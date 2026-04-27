Retorica violenței folosită de Stânga împotriva președinților republicani

Acum, când s-a înregistrat deja a treia tentativă gravă de asasinat împotriva președintelui Trump, este un moment crucial pentru a analiza acea „mentalitate” intelectuală care încurajează societatea americană și cea globală să-i considere pe președinții republicani ca fiind întruchiparea supremă a răului.

Mai mult decât Kim Jong Un din Coreea de Nord, mai mult decât Vladimir Putin din Rusia, mai mult decât ayatollahul Khomeini din Iran, mai mult decât președintele Xi din China, președinții republicani sunt impregnați retoric cu un rău intrinsec care necesită toate mijloacele de persuasiune disponibile – inclusiv asasinatul.

De la asasinarea lui Lincoln, presa și mediul academic au colaborat pentru a crea impresia că uciderea președinților republicani ar avea un scop moral. Pe 11 iulie 2007, laureata Premiului Nobel pentru Pace, Betty Williams, a ținut discursul principal la Conferința Internațională a Femeilor pentru Pace din Dallas, Texas, și a declarat (în hohote de râs și aplauze din partea publicului): „Adică, chiar acum, l-aș putea ucide pe George Bush, fără nicio problemă. Nu, nu asta voiam să spun. Vreau să spun… cum ai putea să omori pe cineva fără violență? Mi-ar plăcea să pot face asta”.

În calitate de președinte republican, George W. Bush a fost supus unui regim de denigrare mediatică și academică care i-a scăzut popularitatea la 20% înainte de a părăsi funcția în 2009. Un pastor metodist, Charles Moore, îl ura atât de mult pe președintele Bush încât s-a autoincendiat la Grand Saline, Texas, în 2014.

El și-a exprimat în scris regretul că nu a avut curajul să se autoincendieze în campusul Universității Southern Methodist (SMU), unde se află biblioteca prezidențială a lui George W. Bush.

Un studiu academic realizat cu privire la utilizarea jurnalistică a cuvântului „ucide” și a derivatelor sale în aceeași frază de către președinții Bush, Obama și Trump, s-au constatat următoarele:

Bush în 2001: 1.280

Obama în 2009: 2.608

Trump în 2017: 7.890

Conform bazei de date Lexis-Nexis, aceste expresii au fost utilizate în primele șase luni ale mandatelor lor prezidențiale.

Printre președinții republicani care au fost asasinați sau au fost ținta unor tentative de asasinat se numără: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Teddy Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan, George W. Bush și Donald Trump. În mod ironic, cel mai cunoscut asasinat al unui președinte a fost, fără îndoială, cel al lui John F. Kennedy, un președinte democrat ucis de un lunetist.

Retorica din jurul acestui eveniment din 1963 oferă o perspectivă asupra eticii anti-republicane de durată din sfera publică americană. Lee Harvey Oswald l-a ucis, aproape cu certitudine, pe președintele Kennedy în Dallas, Texas.

Cultura intelectuală și academică americană generează în mod periculos o retorică violentă în favoarea asasinatului, care alimentează această dorință de cult de a-l ucide pe președintele Trump. Acest lucru este periculos nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru Partidul Democrat, care se prezintă drept principalul punct de opoziție pașnică față de președintele Trump.

Renumitul strateg democrat James Carville și-a lăudat recent propriul „sindrom de deranjare provocat de Trump” (TDS):

„Îl urăsc pe nenorocitul ăla. Și știi ce? Nu vreau să scap de el [TDS]. Nu vreau să mă simt mai bine. Vreau să mă înrăutățesc. Vreau să-l urăsc și mai mult.” „Mă rog lui Dumnezeu din ceruri: «Doamne, domnește asupra mea cu domnia dreaptă a Sindromului de Deranjare Trump», a continuat el. «Roagă-te pentru mine, Doamne. Sunt vasul Tău pe acest pământ. Roagă-te pentru oamenii care ascultă asta. Vrem mai mult. Vrem să-l urâm pe nenorocitul ăla atât de mult încât să nu mai vedem drept.” Retorica incendiară a lui Carville nu este străină de manifestul celui mai recent autor al unui atac armat: „Nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi murdărească mâinile cu crimele sale.” Aceste acuzații scandaloase sunt subiecte comune de discuție pe internet pentru persoanele care se provoacă continuu reciproc să „facă ceva în legătură cu Trump”.

Incendierea casei democratului Josh Shapiro din Pennsylvania este unul dintre numeroasele acte violente instigate de o aprobare crescândă a retoricii anti-republicane care îi consumă chiar și pe idealiștii democrați. A sosit momentul ca societatea americană și cea globală să îmbrățișeze dezbaterea și rațiunea. Acest lucru necesită o reacție publică puternică față de aceste îndemnuri la asasinat.

