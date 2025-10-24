Sub radar: Persecuția religioasă din întreaga lume

Conflictul global a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial, alimentat de o creștere a insurgențelor teroriste, de tulburări

Conflictul global a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial, alimentat de o creștere a insurgențelor teroriste, de tulburări politice și de războaie pe scară largă în Ucraina, Gaza, Sudan și zeci de alte regiuni. Potrivit Institutului de Cercetare pentru Pace, există 61 de conflicte active în 35 de țări.

În lunga și brutală istorie a persecuțiilor religioase, Nigeria ocupă acum un capitol sinistru cu pogromul său îndelungat împotriva creștinilor. Nigeria este cea mai populată națiune de pe continentul african și a devenit un calvar pentru minoritatea creștină.

Insurgenții islamici atacă noaptea, incendiind case în timp ce familiile dorm. Ei organizează ambuscade la biserici în timpul slujbelor de duminică, împușcând întreaga congregație. Ei jefuiesc satele creștine, măcelărind bărbații, violând femeile și răpind copiii. Acestea sunt acte coordonate de genocid religios, supraviețuitorii fiind obligați să se convertească la islam sau să fie uciși.

Violența împotriva creștinilor din Nigeria s-a intensificat de-a lungul anilor. Potrivit grupului nigerian de supraveghere Intersociety, din 2009 până în prezent, peste 52.000 de creștini au fost uciși și peste 20.000 de biserici au fost profanate sau distruse.

Acestea nu sunt evenimente izolate.

În 2024, 4.100 de creștini au fost uciși în Nigeria, ceea ce reprezintă 82% din totalul martirilor creștini din întreaga lume. Până în august 2025, peste 7.000 au fost uciși.

Această creștere reflectă nu doar o criză de securitate, ci și o tendință tot mai accentuată de persecuție, care nu este altceva decât un genocid. În timp ce Biserica comemorează fiecare martiriu prin rugăciune și amintire, Trupul lui Hristos din Nigeria continuă să sufere răni care strigă după dreptate, solidaritate și mărturie globală.

Global Christian Relief și alte organizații internaționale de monitorizare au desemnat Nigeria drept cea mai periculoasă țară pentru creștini, un titlu care răsună în vidul tăcut al indiferenței globale.

Aceste atrocități sunt comise de o rețea de grupuri extremiste islamiste, printre care se numără Boko Haram, milițiile Fulani și zeci de alte facțiuni cu legături cu ISIS și al-Qaeda. Campaniile lor coordonate au devastat comunitățile creștine nu numai în Nigeria, ci pe întreg continentul african, într-un ritm alarmant care continuă neabătut.

Tăcerea lumii răsună ca liniștea din Vinerea Mare, când nedreptatea era la apogeu și era considerată ceva obișnuit, iar suferința și moartea erau la ordinea zilei. Comunitățile creștine din Nigeria suferă una dintre cele mai grave persecuții din epoca modernă, însă lumea tratează acest lucru ca pe un eșec.

Înainte de a părăsi funcția în 2020, administrația Trump a luat măsuri, plasând Nigeria pe lista Departamentului de Stat al „Țărilor de interes special” (CPC). Lista CPC a permis aplicarea de sancțiuni economice pentru a obliga guvernul nigerian să protejeze creștinii și alte minorități religioase de violență.

Cu toate aceste, în 2021, administrația Biden a scos Nigeria de pe lista CPC, chiar dacă masacrele s-au intensificat fără un motiv întemeiat.

Ca urmare, guvernul nigerian, fie prin complicitate intenționată, fie prin neglijență gravă, a permis ca aceste atrocități să continue necontrolat. Eșecul său de a acționa reprezintă o trădare a cetățenilor săi.

Ca răspuns la masacrul în curs din Nigeria, o coaliție de lideri religioși, condusă de Nina Shea de la Centrul pentru Libertate Religioasă al Institutului Hudson, a trimis o petiție președintelui Trump pe 15 octombrie, condamnând tratamentul aplicat minorităților religioase de către guvernul nigerian și îndemnându-l pe Trump să reclasifice Nigeria în CPC. Printre semnatari s-au numărat arhiepiscopul catolic de San Francisco, Salvatore Cordileone, președintele Family Research Council, Tony Perkins, președintele Focus on the Family, Jim Daly, și zeci de alți lideri.

Petiția afirmă fără echivoc că guvernul nigerian „încalcă în mod direct libertatea religioasă prin aplicarea legilor islamice privind blasfemia, care prevăd pedeapsa cu moartea și pedepse severe cu închisoarea pentru cetățenii de diferite religii. De asemenea, tolerează în mod evident agresiunea neîncetată îndreptată în mod exclusiv împotriva familiilor de fermieri creștini de către păstorii militanți musulmani fulani, care par hotărâți să islamizeze cu forța Centura de Mijloc”.

Această criză transcende geopolitica și politica externă și are nevoie disperată de un imperativ moral. Așa cum afirmă Sfântul Pavel în 1 Corinteni 12:26, „Dacă un membru suferă, toți suferă împreună”. Ca membri ai Trupului lui Hristos, creștinii sunt chemați să dea mărturie, să vorbească și să acționeze pentru a pune capăt atrocităților care se desfășoară în Africa.

Fără intervenție, populația creștină din multe regiuni se confruntă cu strămutarea în decursul unei generații.

