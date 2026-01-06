Lista țărilor care trebuie să plătească garanții de 15.000 de dolari pentru vize SUA

Statele Unite ale Americii au extins o regulă prin care solicitanții de viză din 13 țări — în principal din Africa — trebuie să plătească garanții ram

Statele Unite ale Americii au extins o regulă prin care solicitanții de viză din 13 țări — în principal din Africa — trebuie să plătească garanții rambursabile de până la 15.000 de dolari înainte de a li se permite intrarea în țară.

Oficialii americani spun că aceste măsuri au scopul de a reduce depășirea duratei legale a vizelor, o preocupare de lungă durată în politica de imigrație a SUA.

Regula, introdusă anul trecut de administrația președintelui Donald Trump, a fost extinsă pentru a include încă șapte țări, ridicând totalul la 13.

Această nouă măsură face parte dintr-o serie de eforturi continue ale administrației Trump de a înăspri controalele la frontieră și politicile de imigrație ale SUA.

Țările suplimentare sunt Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Guineea, Guineea-Bissau, Namibia și Turkmenistan. Acestea se alătură Mauritaniei, Sao Tome și Principe, Tanzaniei, Gambiei, Malawi și Zambiei.

Cu excepția statelor asiatice Bhutan și Turkmenistan, lista este alcătuită din țări africane. Noile desemnări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit unui anunț public al Departamentului de Stat al SUA.

Sumele garanțiilor variază între 5.000 și 15.000 de dolari. Nivelul plății este stabilit de oficialii americani în momentul interviului pentru viză.

Solicitanții de viză trebuie, de asemenea, să accepte termenii prin depunerea formularului I-352 al Departamentului pentru Securitate Internă și efectuarea plății prin intermediul site-ului Pay.gov al Trezoreriei SUA.

Plata garanției nu garantează acordarea vizei; solicitanților cărora li se refuză viza li se rambursează suma. Dacă un cetățean străin primește viza și nu depășește perioada legală de ședere, garanția este returnată după plecarea legală din SUA.

Solicitanții trebuie să respecte și cerințe procedurale suplimentare, inclusiv interviuri în persoană și furnizarea istoricului activității pe rețelele sociale pe mai mulți ani, precum și documentație detaliată privind călătoriile și reședința.

În plus, deținătorii de vize din țările afectate sunt obligați să intre și să iasă din SUA prin anumite puncte de frontieră, precum Aeroportul Internațional Boston Logan, Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York și Aeroportul Internațional Washington Dulles.

Departamentul de Stat susține că această regulă ar putea rămâne în vigoare pe termen nelimitat, în timp ce oficialii continuă să monitorizeze respectarea condițiilor vizelor și ratele de depășire a duratei legale de ședere.

