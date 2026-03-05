4 moduri în care creștinii se pot ruga pentru situația din Iran

Campania militară în desfășurare a Americii împotriva Republicii Islamice Iran afectează nu doar iranienii, ci și americanii și Orientul Mijlociu. Creștinii din SUA și nu numai, au un rol important prin rugăciunile lor.

„Aici Biserica are un rol distinct și indispensabil — să stea în rugăciune, să caute înțelepciunea și protecția lui Dumnezeu și să se angajeze în lupta din locurile cerești cu discernământ spiritual și credință statornică”, a declarat Tony Perkins, președintele Family Research Council.

Dar pentru ce ar trebui să se roage creștinii? Răspunsul la această întrebare este cu atât mai important în mijlocul unor schimbări globale majore care ne pot tulbura. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a oferit în Biblie o sursă atemporală de călăuzire cu privire la ceea ce ar trebui să cerem în rugăciune. Creștinii care cred în Biblie se pot uni în rugăciune pur și simplu rugându-se așa cum ne îndeamnă Scriptura.

Rugați-vă pentru liderii Americii

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea” (1 Timotei 2:1-2).

Apostolul Pavel poruncește bisericii să se roage pentru liderii politici, care sunt în afara bisericii, pentru ca creștinii să poată „duce o viață pașnică și liniștită”. Aici Pavel recunoaște că Biserica lui Isus Hristos beneficiază atunci când autoritățile civile mențin pacea, protecția și ordinea internă.

Astfel, creștinii se pot ruga nu doar pentru președintele Donald Trump, ci și pentru alți lideri — secretarul apărării Pete Hegseth, comandanții militari și membrii Congresului — ca acțiunile lor să ducă la o încheiere dreaptă și rapidă a acestui conflict.

Dar nu ar trebui ca creștinii să se preocupe doar de înaintarea Împărăției lui Dumnezeu? Pavel continuă: „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:3-4). Atunci când conducătorii își împlinesc bine responsabilitățile, Dumnezeu lucrează providențial pentru înaintarea Evangheliei.

Creștinii se pot ruga, de asemenea, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune conducătorilor noștri. La urma urmei, ne rugăm Dumnezeului care „schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune împărați; El dă înțelepciune celor înțelepți și pricepere celor pricepuți” (Daniel 2:21).

„Trebuie să ne rugăm pentru liderii noștri”, a îndemnat Perkins. „Cred că președintele Trump a luat decizia corectă. Totuși, se desfășoară mai mult decât ceea ce se vede la suprafață. Zilele care urmează pot fi complexe și solicitante”.

Rugați-vă pentru soldații Americii

În al doilea rând, creștinii se pot ruga pentru soldații Americii — pentru cei care își riscă viața pentru a asigura siguranța și libertatea celor care rămân acasă.

De asemenea, creștinii ar trebui să se roage ca soldații să acționeze moral — să nu țintească civili nevinovați, să nu asuprească pe cei slabi și să nu își folosească poziția pentru câștig nedrept.

În plus, creștinii ar trebui să se roage pentru siguranța lor. Scriptura învață clar că fiecare viață umană are valoare deoarece poartă chipul lui Dumnezeu. De aceea există preocupare pentru păstrarea vieții umane chiar și în contextul războiului.

Rugați-vă pentru creștinii din Iran

Fiecare creștin trăiește într-o anumită națiune sub anumiți conducători, pentru că așa a rânduit Dumnezeu lumea (Faptele Apostolilor 17:26). Totuși, creștinii ar trebui să privească dincolo de granițele propriei națiuni, deoarece „cetățenia noastră este în ceruri” (Filipeni 3:20).

Această legătură a cetățeniei cerești este comună cu „o mare mulțime pe care nimeni nu putea să o numere, din orice neam, din orice seminție, din orice popor și din orice limbă” (Apocalipsa 7:9).

Aceasta îi include și pe creștinii din Iran, care îndură persecuții intense sub un regim profund anti-creștin. În primul secol, Isus Hristos i-a spus apostolului Ioan să transmită credincioșilor din Smirna.

„Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi… Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 2:10).

Ar trebui să ne rugăm același lucru pentru creștinii din Iran care suferă. Fie ca ei să rămână credincioși chiar până la moarte, pentru a primi cununa vieții veșnice.

Și mai mult, fie ca mărturia lor credincioasă să aprindă un foc al Duhului Sfânt în acel pământ vechi și întunecat. După cum a spus pastorul Jack Hibbs:

„Să ne rugăm ca 93 de milioane de oameni — întreaga populație a Iranului — să ajungă la cunoașterea mântuitoare a lui Isus”.

Rugați-vă pentru poporul iranian

Deși credincioșii iranieni ar trebui să aibă prioritate în atenția noastră, rugăciunea noastră ar trebui să meargă și mai departe.

De la administrația Carter încoace, poporul iranian a trăit sub un regim represiv influențat de o religie falsă. Republica Islamică Iran pare să fie mai preocupată de distrugerea Israelului și a Statelor Unite decât de bunăstarea propriului popor.

A trăi sub un asemenea guvern nu este benefic pentru poporul iranian. Puțini ar susține că iranienii sunt mai bine sub actualul regim decât sub un guvern democratic ales de ei.

Proverbele ilustrează principiul:

„Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme” (Proverbe 29:2).

„Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor” (Proverbe 14:34).

Prin urmare, creștinii au un temei biblic solid să se roage ca Dumnezeu — Cel care ridică și coboară împărați — să dea poporului iranian un guvern care să conducă cu dreptate sau măcar unul care să evite o mare nedreptate și opresiune.

În final, este important să ne amintim că: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).

Unii oameni minimalizează rugăciunea ca și cum ar fi doar o formă de terapie personală. Dar nu este deloc așa. Când ne rugăm, apelăm la Împăratul împăraților și Domnul domnilor.

Când ne rugăm folosind promisiunile și cuvintele lui Dumnezeu, creștinii pot „să se apropie cu deplină încredere de tronul harului” (Evrei 4:16). Așadar, să facem acest lucru.

