Votarea fără un act de identitate: o anomalie americană

Democrațiile nu depind doar de alegeri corecte, ci și de încrederea publicului că acestea sunt corecte. Odată ce oamenii încep să pună la îndoială integritatea sistemului, legitimitatea rezultatului începe să se clatine. În Statele Unite ale Americii de astăzi, puține chestiuni au contribuit mai mult la zdruncinarea acestei încrederi decât dezbaterea privind identificarea alegătorilor.

Partea ciudată la această dezbatere este faptul că, pentru aproape orice altceva, este necesară prezentarea unui act de identitate.

Americanii trebuie să prezinte un act de identitate pentru a se îmbarca într-un avion, angaja, deschide un cont bancar, primi prestații de securitate socială, cumpăra alcool sau tutun sau pentru a obține un permis de conducere. Verificarea identității face pur și simplu parte din viața de zi cu zi.

Chiar și munca ocazională poate necesita acest lucru. În locuri precum New York, muncitorii angajați să curețe zăpada trebuie să prezinte mai multe forme de identificare în scopuri de angajare și fiscale. Cu toate acestea, în același stat, un alegător înregistrat poate, în general, să voteze fără a prezenta un act de identitate la secția de votare. Contrastul este aproape absurd: ai nevoie de un act de identitate pentru a curăța zăpada, dar nu neapărat pentru a vota.

Susținătorii identificării alegătorilor consideră că este vorba pur și simplu de bun simț. Dacă verificarea identității este o practică obișnuită în viața de zi cu zi, aceasta ar trebui să se aplice cu siguranță și atunci când se stabilește cine are dreptul să voteze. Criticii răspund că solicitarea actului de identitate ar putea crea obstacole pentru unii alegători și susțin că astfel de măsuri amintesc de restricțiile din epoca Jim Crow.

Rezultatul este un impas tipic american. Unele state impun prezentarea unui act de identitate la vot, altele nu, iar țara se trezește cu un sistem fragmentat.

Privind dincolo de granițele Americii, dezbaterea devine și mai curioasă și mai greu de înțeles. În majoritatea democrațiilor, identificarea alegătorilor nu este deloc controversată. Este pur și simplu considerată o garanție de bază a integrității electorale. Acest lucru este valabil nu numai în țările bogate, ci și în democrațiile în curs de dezvoltare care se confruntă cu provocări logistice mult mai mari decât orice altceva din Statele Unite.

India, cea mai mare țară din lume, eliberează cărți de identitate pentru alegători pentru sute de milioane de cetățeni împrăștiați în vaste regiuni rurale, unde nivelul sărăciei este mult mai ridicat decât în America. Brazilia impune alegătorilor să prezinte un act de identitate alături de cartea de alegător. Indonezia, Mexic, Nigeria, Kenya, Peru, Africa de Sud și Filipine se bazează, de asemenea, pe sisteme de identificare a alegătorilor.

Multe dintre aceste țări organizează alegeri în sate îndepărtate, cu infrastructură limitată și populații numeroase care trăiesc în sărăcie. Cu toate acestea, reușesc să verifice cine votează. Desigur, identificarea alegătorilor nu garantează, în sine, alegeri perfecte. Unele dintre aceste țări se confruntă în continuare cu corupție sau probleme administrative. Dar, cel puțin, pot asigura că persoana care votează este un alegător eligibil.

Chiar și țările care nu dispun de sisteme naționale de carte de identitate au reușit să rezolve această problemă.

Regatul Unit nu a avut, din punct de vedere istoric, nicio cerință privind identificarea națională universală. Cu toate acestea, în temeiul Legii electorale din 2022, a introdus obligativitatea identificării alegătorilor la secțiile de votare. Alegătorii pot prezenta un pașaport, un permis de conducere, un permis de călătorie sau alte forme de document de identitate cu fotografie. Cei care nu dețin niciunul dintre aceste documente pot obține gratuit un certificat de alegător. Cu alte cuvinte, Marea Britanie a reușit să impună obligativitatea identificării alegătorilor fără a crea un sistem național de carte de identitate.

Dintre democrațiile dezvoltate, doar Australia și Noua Zeelandă permit, în general, alegătorilor să voteze fără a prezenta un act de identitate la secția de votare. Chiar și în aceste țări, alegătorii trebuie să furnizeze date de identificare la înregistrare, iar autoritățile electorale exercită un control strict asupra listelor electorale.

O altă problemă care s-a împletit cu această dezbatere este extinderea votului prin corespondență.

Multe democrații permit votul prin corespondență, dar de obicei numai în circumstanțe specifice, și nu ca alternativă obișnuită la votul la secția de votare. În țări precum Regatul Unit, Canada, Germania și Franța, votul prin corespondență este rezervat, de regulă, alegătorilor care nu se pot prezenta la secția de votare deoarece sunt în deplasare, locuiesc în străinătate, își îndeplinesc serviciul militar, sunt bolnavi, au un handicap sau sunt temporar absenți din circumscripția lor.

Buletinele de vot trebuie, de obicei, solicitate în avans și returnate înainte de ziua alegerilor, astfel încât autoritățile electorale să aibă timp să verifice detaliile înregistrării și documentația. În aceste sisteme, votul prin poștă este tratat ca o facilitate pentru situații excepționale, mai degrabă decât ca modalitatea preferată de vot.

În Statele Unite, însă, mai multe state au extins considerabil votul prin corespondență, trimițând uneori automat buletinele de vot alegătorilor înregistrați sau încurajând alegătorii să voteze prin corespondență în loc să se prezinte la secțiile de votare.

Dificultatea constă, desigur, în verificarea identității.

Atunci când votul are loc în persoană — în special în statele care impun identificarea alegătorului — funcționarii electorali pot confirma identitatea alegătorului înainte de a elibera un buletin de vot. Buletinele de vot prin poștă se bazează, în schimb, pe documente și semnături returnate prin poștă. Dar odată ce un buletin de vot ajunge la o gospodărie, nu există nicio modalitate practică de a ști cine l-a completat efectiv.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Buletinele de vot prin corespondență sunt supuse unui proces de verificare, de obicei prin compararea semnăturii și verificarea datelor de înregistrare. Aceste proceduri verifică doar documentele, nu și identitatea persoanei care completează buletinul de vot. Din acest motiv, majoritatea democrațiilor continuă să considere votul la secția de votare, însoțit de verificarea identității, ca fiind coloana vertebrală a sistemelor lor electorale.

Statele Unite se disting nu pentru că identificarea alegătorilor ar fi imposibilă, ci pentru că această problemă a devenit puternic politizată.

Spre deosebire de multe țări, SUA nu au dezvoltat niciodată un document de identitate universal. Identificarea se realizează printr-un mozaic de permise de conducere, pașapoarte, numere de asigurare socială și alte documente emise de guvern. Majoritatea americanilor dețin deja o formă de act de identitate, dar absența unui sistem standardizat a permis ca dezbaterea să se transforme într-o luptă politică mai amplă privind accesul la alegeri.

Între timp, îngrijorarea publicului cu privire la integritatea alegerilor este în creștere. Sondajele arată în mod constant că mulți americani sunt preocupați de posibilitatea votului neeligibil, inclusiv de participarea persoanelor care nu dețin cetățenia și de motive politice suspecte. Este dificil să nu concluzionăm că unii actori politici se opun cerințelor de identificare a alegătorilor deoarece regulile mai laxe le aduc beneficii electorale. La urma urmei, dacă țări cu resurse mult mai puține pot verifica identitatea alegătorilor lor, este dificil să se argumenteze de ce cea mai bogată țară din lume nu poate face acest lucru — cu excepția cazului în care nu există voința politică necesară.

Oponenții ridică adesea îngrijorări cu privire la supravegherea guvernamentală prin intermediul documentelor naționale de identitate. Dar, în realitate, viața modernă este deja saturată de supraveghere. Smartphone-urile urmăresc datele de localizare. Platformele online monitorizează comportamentul utilizatorilor. Tranzacțiile financiare generează înregistrări digitale detaliate. Camerele și sistemele biometrice funcționează în aeroporturi, magazine și spații publice.

În acest context, prezentarea unui act de identitate la secția de votare nu reprezintă deloc o nouă și dramatică ingerință.

Ironia este greu de ignorat. Americanii trebuie să prezinte în mod obișnuit un act de identitate pentru a-și dovedi identitatea — pentru a călători cu avionul, a munci, a efectua operațiuni bancare, a consuma alcool, a fuma și chiar a curăța zăpada — dar în unele state nu sunt obligați să prezinte un act de identitate pentru a vota.

Proiectul de lege Safeguard American Voter Eligibility (SAVE), propus recent, ar impune persoanelor care se înregistrează pentru a vota la alegerile federale să prezinte dovada cetățeniei americane. Introducerea acestuia reflectă o recunoaștere tot mai mare a faptului că încrederea publicului în integritatea alegerilor nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Dar această măsură evidentă rămâne controversată din punct de vedere politic.

De ce verificarea identității este o rutină în viața de zi cu zi, dar devine brusc controversată când vine vorba de vot — cel mai important act într-o democrație? Este dificil să nu concluzionăm că status quo-ul există deoarece servește agendelor politice ale democraților.

Share this: Facebook

X

