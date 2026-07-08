Polonia a trimis rachete Patriot în Ucraina, la cererea NATO şi a SUA

Ministrul Apărării al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat că Varşovia a donat rachete interceptoare Patriot Ucrainei, ca urmare a unor soli

Ministrul Apărării al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat că Varşovia a donat rachete interceptoare Patriot Ucrainei, ca urmare a unor solicitări directe din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte, şi a comandamentului militar al SUA din Europa, precizând că decizia a fost coordonată cu instituţiile poloneze de securitate naţională.

„La cererea secretarului general al NATO şi a forţelor americane din Europa, în urma consultărilor cu grupul de utilizatori, s-a luat decizia de a dona rachete Patriot”, a declarat Kosiniak-Kamysz reporterilor la Varşovia.

Potrivit oficialului, echipamentele transferate reprezintă doar „o mică parte” din arsenalul total al Poloniei şi nu va afecta capacitatea de apărare antiaeriană a ţării.

El a adăugat că această măsură a fost precedată de consultări cu Biroul Preşedintelui şi cu Biroul Naţional de Securitate al Poloniei, iar decizia „nu a venit ca o surpriză” pentru niciuna dintre aceste instituţii.

Critici interne

Dezvăluirea a venit în urma criticilor din partea aliaţilor preşedintelui Karol Nawrocki, care au pus la îndoială decizia guvernului de a furniza rachete Patriot Ucrainei pe fondul atacurilor continue cu rachete şi drone din partea Rusiei.

Confirmarea a apărut în urma unor declaraţii publice care contestau alegerea Varşoviei de a furniza Kievului muniţie defensivă în timp ce conflictul persistă.

Kosiniak-Kamysz a respins, de asemenea, informaţiile conform cărora Polonia ar fi cedat Ucrainei locul său în lista de aşteptare pentru producţia de rachete Patriot noi în SUA.

„Nu ni s-a cerut acest lucru şi nici nu am luat o astfel de decizie”, a specificat el.

Ministrul a subliniat că Varşovia îşi menţine poziţia deplină în ceea ce priveşte achiziţiile, sprijinind în acelaşi timp solicitările aliaţilor privind apărarea Ucrainei.