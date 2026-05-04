Două noi rechizitorii dezvăluie războiul neconvențional al Chinei împotriva SUA

China nu are nevoie de rachete pentru a ataca Statele Unite. Deja folosește hackeri, spioni și ingineri specializați în metamfetamină

Două acte de acuzare federale făcute publice săptămâna aceasta oferă dovezi noi că Partidul Comunist Chinez (PCC) duce un război neconvențional împotriva Statelor Unite, un război care vizează viețile, securitatea și avantajul științific al americanilor prin intermediul atacurilor cibernetice și al traficului de droguri la scară industrială, informează The Federalist.

Pe 27 aprilie, cetățeanul chinez Xu Zewei a apărut în fața unui tribunal federal din Houston, după ce a fost extrădat din Italia. Acesta este acuzat de nouă capete de acuzare legate de campanii de piraterie informatică desfășurate între 2020 și 2021.

Potrivit procurorilor, oficiali ai Ministerului Securității de Stat din China (MSS) și ai Biroului de Securitate de Stat din Shanghai (SSSB) i-au recrutat pe Xu și pe complicele său, Zhang Yu, la începutul anului 2020 și le-au dat instrucțiuni să pătrundă în universități americane și să fure cercetări privind vaccinurile, tratamentele și testele de la imunologi și virologi de renume.

Acest caz scoate în evidență două aspecte critice.

În primul rând, în primele zile ale pandemiei, Partidul Comunist Chinez a căutat soluții la o criză pe care el însuși a provocat-o, furând informații valoroase de la Statele Unite. Între timp, partidul a ascuns fără încetare originea virusului (teoria scurgerii din laborator), iar eșecul său de a împărtăși informații vitale și în timp util cu lumea a împiedicat multe națiuni să profite de o oportunitate crucială de a răspunde eficient.

Ca urmare, am îndurat mai mult de doi ani de măsuri care s-au dovedit în cele din urmă ineficiente (adică lockdown-urile și măștile) în controlarea răspândirii Covid-19, provocând daune grave economiilor și bunăstării noastre.

În al doilea rând, Xu și Zhang nu ar trebui considerați simpli hackeri independenți care acționează pe cont propriu din subsoluri, din plictiseală. Actul de acuzare arată că, la momentul respectiv, Xu lucra pentru Shanghai Powerock Network Co. Ltd., iar Zhang pentru Shanghai Firetech — companii care funcționează ca extensii ale armatei cibernetice a statului chinez.

Atacuri cibernetice finanțate de statul chinez

Cazul lor scoate la iveală un element crucial și adesea trecut cu vederea al activităților de hacking sponsorizate de statul chinez. În timp ce Armata Populară de Eliberare (APL) dispune de propria unitate specializată în hacking, guvernul chinez apelează și la contractori și companii private pentru a desfășura operațiuni cibernetice împotriva entităților străine, totul sub supravegherea atentă a oficialilor guvernamentali.

Prin implicarea sectorului privat în aceste acțiuni de piratare informatică, Beijingul și-a sporit capacitatea de a viza instituții străine, asigurându-și în același timp posibilitatea de a nega implicarea în cazul în care acești hackeri ar fi prinși.

Cei doi au fost, de asemenea, asociați cu celebrul grup HAFNIUM (Silk Typhoon), care a exploatat vulnerabilitățile Microsoft Exchange pentru a compromite aproape 13.000 de organizații din întreaga lume, printre care universități, firme de avocatură, centre de cercetare și contractori din domeniul apărării, între sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021.

Lipsa unui tratat de extrădare între SUA și China le permite adesea acestor hackeri să scape de justiție pentru infracțiunile comise. Prin urmare, este remarcabil faptul că un hacker de profil înalt precum Xu a fost arestat în Italia în timp ce se afla în vacanță și a fost extrădat cu succes în SUA. Acuzarea sa și procesul care urmează vor face lumină asupra operațiunilor cibernetice ale Beijingului și vor transmite un mesaj puternic altor hackeri din China, inclusiv complicelui lui Xu, Zhang, că răspunderea se apropie și că, în cele din urmă, justiția prevalează.

O a doua acuzare: Inginerii metamfetaminei

În aceeași zi în care Xu a fost pus sub acuzare, procurorii federali din New York i-au acuzat pe alți doi cetățeni chinezi, Wenfeng Cui („Vincen”) și Fan Pang („Jerry”), de conspirație în vederea construirii și exportării unei instalații de producție de metamfetamină la scară industrială, capabilă să producă aproape 900 de livre de metamfetamină pe zi.

O singură doză letală de metamfetamină este de aproximativ 200 mg, existând rapoarte privind unele decese survenite chiar și la doze mai mici. La acest ritm, producția planificată pentru o singură zi ar putea, teoretic, să ucidă milioane de oameni. În esență, ceea ce au conceput Cui și Pang se asemăna cu o armă de distrugere în masă.

Și mai îngrijorător este faptul că cei doi au reușit să construiască un prototip vara trecută. În plus, ei le-au dezvăluit agenților sub acoperire ai Agenției Antidrog (DEA) cât de ușor este să transporte substanțe chimice esențiale pentru sinteza metamfetaminei din China în Statele Unite, ascunzând adevărata lor natură.

Până în decembrie, cei doi trimiseseră zeci de mii de kilograme de utilaje și echipamente specializate din China în Europa, cu intenția de a înființa o unitate de producție de metamfetamină la scară industrială.

Din fericire, forțele de ordine au reușit să-i prindă pe cei doi chinezi în New York în luna februarie a acestui an. La scurt timp după arestarea lor, autoritățile au confiscat containere de transport pline cu echipamente periculoase într-un port din Europa.

La anunțarea acuzațiilor aduse acestor persoane, procurorul general al Statelor Unite, Jay Clayton, a subliniat gravitatea situației, declarând: „Scopul lor era îngrozitor prin ambiția sa. Riscurile potențiale pe care le-ar fi reprezentat o cantitate de metamfetamină de o asemenea amploare pe străzile noastre ar trebui să-i facă pe toți newyorkezii și pe toți americanii să se gândească bine”.

Arestarea lui Cui și Pang nu elimină complet această amenințare, deoarece aceștia ar fi dezvăluit agenților sub acoperire ai DEA că cercetătorii de la cea mai prestigioasă instituție de stat din China, Academia Chineză de Științe, lucrează la dezvoltarea unor utilaje similare pentru producția de metamfetamină la scară largă.

Există dovezi convingătoare că Partidul Comunist Chinez (PCC) ar putea duce un război secret cu ajutorul drogurilor împotriva Statelor Unite. În calitate de cel mai mare furnizor mondial de substanțe chimice precursoare ale fentanilului, China a jucat un rol crucial în agravarea crizei copleșitoare a opioidelor din America. În ciuda numeroaselor plângeri din partea oficialilor americani, China continuă să sprijine companiile care produc aceste substanțe precursoare nocive și droguri sintetice, dând dovadă de o indiferență flagrantă față de consecințe.

În plus, un raport al ProPublica scoate în evidență o colaborare alarmantă între oficiali diplomatici chinezi și organizații criminale transnaționale care controlează cultivarea și distribuția de marijuana pe întreg teritoriul Statelor Unite, afectând state de la California până la Oklahoma și Maine.

Dacă îi credem pe Cui și Pang, iar oamenii de știință de frunte din China dezvoltă într-adevăr tehnologii pentru producția de metamfetamină la scară largă, acest lucru sugerează că regimul comunist ar putea inunda în mod intenționat piața americană cu diverse droguri, ca parte a unui plan strategic de destabilizare a Americii.

În timp ce mulți americani încă privesc competiția dintre SUA și China ca fiind pur economică sau militară, Partidul Comunist Chinez (PCC) are în mod evident o viziune diferită. Acesta folosește toate mijloacele la îndemână – fie că este vorba de hackeri coordonați de stat, de companii-paravan sau de precursori ai drogurilor – pentru a slăbi societatea americană, a ne fura proprietatea intelectuală și a încerca să-și asigure un avantaj în chestiuni cheie precum Taiwanul.

Extrădarea cu succes a lui Xu din Italia demonstrează că asumarea răspunderii este posibilă chiar și în absența unui tratat de extrădare între SUA și China. Însă victoriile forțelor de ordine nu sunt suficiente.

Statele Unite trebuie să trateze PCC ca pe un adversar strategic, așa cum este. Asta înseamnă întărirea apărării noastre cibernetice, combaterea substanțelor chimice precursoare la sursă și confruntarea atacului asupra întregii societăți din partea Beijingului cu o reacție la nivelul întregului guvern.

Adversarul nu este constrâns de regulile convenționale, iar SUA nu îți mai poate permite să fie constrânsă de norme depășite.

