Chicago: Femeie incendiată într-un tren de un recidivist cu 72 de infracțiuni penale

O femeie în vârstă de 26 de ani se luptă pentru viața ei după ce un bărbat cu peste 70 de arestări în spate a stropit-o cu benzină și i-a dat foc într-un tren din Chicago.

Victima a fost identificată ca fiind Bethany MaGee, care se află în stare critică. Lawrence Reed, în vârstă de 50 de ani, a fost acuzat de terorism federal în legătură cu atacul și riscă închisoarea pe viață.

Înregistrarea video arată suspectul turnând benzină peste MaGee și urmărind-o în tren înainte de a-i da foc pe 17 noiembrie. Reed, care a fost arestat de 72 de ori, ar fi strigat „arzi de vie, târfă” și „arzi, târfă” în timpul atacului.

„Conform unei plângeri penale depuse astăzi la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Illinois, Reed și victima erau pasageri într-un tren CTA care circula prin centrul orașului Chicago la aproximativ ora 21:00, în data de 17 noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat de presă al Departamentului Justiției. „Reed s-a apropiat de victimă, care stătea cu spatele la el, a desfăcut capacul unei sticle cu lichid și a turnat lichidul peste capul și corpul victimei, se arată în plângere. Victima a fugit, dar Reed a ajuns-o din urmă, moment în care a aprins sticla, care i-a căzut din mână pe podea, se arată în plângere. Reed a ridicat sticla care era acum în flăcări, s-a apropiat de victimă și a folosit sticla pentru a-i da foc”.

Acest atac neprovocat și tulburător amintește de atacul asupra refugiatei ucrainene Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, care a fost ținta unui criminal de carieră în timp ce se afla într-un tren în Charlotte, Carolina de Nord. Zarutska, la fel ca MaGee, a fost ținta atacului fără să fi interacționat vreodată cu agresorul. Ambii suspecți au cazier judiciar bogat. Zarutska, care a murit tragic în urma rănilor suferite, a fost atacată în luna august.

Conform Associated Press, Reed are în trecutul său penal opt condamnări pentru infracțiuni grave și șapte pentru contravenții. Reed a fost arestat pentru incendiu premeditat, agresiune și vătămare corporală, precum și pentru alte infracțiuni.

La momentul celui mai recent atac, Reed avea obligația de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare, ca urmare a unei acuzații de vătămare corporală gravă, fiind acuzat că a lovit un asistent social. Procurorii din comitatul Cook au cerut ca Reed să rămână în spatele gratiilor până la proces, dar judecătorul l-a eliberat.

În mod deosebit, Reed a pledat vinovat pentru spargerea geamurilor unui tren Blue Line la Aeroportul Internațional O’Hare în 2020, dar Autoritatea de Transport din Chicago nu i-a interzis niciodată accesul în sistemul de transport public.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a reacționat duminică la această crimă, postând pe X: „Este devastator faptul că un infractor de carieră cu 72 de arestări anterioare este acum acuzat că a atacat-o pe Bethany MaGee, în vârstă de 26 de ani, în trenul L din Chicago și că i-a dat foc”.

„Acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă acest infractor ar fi fost în spatele gratiilor”, a adăugat Duffy. „Cu toate acestea, Chicago permite infractorilor recidiviști să umble liberi pe străzi. Neglijența orașului Chicago pune în pericol poporul american. Nimeni nu ar trebui să se teamă pentru viața sa în metrou”.

Primarul democrat al orașului Chicago, Brandon Johnson, a calificat atacul drept „un incident izolat” și a dat vina în mare parte pe o presupusă lipsă de fonduri pentru „sănătatea mintală” în oraș.

Foto: Facebook/Bethany MaGee//Chicago PD

