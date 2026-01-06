Trump lansează un fond global de sprijin pentru Ucraina. România contribuie cu 50 de milioane de euro

Administrația Trump a lansat un nou mecanism internațional de sprijin pentru Ucraina, care marchează o schimbare de abordare în politica de securitate

Administrația Trump a lansat un nou mecanism internațional de sprijin pentru Ucraina, care marchează o schimbare de abordare în politica de securitate a SUA: sprijin mai ferm pentru Kiev, dar cu o implicare financiară mai mare din partea aliaților. România se numără printre primele state care au răspuns pozitiv la inițiativă, anunțând o contribuție de 50 de milioane de euro.

Fondul, cunoscut sub denumirea de Priority Ukraine Requirements List (PURL), este un proiect promovat direct de administrația Trump și are ca obiectiv finanțarea achizițiilor de echipamente militare americane necesare Ucrainei. Mecanismul este gândit ca o soluție pragmatică, în care Statele Unite coordonează și furnizează capacitățile, iar aliații, în special europeni, contribuie financiar, într-un efort comun de securitate.

Alte țări care au confirmat participarea sunt Olanda (500 de milioane de euro), Germania (500 de milioane de euro), Danemarca, Norvegia și Suedia (500 de milioane de euro), Estona (10 milioane de euro), Letonia (5-7 milioane de euro), Croația (15 milioane de euro), Luxemburg, Norvegia (500 de milioane de euro), Canada și alte țări non-europene (4,1 miliarde de dolari), Australia și Noua Zeelandă (70 de milioane de dolari).

Inițiativa Trump: Sprijin pentru Ucraina, responsabilitate împărțită

Pentru Donald Trump, proiectul reflectă una dintre ideile-cheie ale politicii sale externe în al doilea mandat: aliații trebuie să își asume o parte mai consistentă din costurile securității colective. Spre deosebire de pachetele clasice de ajutor, fondul funcționează ca un instrument de achiziții prioritare, administrat în cooperare cu membrii și partenerii NATO.

Prin acest mecanism administrația Trump transmite un dublu mesaj: sprijinul pentru Ucraina rămâne ferm, dar este construit pe baza unui parteneriat transatlantic mai echilibrat. În acest context, contribuțiile statelor aliate capătă o importanță strategică, nu doar financiară, potrivit analiștilor de politică externă care vorbesc, de asemenea, despre noua orientare politică externă a Washingtonului – Doctrina Monroe.

România, partener strategic al Statelor Unite

Decizia României de a aloca 50 de milioane de euro poate fi interpretată la Washington ca un semnal clar de încredere și angajament. Bucureștiul confirmă astfel statutul său de aliat predictibil al SUA în regiunea Mării Negre, într-un moment marcat de instabilitate și tensiuni de securitate.

„Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă și de securitate de importanță majoră pentru Administrația Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administrația Trump privind împărțirea echitabilă a responsabilităților de securitate între aliați. Prin PURL, partea americană urmărește implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei și crearea unui cadru coordonat de acțiune care să reflecte principiile de eficiență, predictibilitate și responsabilitate strategică”, precizează MAE în acest comunicat de presă. Alocarea pentru acest program este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025,”, declară MAE din România.

Angajarea României în acest mecanism american vine, de asemenea, în preambulul întâlnirii, în 2026, dintre președinții Trump și Dan la Washington D.C.

Oficiali români au subliniat că participarea la fond este în linie cu angajamentele României în cadrul NATO și cu parteneriatul strategic cu Statele Unite. În același timp, contribuția consolidează relația bilaterală cu administrația Trump, care a apreciat în mod constant statele aliate ce își respectă obligațiile de securitate.

Dincolo de sprijinul acordat Ucrainei, participarea României la proiectul inițiat de Donald Trump are o miză geopolitică mai largă. Ea întărește profilul țării ca actor regional responsabil și ca punte de legătură între SUA și flancul estic al NATO.

Pentru Washington, sprijinul României confirmă că strategia administrației Trump – bazată pe parteneriate solide și responsabilitate comună – funcționează. Pentru București, este o investiție atât în securitatea regională, cât și în relația privilegiată cu principalul său aliat strategic.

Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru ajutorul de 50 de milioane de euro

Oficialii de la Kiev au reacționat rapid și au trimis mai multe mesaje în care au mulțumit României pentru acest ajutor.

„Mulțumim României și Croației pentru aderarea la Lista de achiziții necesare apărării Ucrainei și pentru anunțarea primelor contribuții”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

Share this: Facebook

X

