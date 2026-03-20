Demisia unui oficial din serviciile de informații dezvăluie o diviziune profundă între susținătorii MAGA și influenceri

Plecarea lui Joe Kent scoate în evidență disensiunile din cadrul mișcării cu privire la războiul dintre Israel și Iran, dar și ipocrizia sa

Când Joe Kent și-a dat demisia săptămâna aceasta din funcția de coordonator al eforturilor antiteroriste la Casa Albă, pe fondul opoziției sale față de războiul președintelui Trump împotriva Iranului, părea să fie în dezacord cu lumea MAGA.

Însă antipatia lui Kent față de atacurile lui Trump asupra Iranului – pentru care a dat vina pe Israel și pe lobbyiștii săi – a găsit ecou într-un segment crucial de public: o facțiune izolaționistă formată din influenceri de seamă și vedete ale scenei podcasturilor conservatoare, unde se desfășoară o mare parte din discursul MAGA, analizează WSJ. Prezent public, ani la rând, cu declarații prin care avertiza asupra pericolului terorist iranian – inclusiv asupra președintelui Trump – Kent și-a schimbat brusc discursul și opinia.

Cel mai important dintre aceștia este Tucker Carlson, care l-a lăudat pe Kent într-un podcast în direct miercuri seara, spunând că speră ca demisia acestuia să fie „începutul unei dezvăluiri a adevărului mult așteptate”. Carlson a repetat, de asemenea, afirmația lui Kent că Israelul conduce politica externă a SUA.

Casa Albă a susținut că războiul se bucură de un sprijin larg.

„Președintele nu ia aceste decizii extrem de importante privind securitatea națională pe baza unor sondaje de opinie fluctuante, ci în interesul superior al poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

Pentru un președinte care s-a bucurat de admirația podcasterilor conservatori și a sărbătorit influența lor electorală, criticile ar putea fi incomode. Carlson nu este singurul care se confruntă acum cu administrația în legătură cu războiul și relația odată sacrosanctă a SUA cu Israelul.

Megyn Kelly, fosta prezentatoare de la Fox News care are acum propria platformă online, s-a întrebat, de asemenea, dacă războiul este „bun pentru America” — la fel ca și Candace Owens, o altă influenceriță populară care l-a susținut pe Trump în 2024 și a devenit o critică vehementă a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

„Nu știu cum de nu vede cum reacționează în acest moment baza sa, baza sa reală”, a spus Owens despre președinte în timpul unui interviu miercuri.

Kelly și Owens se numără printre numeroșii podcasteri disidenți care îl invocă pe regretatul Charlie Kirk, activistul conservator care era apropiat de Trump și căruia i se atribuie meritele de a fi adus o generație mai tânără în rândurile mișcării MAGA. Kirk s-a opus intrării în război cu Iranul înainte de a fi asasinat în septembrie anul trecut.

Criticile lor au stârnit o reacție agresivă din partea unui grup de rivali pro-Israel, susținători ai mișcării MAGA. Laura Loomer, un podcaster și influencer conservator care discută regulat cu Trump, a declarat într-un interviu că podcasterii anti-război reprezintă „dreapta woke” și i-a acuzat că sunt antisemiți și că sunt plătiți de interese străine „pentru a diviza baza electorală”, deși nu există dovezi ale unor astfel de plăți.

Atacurile au devenit uneori virulente — și personale. Mark Levin, prezentator la Fox News și susținător al unei linii dure față de Iran, o atacă de luni de zile pe Kelly pe X și a numit-o recent o „epavă emoțional instabilă, obscenă și irascibilă”. Ea i-a răspuns pe X, afirmând că Levin are un „micropenis”.

Chiar și Trump a intervenit, apărându-l pe Levin, pe care l-a numit „un adevărat mare patriot american”, care era „oarecum asediat de alți oameni cu mult mai puțin intelect”.

Kelly l-a acuzat apoi pe Levin că „se plânge la tati”.

Este greu de spus dacă agitația din jurul lui Kent prefigurează o divizare mai amplă în cadrul mișcării MAGA pe tema războiului. Cel puțin, însă, aceasta scoate în evidență linia de fractură profundă din cadrul mișcării în ceea ce privește Israelul. Este o diviziune pe care Trump, cel care are ultimul cuvânt în toate chestiunile legate de MAGA, a reușit să o depășească, dar pe care un succesor s-ar putea să nu o poată face.

„Ei… au, fără îndoială, un impact asupra alegătorilor mai tineri, sub 40 de ani. Acest lucru nu se pune în discuție”, a declarat Elizabeth Barcohana, președinta departamentului de implicare a comunității evreiești din cadrul Partidului Republican din California, referindu-se la Carlson și la cei de teapa lui. Ea se temea că astfel de podcasteri pregătesc o viitoare generație de republicani după chipul și asemănarea lor.

Alții vorbesc despre un „sindrom de deranjament evreiesc” care a infectat mișcarea – o viziune conspiraționistă conform căreia evreii puternici trag sforile. Conform acestei logici, Israelul și „puternicul său lobby american”, așa cum i-a numit Kent, ar fi de vină pentru un război nepopular – nu Trump.

„Pe teren, există o diviziune”, a spus Max Rice, un tânăr scriitor conservator din Chicago. „Aș spune că generația mai tânără este mai anti-Israel.” Deziluzia lor a fost alimentată, cel puțin parțial, de războiul din Gaza.

Rice, care este evreu, a considerat o parte din retorica anti-Israel ca o extensie a instinctului anti-establishment al mișcării MAGA – unul care uneori deviază spre paranoia. În teatralitatea sa, el a văzut și unele dintre stimulentele economiei podcasturilor la lucru.

„În această lume polarizată, este profitabil să adopți o poziție dură – dar nu să fii la mijloc”, a spus el.

Un sondaj realizat recent de Universitatea Quinnipiac a arătat că 85% dintre cei care se identifică drept republicani susțin acțiunile lui Trump în Iran. În general, 53% dintre toți respondenții sondajului s-au opus atacurilor. Numeroase sondaje arată, de asemenea, că alegătorii de la toate partidele dezaprobă vehement prezența trupelor pe teren sau un conflict prelungit.

Podcasterii conservatori, precum Joe Rogan și Theo Von, au fost un indicator pentru detectarea primelor semne de agitație în rândul bazei electorale. Rogan a spus săptămâna trecută că decizia lui Trump de a lovi Iranul „pare atât de nebunească, având în vedere pe ce a candidat”.

Când Gabe Guidarini, student în ultimul an la Universitatea din Dayton, a citit marți scrisoarea de demisie a lui Kent, a recunoscut atitudini familiare în rândul republicanilor din generația sa.

Guidarini, în vârstă de 21 de ani, președinte al Federației Republicane a Universităților din Ohio, nu a acceptat afirmația lui Kent că Israelul l-ar fi păcălit pe Trump să intre în război cu Iranul.

„Nu cred că Trump poate fi păcălit”, a spus el. De asemenea, nu a apreciat lipsa de loialitate a lui Kent față de președinte, manifestată prin demisia sa într-un mod atât de public.

Cu toate acestea, Guidarini împărtășea rezervele lui Kent cu privire la implicarea americană în Orientul Mijlociu, având în vedere că a crescut asistând la campaniile eșuate din Irak și Afganistan. Pe baza experienței sale în mobilizarea alegătorilor din mediul universitar în timpul alegerilor din 2024, el a afirmat că mult mai mulți erau de acord cu viziunea lui Kent asupra războiului decât cu ortodoxia actuală a Partidului Republican.

„Nu sunt de acord cu limbajul pe care l-a folosit, dar înțeleg o parte din sentimentul care stă la baza acelei scrisori”, a spus Guidarini. Cu cât Trump ar putea explica mai repede războiul și obiectivele sale, cu atât mai bine, a adăugat el.

