitatea sexuală și de gen”.

Reorganizarea și extinderea atribuțiilor Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)

Consiliul Europei sugerează reorganizarea și consolidarea CNCD, astfel încât această instituție:

să desfășoare campanii de conștientizare publică, inclusiv privind „sensibilizarea” față de comunitatea LGBT

să exercite competențe extinse vizând sancționarea opiniilor și atitudinilor percepute ca intolerante.

să poată reprezenta juridic persoanele considerate victime ale discriminării

să aibă dreptul de a iniția acțiuni proprii în fața autorităților statului.

În contextul acestor realități care promovează în mod deschis și explicit ideologia LGBT, OCDL subliniază că statul român are responsabilitatea juridică și morală de a respecta și proteja neutralitatea ideologică a educației și a politicilor publice.

“Autoritățile statului sunt chemate să evite aceste forme de ingerință ideologică care pot afecta inclusiv libertatea de conștiință, dreptul părinților la educația copiilor potrivit propriilor convingeri, precum și echilibrul valoric al comunităților sociale”, se arată în comunicatul OCDL.

Rolul Consiliului European

Consiliul European este una dintre principalele instituții ale Uniunii Europene, format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. Rolul său este de a stabili direcțiile și prioritățile politice generale ale Uniunii, fără a adopta legi. Consiliul European oferă orientări strategice, soluționează probleme majore și contribuie la definirea poziției comune a UE în domenii precum politica externă, securitatea, economia sau mediul.

