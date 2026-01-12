Administrația Trump nu înțelege: Nu există „flexibilitate” când vine vorba de finanțarea avortului

Poziția haotică a lui Trump față de avort produce frustrare în Partidul Republican Liderii republicani știau că se vor confrunta din nou cu o probl

Poziția haotică a lui Trump față de avort produce frustrare în Partidul Republican

Liderii republicani știau că se vor confrunta din nou cu o problemă dificilă în domeniul sănătății. Ceea ce nu știau era că președintele Trump va produce cea mai mare neliniște, atenționează The Illinois Family Institute și The Washington Stand.

În ceea ce trebuia să fie o întâlnire a Partidului Republican pentru a stabili unele dintre cele mai importante priorități ale anului, Donald Trump a decis să arunce o bombă într-o dezbatere care era deja cât se poate de inflamabilă pentru președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (R-LA), și pentru liderul majorității din Senat, John Thune (R-SD), care dețin o majoritate foarte mică.

„Trebuie să fiți puțin flexibili în privința amendamentului Hyde”, le-a spus Trump republicanilor. „Știți asta.” Dar, în mod surprinzător, sugestia că Hyde – singurul amendament care stă între americani și visul democraților de a finanța avorturile din banii contribuabililor – este negociabil după 50 de ani a declanșat o serie de alarme de incendiu în cadrul mișcării conservatoare.

Amendamentul Hyde este o prevedere legislativă care interzice folosirea fondurilor federale pentru a plăti avorturi, cu excepții limitate. Fondurile federale colectate din taxele contribuabililor americani nu pot fi folosite pentru avorturi, chiar dacă avortul este legal în statul respectiv.

„Aproape că am căzut de pe scaun”, a recunoscut ulterior un republican din Camera Reprezentanților pentru Politico. Thune recunoscuse deja că depășirea obiecțiilor democraților față de Amendamentul Hyde era „probabil cea mai dificilă parte” a oricăror negocieri privind subvențiile Obamacare. Dar acum, odată cu brusca ezitare a lui Trump în privința unei valori fundamentale, tot mai mulți senatori și congresmeni se grăbesc să sublinieze ce dezastru total ar fi abandonarea Amendamentului Hyde – nu doar pentru partid, ci și pentru milioane de vieți nevinovate. „Nu sunt flexibil în ceea ce privește valoarea fiecărui copil”, a insistat senatorul James Lankford (R-Okla) în fața președintelui Family Research Council, Tony Perkins, în emisiunea „Washington Watch”. „Fiecare copil este valoros”, a susținut el. „Nu există copii care sunt de unică folosință și copii care sunt valoroși. Fiecare copil este valoros. Așadar, acesta nu este un domeniu în care sunt flexibil”.

La fel ca mulți conservatori, senatorul din Oklahoma îl felicită pe Trump pentru toate progresele pe care le-a făcut în favoarea vieții, dar subliniază ce greșeală fatală ar fi să renunțe la Hyde.

„Îi acord credit. A pus în aplicare așa-numita Politică Mexico City [pentru a elimina] finanțarea avorturilor internaționale din banii contribuabililor. De fapt, a restabilit finanțarea pe care Biden a eliminat-o pentru susținătorii vieții prin diferite subvenții acordate diferitelor state. A fost foarte bun în ceea ce privește retragerea finanțării pentru Planned Parenthood. Așadar, a făcut multe lucruri foarte, foarte puternice în favoarea vieții”.

Dar, a spus Lankford clătinând din cap, „asta este o linie roșie pe care nu o voi trece. Nu voi renunța la ceea ce facem în domeniul sănătății. VA nu practică avorturi”, a subliniat el.

„DOD nu practică avorturi. Sistemul de sănătate [al nativilor americani] nu practică avorturi. Nu practicăm avorturi cu Medicare, Medicaid. Nu ar trebui să existe avorturi nicăieri”.

În acest moment, a explicat el, „singurul loc în care există finanțare pentru avortul electiv și subvenționarea acestuia este în Obamacare. Și asta trebuie să dispară”.

Lankford, care a susținut o conferință de presă miercuri dimineață, reiterând că „nu poate susține ceva care ocolește în mod intenționat Hyde”, a subliniat că el și alți republicani „au fost foarte deschiși față de administrația Trump” în această privință.

„Ar trebui să revizuiască toate aceste politici”, a spus el referindu-se la decizia din perioada COVID de a permite avortul finanțat din banii contribuabililor în cadrul subvențiilor Obamacare. „Nu au avut nicio jenă în a revizui alte politici ale lui Biden. Ar trebui să revizuiască și această politică”.

Evident, toți membrii Partidului Republican sunt disperați să rezolve problema sistemului de sănătate din țară — mai ales într-un an electoral în care ambele tabere au atât de multe de pierdut. Dar renunțarea la 50 de ani de principii este o strategie perdantă într-un partid în care 83% dintre membri resping ideea avortului finanțat din banii contribuabililor.

Americanii se așteaptă la astfel de propuneri politice radicale din partea democraților, care acționează pe baza unei ideologii detașate de moralitate. Dar este uimitor să vezi cum republicanii cedează chiar și un centimetru în fața acestei idei scandaloase că americanii ar trebui să fie obligați să finanțeze distrugerea vieții umane.

Frustrarea celor care militează de mult timp pentru dreptul la viață este palpabilă. „Trebuie să fim flexibili?” a repetat deputatul Chris Smith (R-NJ). „Ce înseamnă asta?”, s-a întrebat el în emisiunea „Washington Watch”.

Întreaga declarație a lui Trump este derutantă, a repetat Smith.

„Aceștia sunt copii care sunt pe cale să fie exterminați într-un mod foarte dureros, în special prin dezmembrare, [sau] morți de foame prin pilula avortivă care este foarte periculoasă pentru femei. Pe baza celor mai recente date publicate în aprilie anul trecut, [există] o rată de complicații de 11%, când ei au anunțat că este mai mică de jumătate de 1%. Deci femeile suferă. Bebelușii suferă”, a subliniat el. „Trebuie să ne reafirmăm angajamentul față de cel mai lipsit de apărare grup de oameni de pe pământ: copiii nenăscuți”.

În mod surprinzător, istoria amendamentului Hyde, așa cum a arătat campania pre-prezidențială a lui Joe Biden, a fost o poveste de consens bipartizan. Până la campania lui Hillary Clinton din 2016, ideea de a forța americanii să scoată bani din buzunar și să plătească pentru distrugerea vieții nu a fost niciodată pusă în discuție. An după an, Organizația Marist constată că, deși democrații au adoptat o poziție extremă în această chestiune, alegătorii nu i-au urmat. Chiar și în 2025, 57% din populația țării respinge în continuare ideea că costul avortului ar trebui suportat de contribuabili.

Nu trebuie să ne imaginăm câți copii și-ar fi pierdut viața dacă Amendamentul Hyde nu ar fi fost adoptat. Știm deja. Două milioane șase sute de mii. Ei sunt în viață astăzi pentru că liderii noștri au înțeles ceea ce toată lumea ar trebui să înțeleagă: indiferent de părerea ta despre avort, a obliga oamenii să finanțeze cultura morții este neamerican și inuman. Și totuși, în timp ce susținătorii vieții suflă lumânările pentru cinci decenii de legislație care salvează vieți, stânga este hotărâtă să distrugă generațiile viitoare. Ultimul lucru de care are nevoie această națiune este ca republicanii să îi ajute.

