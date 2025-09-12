BREAKING | „L-am prins!” Trump anunță că asasinul lui Charlie Kirk este în custodia FBI

Trump spune că suspectul de asasinarea lui Charlie Kirk a fost „predat” de tatăl său — surse identificându-l ca fiind un bărbat de 22 de ani din Utah:

Președintele Trump a anunțat vineri dimineața că un suspect în asasinarea lui Charlie Kirk a fost predat de tatăl său — surse din cadrul forțelor de ordine declarând pentru The New York Post că este vorba de un tânăr de 22 de ani din Utah, Tyler Robinson.

„Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că l-am prins”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „Fox & Friends”, în timpul unui interviu în direct, spunând că a aflat vestea cu doar câteva minute înainte de interviul de la ora 8 dimineața. „Cineva care îi era foarte apropiat l-a denunțat”, a spus președintele, dezvăluind apoi că tatăl suspectului a transmis informația prin intermediul „unui pastor implicat în aplicarea legii”. „Sper să fie găsit vinovat și sper să primească pedeapsa cu moartea. Ce a făcut el… Charlie Kirk era un om minunat și nu merita asta”.

Trump nu a identificat suspectul. Cu toate acestea, surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru The Post că acesta era Robinson, care locuiește în Utah.

Anchetatorii au programat o conferință de presă pentru mai târziu în această dimineață.

Suspectul ar fi tras un singur foc de armă dintr-o poziție înaltă, la aproximativ 200 de metri de cortul în care se afla Kirk, în vârstă de 31 de ani, la Centrul Losee al universității, au declarat anterior autoritățile.

