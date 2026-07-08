Trump va permite Ucrainei să producă rachete Patriot

El afirmă că SUA vor învăța Kievul cum să fabrice rachetele de interceptare. Cea mai importantă și mai bună veste de la summitul NATO din Ankara a

El afirmă că SUA vor învăța Kievul cum să fabrice rachetele de interceptare.

Cea mai importantă și mai bună veste de la summitul NATO din Ankara a fost reprezentată de progresele concrete înregistrate în ceea ce privește apărarea Ucrainei și a Europei. Mai precis, Donald Trump a declarat că SUA vor acorda Kievului o licență pentru fabricarea bateriilor de rachete Patriot.

Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete Patriot, necesare pentru a intercepta rachetele balistice rusești. Vladimir Putin a profitat de această situație pentru a teroriza orașele ucrainene, iar numărul victimelor civile este în creștere. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, începând cu 1 iulie, Ucraina a interceptat doar patru dintre cele 46 de rachete lansate de ruși pe o traiectorie balistică.

Serviciul de informații militare al Ucrainei afirmă că Rusia poate produce în prezent între 60 și 65 de rachete balistice Iskander pe lună. Lockheed Martin a produs doar aproximativ 600 de rachete Patriot anul trecut, deși își intensifică producția pentru a ajunge la 2.000.

Donald Trump a afirmat că SUA vor arăta Kievului cum se fabrică rachetele Patriot și că, deși „este un proces foarte complex… veți înțelege rapid complexitatea acestuia”. Și poate chiar mai repede decât SUA, având în vedere cât de inovatori s-au dovedit ucrainenii în dezvoltarea și desfășurarea armelor. Trump a adăugat că SUA nu „au informat încă Lockheed Martin … dar totul se va rezolva bine”.

Lanțul global de aprovizionare cu componente pentru sistemele Patriot ar putea constitui un factor limitativ care nu ține de controlul Kievului. Trump a declarat că SUA ar lua în considerare furnizarea „unor” sisteme Patriot pe termen scurt, iar Ucraina va avea nevoie de acestea pentru a-și proteja noile linii de producție pe care le pune în funcțiune. Ucraina s-a arătat dispusă să împărtășească cu SUA și aliații săi tehnologia și expertiza dobândite cu greu în domeniul combaterii dronelor.

„Ce îmi place la asta este că [este] o situație defensivă, spre deosebire de una ofensivă”, a spus Trump. Însă Ucraina a folosit, la rândul său, propriile drone și rachete pentru a lansa atacuri de la distanță asupra unor ținte militare și energetice rusești. Aceste atacuri reprezintă „o escaladare, dar este totodată o escaladare care ar putea contribui la găsirea unei soluții”, a adăugat Trump. Cu cât presiunea asupra lui Putin este mai mare, cu atât mai repede acesta ar putea ajunge la concluzia că trebuie să se retragă din războiul de agresiune pe care l-a declanșat.

Foto:Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.202 6