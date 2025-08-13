5 adevăruri biblice pe care un creștin le susține cu privire la avort

Rețelele sociale au fost saturate de dezbateri și comentarii pe tema avortului după ce a fost făcut public proiectul de hotărâre al Curții Supreme a S

Rețelele sociale au fost saturate de dezbateri și comentarii pe tema avortului după ce a fost făcut public proiectul de hotărâre al Curții Supreme a Statelor Unite de a anula decizia istorică Roe vs Wade, când avortul la nivel federal a fost anulat.

Polarizarea nu este un fenomen nou pentru americani de mulți ani, așa că această bombă a provocat o explozie de emoții, argumente și raționamente pe tema avortului, care de obicei îi plasează pe majoritatea oamenilor de o parte sau de alta a spectrului politic.

Cu toate acestea, întrebarea pe care fiecare creștin din America ar trebui să și-o pună este: ce spune Dumnezeu despre această problemă? Este ușor să te lași prins în toată agitația de pe internet și să pierzi din vedere comunicarea clară a adevărurilor biblice solide despre viața umană, sex, căsătorie și planul lui Dumnezeu pentru toate acestea.

Cultura noastră este plină de mentalități de tipul „mergi cu valul pentru a te integra” în rândul creștinilor care sunt prea dornici să se adapteze de bunăvoie la stiluri de viață și standarde ideologice care sunt contrare perspectivei spirituale și practice pe care Dumnezeu ne-a revelat-o pentru a vedea lumea Sa în fiecare domeniu al vieții.

Aici intervine viziunea biblică asupra lumii. O viziune biblică asupra lumii se bazează pe adevăruri și principii din Biblie care influențează credințele și acțiunile unei persoane. Ea duce la interpretarea și răspunsul consecvent la situațiile de viață pe baza principiilor și învățăturilor biblice. O persoană manifestă o viziune biblică asupra lumii atunci când convingerile și acțiunile sale sunt în concordanță cu Biblia, recunoscând adevărul și aplicabilitatea acesteia în toate domeniile vieții.

Una dintre cele mai mari erori ale bisericii creștine de astăzi este convingerea că putem trăi așa cum ne-a chemat Dumnezeu într-o lume căzută, fără a avea o viziune asupra lumii care să fie complet ancorată în Cuvântul revelat al lui Dumnezeu.

Așadar, când vine vorba de avort, mulți dintre noi fie ne-am adaptat la standardul ignoranței voite cu privire la ceea ce este procesul de avort, fie repetăm argumentele politice ale mass-mediei liberale și progresiste, care sunt strigate în numele justiției. Majoritatea dintre ele sună astfel:

Drepturile femeilor

Justiție în materie de avort

Autonomie corporală

Decizie medicală

Corpul meu, alegerea mea

Sănătate reproductivă

Toți acești termeni nu au absolut nimic de-a face cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în timpul unei proceduri de avort, care include administrarea unei pastile cu substanțe chimice pentru a forța copilul să iasă în stadiul incipient de dezvoltare, prin crampe și sângerări, aspirarea lui prin vid și, mai târziu, în primul și al doilea trimestru, injectarea de clorură de potasiu în inima copilului pentru a-l forța să intre în stop cardiac, apoi dezmembrarea și îndepărtarea lui.

„Fiecare creștin trebuie să fie informat despre această realitate groaznică și urâtă pentru a comunica în mod corespunzător o viziune biblică clară asupra lumii. Creștinii se ocupă de adevăr. În principal pentru că Isus Hristos este Adevărul. Această realitate foarte dură îi face pe toți creștinii să înțeleagă că mișcarea pentru avort se bazează pe o cultură a morții. Pentru a avea un răspuns eficient la întrebarea de ce avortul este ceea ce este, trebuie să pornim de la această înțelegere și să nu ne lăsăm influențați de apeluri emoționale și de o clauză de justiție care sună bine și pare să fie în favoarea ajutorării oamenilor în situația lor, dar cu prețul vieții unui copil nenăscut”, afirmă John Mason pentru Illinois Family Institute.

Iată, așadar, cinci lucruri pe care un creștin cu o viziune biblică asupra lumii le crede despre avort.

Dumnezeu este direct implicat în conceperea fiecărei ființe umane

Psalmul 139: 13-16

Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

Dumnezeu arată clar că fiecare viață concepută implică lucrarea creatoare și dătătoare de viață a mâinii Sale. El este dătătorul de viață. Nu există accidente, nici măcar în cazul actului oribil al violului sau al copiilor concepuți în imoralitate sexuală. Scopul, providența și harul lui Dumnezeu sunt prezente. Nu trebuie să știm motivul pentru care El permite acest lucru pentru a ști că este voia Sa perfectă și suverană. Prin urmare, fiecare viață este prețioasă și demnă de valoare. Nu pentru că noi considerăm că este moral corect, ci pentru că Dumnezeu are un standard al vieții umane care stabilește această bază pentru totdeauna. Înțelegând acest lucru, știm că Dumnezeu ar trebui să ne conducă și să le consiliem pe femeile care se află într-una dintre aceste situații extrem de dificile cu aceste adevăruri biblice și Evanghelia speranței în Isus Hristos.

Iov, de asemenea, recunoaște că toate viețile umane sunt la fel de valoroase și că toate sunt create direct de Dumnezeu în pântecele unei femei. Așadar, a pătrunde în pântecele unei femei pentru a distruge în mod intenționat opera directă a mâinilor lui Dumnezeu, care a creat ceea ce este făcut după chipul Său, este un atac direct la adresa Lui.

Suflul inițial de viață pe care Dumnezeu l-a suflat în Adam continuă să dea viață fiecărui om care a ieșit din el, generație după generație. Acesta este spiritul dătător de viață al lui Dumnezeu, văzut prin creație. Acesta este ceea ce este distrus în procesul avortului, în orice stadiu de dezvoltare.

Secularismul modern spune: „Vreau să iau locul lui Dumnezeu”, susținând distrugerea purtătorilor chipului Său pentru propria lor comoditate personală. Răspunsul creștin la această mentalitate decăzută ar trebui să se refere la declarația clară a lui Dumnezeu că este suveran asupra propriei Sale creații.

Sexul a fost creat de Dumnezeu pentru perpetuarea umană, pentru plăcerea noastră și pentru slava Sa. Societatea a pervertit această plăcere prin ignorarea căsătoriei, până la punctul de a pune accentul pe avort, care împiedică perpetuarea umană

Geneza 1: 26-28

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.

Dumnezeu a creat și a destinat inițial sexul pentru perpetuarea umană în cadrul legământului căsătoriei. Sexul nu este doar ceva ce oamenii fac pentru distracție, pentru a simți plăcere sau pentru a-și satisface dorințele egoiste și poftele trupești. Sexul a avut întotdeauna un scop care include un bărbat și o femeie căsătoriți și care duce la prosperitatea familiei din acel legământ.

Societatea noastră a distrus acest scop, acordând prioritate cadrului ideologic al „libertății sexuale”, în care sexul între oricine și oricine este norma. Această normă nu este sustenabilă în nicio societate. Familiile sunt distruse. Copiii sunt abandonați și respinși, deoarece interesul egoist este ridicat la un nivel la care nu ar trebui să fie niciodată.

Dumnezeu a prescris întotdeauna ceea ce ajută o societate să construiască vieți și familii înfloritoare, și anume căsătoria între un bărbat și o femeie: Geneza 2: 20-24.

Mulți creștini declarați sunt indiferenți față de avort, deoarece sunt indiferenți față de relațiile sexuale în afara căsătoriei, care duc la majoritatea avorturilor. Ne-am mulțumit cu standardul imoralității sexuale lăsat de o cultură a morții și am abandonat ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru scopul sexual în căsătorie. Fiecare creștin nu ar trebui doar să declare că standardul lui Dumnezeu este singura cale de a experimenta cu adevărat scopul și înflorirea umană, ci și să-l trăiască în propria viață ca un exemplu de lumină creștină într-o lume întunecată și decăzută.

Avortul este uciderea intenționată a unei vieți umane nevinovate în stadiile incipiente ale dezvoltării sale

Sângele nevinovat al lui Abel a strigat către Dumnezeu din pământ în Geneza 4:10. Dumnezeu urăște vărsarea de sânge nevinovat (Psalmul 106:38). Dumnezeu acordă prioritate protejării și îngrijirii celor mai vulnerabili și mai slabi dintre oameni (Exodul 22:21-24, Psalmul 82:3-4).

Nu există un loc mai inocent pentru un om decât confortul și îngrijirea din pântecele mamei sale. Acest lucru a fost valabil de-a lungul întregii istorii a omenirii. Deghizarea avortului într-o procedură medicală decisă între o femeie și medicul ei nu elimină realitatea fizică și spirituală a actului comis, nici intenția malefică a acestuia. O ființă umană nevinovată este privată în mod intenționat de viață, indiferent de stadiul de dezvoltare în care se află. Aceasta este crimă. Nu o decizie medicală.

Știința a confirmat de foarte mult timp, de fapt de peste patru decenii, că viața începe la concepție. Chiar dacă creștinii știu că Dumnezeu a spus foarte clar că fiecare viață concepută este o persoană creată după chipul Său și demnă de respect și valoare, știința abia acum ajunge la această revelație. Din păcate, mulți oameni din cultura actuală, inclusiv creștini declarați, ignoră în mod deliberat faptul științific că, în momentul concepției, începe să trăiască o persoană complet diferită, cu propriul ADN, complet separată de mamă.

Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu, nu un obstacol sau un inconvenient în calea unei vieți mai bune

Copiii sunt considerați daruri prețioase de la Dumnezeu (Psalmul 127:3). Când Creatorul universului consideră ceva o răsplată în această viață, ar trebui să credem Cuvântul Său. Standardele culturale și seculare nu schimbă și nu vor schimba niciodată acest lucru. Păcatul a marcat lumea noastră, aducând-o în starea decăzută în care se află în prezent, iar noi vedem rezultatul final al acestui lucru în multiple moduri, dar asta nu schimbă promisiunile lui Dumnezeu.

Revoluția sexuală a dat naștere fundamentului cultural pentru centrare sexului și a vieții în jurul sinelui, ignorând scopul și responsabilitățile sale, ducând la cultura morții care este acum construită pe industria avortului. Acest lucru a permis ca copiii să fie considerați încet-încet aproape un blestem pentru prosperitatea economică, urmărirea obiectivelor de viață și trăirea unei vieți confortabile, dar nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr, și asta este ceea ce a spus Dumnezeu despre copii.

Realitatea este că, pentru a crește un alt om în această lume, este nevoie de responsabilitate personală și de renunțarea la sine. Majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să facă acest lucru, deoarece sunt atât de absorbiți de ei înșiși, încât nici măcar nu este posibil să ia în considerare îngrijirea și întreținerea cu dragoste a unei alte persoane care depinde de ei pentru a supraviețui. Aceasta este ideologia americană în esența ei. Viața se învârte în jurul tău, dar perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții este complet opusă. Viața se învârte în jurul celorlalți.

Viziunea creștinilor asupra sexului, căsătoriei și copiilor trebuie să se bazeze pe ceea ce a spus Dumnezeu, nu pe circumstanțele culturale din America. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Normele, standardele și ideologiile culturale ale Americii sunt temporare. Copiii nu sunt o povară pentru societate. Standardul pentru sexul pervers și ilicit, stabilit de revoluția sexuală, este o povară. Viața este prețioasă. Sexul a fost conceput de Creatorul său pentru a fi sacru în cadrul legământului căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, care construiește o moștenire generațională.

Oricine a făcut avort nu este în afara iertării lui Dumnezeu, bazată pe credința în Isus Hristos

În cele din urmă, există o speranță dincolo de avort, care este eternă și adevărată. Credința în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, care a fost răstignit, îngropat și înviat a treia zi, urmată de pocăință sinceră, duce la iertarea păcatelor și la darul mântuirii. Creștinii sunt chemați să ajungă la femeile care se simt fără speranță și pline de regret, cu această speranță eternă în Dumnezeu.

