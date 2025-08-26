ICE arestează criminali condamnați, pedofili și traficanți: „Cei mai răi dintre cei mai răi”

În weekend, ofițerii ICE au arestat o serie de persoane foarte violente, printre care și un imigrant ilegal cu antecedente penale, eliberat condițion

În weekend, ofițerii ICE au arestat o serie de persoane foarte violente, printre care și un imigrant ilegal cu antecedente penale, eliberat condiționat după ce a ispășit o pedeapsă pentru omor voluntar.

În timp ce democrații vin în ajutorul imigranților ilegali infractori, agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA continuă să curețe străzile țării de „cei mai răi dintre cei mai răi”.

În weekend, ofițerii ICE au arestat câțiva imigranți ilegali foarte violenți, printre care „pedofili, traficanți de droguri, agresori și alți huligani violenți”, a declarat un înalt oficial al Departamentului Securității Interne pentru The Federalist.

Eliberare condiționată – deportare

Lista persoanelor arestate include Jung Choi, un cetățean sud-coreean în vârstă de 53 de ani, rezident în California, condamnat în 2020 pentru omor voluntar, potrivit documentelor Departamentului Securității Interne.

În 2017, Choi l-a ajutat pe un prieten, Sang Ji, care și-a ucis soția, Yoon „Clara” Ji, potrivit dosarului penal. Yoon Ji a murit „în urma leziunilor la cap cauzate de traumatisme contondente suferite în urma loviturilor repetate cu un obiect”. Cadavrul femeii a fost descoperit într-o râpă lângă San Juan Bautista, California.

„Ji și Choi au fost arestați în decembrie 2017, la patru zile după ce una dintre fiicele lui Ji a depus o plângere pentru dispariția mamei sale”, a raportat San Benito Live. „Fiica a contactat Biroul șerifului din județul San Benito după ce a devenit suspicioasă în legătură cu afirmația lui Ji că soția sa plecase în Coreea de Sud pentru a avea grijă de mama sa bolnavă”.

Sang Ji a fost condamnat pentru omor de gradul întâi și a primit o pedeapsă de 25 de ani în închisoarea statului California.

Choi a fost eliberată condiționat vineri. Agenții ICE o așteptau. Se va întoarce în Coreea de Sud.

„Nu vom permite acestei criminale și străine ilegale să rămână în țara noastră”, a declarat oficialul DHS pentru The Federalist.

Mai multe din dosarele „Cei mai răi dintre cei mai răi”

De asemenea, au fost arestați:

› Marion Andres Gomez-Arenas, 41 de ani. Acest străin ilegal din Columbia are un cazier judiciar lung, care include 23 de arestări penale și 18 condamnări în statul Georgia, potrivit DHS. Cazierul lui Gomez-Arenas include acuzații de fraudă, falsificare, furt din magazine, conducere sub influența alcoolului, obstrucționarea unui ofițer de poliție, posesie de instrumente pentru comiterea unei infracțiuni, documente de identitate false și încălcarea termenilor eliberării condiționate.

› Arturo Serrano-Zeferino, cetățean străin din Mexic. El a fost condamnat pentru hărțuire, violență domestică și încălcarea unui ordin de protecție în Wake County, Carolina de Nord, potrivit DHS.

› Zoilo Holguin-Tavarez, un imigrant ilegal din Republica Dominicană. Potrivit DHS, acesta a fost condamnat pentru posesie de substanțe ilegale cu intenția de a le distribui și pentru portul de armă în timpul comiterii unei infracțiuni de trafic de droguri de către Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Est al Pennsylvaniei.

› Kelin Henriquez-Ruiz, un cetățean străin din Nicaragua condamnat pentru agresiune cu vătămare corporală în Austin, Texas, potrivit DHS.

› Rigoberto Morales Hernandez, un străin ilegal din Mexic, condamnat pentru trafic de persoane în Albany, New York, potrivit Departamentului Securității Interne.

› Miguel Martinez. DHS afirmă că străinul ilegal din Mexic a fost condamnat pentru exploatare sexuală de gradul III a unui minor și pentru diseminarea de obscenități către un minor în comitatul Washington, Carolina de Nord.

› Xaykham Mannavong, cetățean străin din Laos. El a fost condamnat pentru agresiune gravă cu arma de foc în Los Angeles, potrivit DHS.

› Madai Perez-Perez, un străin ilegal în vârstă de 33 de ani din Guatemala, cu antecedente penale. DHS raportează că Perez a fost condamnat pentru otrăvirea intenționată a alimentelor unei persoane în Placer County, California.

› Long Duc Tran, un imigrant ilegal din Vietnam. Potrivit DHS, Tran a fost condamnat pentru agresiune în comitatul Montgomery, Maryland, și pentru vătămare corporală gravă cu armă de foc în Arlington, Virginia.

„Zi după zi, ICE îi urmărește cei mai răi dintre cei mai răi, deoarece sub președinția lui Trump și secretarul Kristi Noem, DHS va pune întotdeauna americanii pe primul loc”, a declarat oficialul senior al DHS în comunicat.

Foto: ICE. /X

