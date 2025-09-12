Donald Trump anunță următorul oraș în care va trimite agenți federali

Președintele Trump a anunțat vineri că Memphis, Tennessee va fi următorul oraș care va beneficia de o intensificare a prezenței poliției federale — și

Președintele Trump a anunțat vineri că Memphis, Tennessee va fi următorul oraș care va beneficia de o intensificare a prezenței poliției federale — și al doilea după Washington, D.C.

„Mergem în Memphis. Este o situație extrem de gravă, iar primarul este fericit. Primarul democrat [Paul Young] este mulțumit. Și guvernatorul [republican] [Bill Lee] este mulțumit”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends” la care a fost invitat.

„Suntem profund îngrijorați — vom remedia această situație, la fel cum am făcut în Washington. Aș fi preferat să mergem la Chicago”, a declarat Trump.

Trump a declarat că această idee i-a fost sugerată de un prieten care este director executiv în domeniul feroviar și membru al consiliului de administrație al gigantului din domeniul transporturilor FedEx, cu sediul în Memphis.

„El a spus: «Când merg pe jos la distanță de o stradă până la hotelul meu, nu îmi permit să fac asta. Mă urc într-un vehicul blindat cu geamuri antiglonț pentru a merge o stradă mai departe». El a spus: «Este îngrozitor»”.

Luna trecută, Trump a trimis forțele federale de ordine și trupele Gărzii Naționale la Washington, după o serie de crime violente care au atras atenția opiniei publice.

De câteva săptămâni, el amenință că va ordona o operațiune similară în Chicago, dar se confruntă cu opoziția guvernatorului Illinois, JB Pritzker, și a primarului Brandon Johnson, ambii democrați.

Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au lansat luni „Operațiunea Midway Blitz”, care vizează imigranții ilegali cu cazier judiciar din Chicago, dar până în prezent intervenția federală se limitează la aplicarea legii la frontieră.

„Deci, mergem la Memphis. Anunț asta acum și vom rezolva problema”, a declarat Trump vineri.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

„Vom chema și armata, dacă va fi nevoie. Dar Garda Națională”, a continuat el. „Memphis este, uite, un oraș minunat pentru muzică, este, știți, casa lui Elvis și a tuturor celorlalți”.

Share this: Facebook

X

