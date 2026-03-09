Aclamații pentru masacrul Hamas din Israel? Soția primarului Mamdani, prinsă într-un scandal răsunător

Soția primarului din New York, Rama Duwaji, a apreciat o postare festivă pe Instagram în ziua masacrului Hamas din 7 octombrie 2023, care conținea ima

Soția primarului din New York, Rama Duwaji, a apreciat o postare festivă pe Instagram în ziua masacrului Hamas din 7 octombrie 2023, care conținea imagini din asaltul sângeros asupra Israelului, informează The New York Post.

Postările instigatoare de pe rețelele sociale, aparținând unor grupuri de stânga, includeau imagini preluate, se pare, din transmisiuni live ale atacului, arătând un grup vesel la bordul a ceea ce părea a fi un vehicul confiscat de la Forțele de Apărare ale Israelului, cu textul „rezistăm apartheidului din 1948”, se arată în raportul celor de la Jewish Insider.

„Dărâmarea zidurilor apartheidului și ale ocupației militare. 7 octombrie 2023”, scria pe o altă imagine din aceeași postare, despre care publicația a raportat că înfățișa un buldozer folosit de teroriști pentru a sparge bariera dintre Gaza și Israel în acea zi.

Raportul precizează că Duwaji, în vârstă de 28 de ani, a apreciat de asemenea o postare a organizației de stânga People’s Forum NYC, care făcea apel la sprijin pentru „rezistența palestiniană”, făcând în același timp publicitate unui protest împotriva Israelului la o zi după atacul Hamas, soldat cu 1.200 de morți și 251 de ostatici.

„Mâine, alăturați-vă nouă pentru a fi alături de poporul Palestinei, care are dreptul de a rezista apartheidului, ocupației și opresiunii”, scria în descriere.

O altă postare pe care Duwaji ar fi apreciat-o se referea la protestul din ziua următoare, având textul: „DE LA RÂU PÂNĂ LA MARE, PALESTINA VA FI LIBERĂ!”

„Mii de oameni au ieșit pe străzile din #NYC pentru a susține rezistența palestiniană și pentru a cere încetarea oricărui ajutor american pentru Israelul apartheid”, se menționa în postare.

Postarea care înfățișa buldozerul și palestinieni sărbătorind, aparținând grupului de stânga The Slow Factory, includea o descriere a Gazei ca fiind o „închisoare în aer liber”, detaliind condițiile din enclavă.

„În timp ce toți ochii lumii sunt ațintiți asupra Palestinei, rețineți că aceste ziduri au fost construite pentru a separa pe criterii etnice, definiția însăși a apartheidului”, scria acolo.

O altă parte a descrierii preciza: „Peste jumătate din populația Gazei este formată din copii: dacă și când forțele de ocupație vor riposta împotriva acestei rezistențe, aceasta este populația care va fi pedepsită”.

De când a apărut raportul Jewish Insider despre activitatea ei pe rețelele sociale, se pare că Duwaji a retras aprecierile (like-urile) de la postările controversate.

Mamdani, răspunzând raportului, a susținut că soția sa este o „persoană privată care nu a deținut nicio funcție oficială în campania mea sau la Primărie”, numind-o totodată „iubirea vieții mele”.

„Eu, totuși, am fost ales să reprezint toți cei 8,5 milioane de oameni din oraș”, a declarat Mamdani, care a fost la rândul său criticat pentru pozițiile sale anti-Israel, în cadrul unei conferințe de presă pe o altă temă. „Și cred că este responsabilitatea mea, datorită acestui rol, să răspund la întrebări despre gândurile, politica și pozițiile mele”.

Raportul a stârnit reacții imediate din partea oficialilor republicani locali.

„Acesta nu este un lucru care poate fi trecut cu vederea – soția primarului în funcție a celebrat uciderea newyorkezilor pe 7 octombrie”, a scris reprezentantul Mike Lawler pe X. „Primarul și soția sa trebuie să dea explicații, iar mass-media trebuie să îi tragă la răspundere – la fel cum ar face cu Prima Doamnă a Statelor Unite dacă ar fi apreciat declarații care celebrează uciderea americanilor”.

Consiliera locală Inna Vernikov (R-Brooklyn), un critic frecvent al lui Mamdani, a taxat-o pe soția primarului, numind-o „persoana sa de cea mai mare încredere și creierul campaniei sale”, pentru că „a susținut și justificat violurile și masacrul oribil asupra evreilor la doar o zi după 7 octombrie”.

„Se naște întrebarea: în spatele tuturor fotografiilor regizate, zâmbetelor, șarmului și videoclipurilor de pe TikTok, cine este cu adevărat Zohran Mamdani?”

Consultantul politic Ken Frydman a criticat-o de asemenea pe prima doamnă a orașului.

„Soția primarului și cu mine avem în mod clar preferințe diferite”, a declarat Frydman pentru The Post. „Mie îmi plac israelienii care ucid teroriști Hamas. Ei îi plac teroriștii Hamas care au ucis, rănit și răpit israelieni pe 7 octombrie”.

Soția lui Mamdani — care a fost subiectul unor profiluri laudative în reviste după alegerea surprinzătoare a soțului ei de 34 de ani în noiembrie — a mai fost anterior criticată pentru sprijinul său ferm față de cauza palestiniană.

Ea a deplâns public moartea unui influencer palestinian care a aclamat masacrul din 7 octombrie și s-a folosit de arta sa pentru a critica sprijinul american pentru Israel.

Administrația Mamdani a declarat pentru Jewish Insider că primarul socialist democrat a condamnat în repetate rânduri Hamas.

„Primarul Mamdani a fost clar și consecvent: Hamas este o organizație teroristă, 7 octombrie a fost o crimă de război oribilă, iar el a condamnat acea violență fără echivoc”, a declarat un purtător de cuvânt.

La începutul acestei săptămâni, reprezentantul democrat de New York, Dan Goldman, a fost la rândul său criticat deoarece soția sa a apreciat postări care criticau mișcarea pro-palestiniană, conform New York Times. Goldman a declarat că obiceiurile soției sale pe rețelele sociale nu reprezintă viziunile sale.

Foto: NYC Mayor’s Office / Wikimedia Commons

