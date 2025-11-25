WSJ: Cum ar arăta o pace justă în Ucraina

Kievul trebuie să dispună de mijloace militare și garanții occidentale pentru a-și apăra suveranitatea

Președintele Trump a lăudat luni „progresele importante” înregistrate în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este fără îndoială dispus să facă concesii dureroase pentru a evita capitularea sau abandonarea de către SUA. Nimeni nu dorește mai mult sfârșitul războiului decât ucrainenii care luptă și mor, analizează WSJ.

„Dar problema crucială rămâne: ce fel de pace?”, întreabă echipa editorială a publicației.

Așadar, merită să descriem condițiile care ar crea o pace onorabilă în Ucraina și ar descuraja un nou război ori de câte ori Vladimir Putin ar decide să invadeze din nou.

„Duminică, secretarul de stat Marco Rubio a descris oferta de pace a SUA ca fiind un „document viu, care respiră”, și salutăm modificările aduse planului inițial în 28 de puncte, care era foarte favorabil lui Vladimir Putin”. Documentul respectiv ar fi lăsat Ucraina într-o situație neutră, interzicându-i să se asocieze cu instituțiile de securitate occidentale și făcând-o vulnerabilă la o nouă invazie.

Obiectivul principal al oricărei păci este acela de a permite Ucrainei să supraviețuiască ca națiune independentă, capabilă să-și determine propriul viitor. Dacă poporul său dorește să se alinieze Rusiei, așa să fie. Dar toate indiciile arată că dorește să se alinieze Occidentului, inclusiv Uniunii Europene și NATO.

Aceasta înseamnă o Ucraină suverană, cu mijloace de a se apăra militar. Modul în care se va realiza acest lucru ar trebui să fie prerogativa Ucrainei și să nu fie supus veto-ului SUA și cu atât mai puțin al Rusiei. Ucraina va avea nevoie de garanții privind puterea de foc occidentală de prim rang, inclusiv un arsenal de arme cu rază lungă de acțiune, cum ar fi rachetele de croazieră Tomahawk, care pot ajunge în Rusia și îl pot descuraja pe domnul Putin să reia cucerirea.

O pace care să primească Ucraina în NATO poate fi de neconceput astăzi, iar Putin știe că Ucraina nu este oricum aproape de aderare. Dar suveranitatea înseamnă mai mult decât un punct pe hartă care spune Ucraina. Dacă aderarea la NATO este exclusă pentru moment, aceasta nu ar trebui să fie pentru totdeauna. Și dacă este exclusă, Ucraina va avea nevoie de garanții de securitate care să fie mai mult decât promisiuni pe hârtie.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cu atât mai mult dacă i se cere să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv zonele pe care Rusia nu le deține în prezent. Planul inițial al lui Trump menționează o vagă garanție de securitate americană, dar Kievul ar fi nechibzuit să se bazeze doar pe SUA, mai ales având în vedere forțele izolaționiste emergente din ambele partide politice.

O garanție credibilă ar trebui să vină din partea unui grup de țări occidentale și să includă cel puțin instruirea trupelor occidentale în Ucraina. Cu toate acestea, proiectul de acord interzice operațiunile trupelor NATO în Ucraina. Motivul invocat pentru această interdicție este că Putin nu va accepta astfel de trupe, ceea ce poate fi adevărat. Dar acest lucru ar trebui să indice administrației americane că în prezent exercită presiuni asupra părții greșite în negocieri.

Argumentul realpolitik al administrației pentru înclinația către Rusia este că Ucraina pierde războiul. „Oamenii care critică acest lucru în prezent nu au cu adevărat un alt plan”, a declarat senatorul republican din Missouri, Eric Schmitt, în weekend. „Ei trăiesc într-o lume fantezistă în care o nouă rundă de sancțiuni, o nouă rundă de arme sau o nouă rundă de bani vor rezolva problema. Nu va fi așa”.

Așadar, caută pacea, pentru că următoarea înțelegere, peste șase luni, va fi și mai proastă.

„Dar experții militari cu care discutăm, inclusiv generalul în retragere Jack Keane, spun că Ucraina nu pierde războiul. Rusia continuă să câștige teren în est, dar cu un cost enorm. Ucraina a depășit așteptările, rezistând cu aproape patru ani mai mult decât se aștepta cineva, chiar și luptând cu prea puține arme, livrate adesea prea târziu. Occidentul are un aliat de luptă pe linia frontului împotriva unui adversar care amenință să folosească arme nucleare. Tot ce putem face este să negociem condițiile de capitulare ale aliatului său?”

Și mai multe sancțiuni nu ar conta? Factorul decisiv care a permis cucerirea lui Putin este Partidul Comunist Chinez. Statele Unite nu au făcut nicio încercare reală de a tăia această linie de salvare, de exemplu, prin sancțiuni secundare. Putin se confruntă, de asemenea, cu mai multe probleme economice și de forță de muncă pe frontul intern.

„Adevărații fanteziști sunt republicanii din Congres și de la Casa Albă, care cred că Putin poate fi convins să renunțe la ambițiile sale în Ucraina prin acorduri comerciale și „schimburi culturale”. Acest lucru ne amintește de John Kerry, care credea că un acord nuclear îi va determina pe mullahii iranieni să renunțe la visurile lor jihadiste. Domnul Putin consideră că Ucraina aparține Rusiei – punct”.

Testul oricărui acord de pace nu constă în încetarea luptelor pentru o perioadă de timp. Testul constă în capacitatea acordului de a crea condițiile pentru o pace durabilă. O pace falsă va planta semințele viitoarelor vărsări de sânge și amenințări mai ample la adresa securității europene și americane.

Share this: Facebook

X

