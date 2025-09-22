Legătura dintre social media și comportamentul denaturat al oamenilor

„Gen Z stare” este unul dintre simptomele consumului excesiv de divertisment electronic Te plictisești la o cină sau la o întâlnire de afaceri, dar

„Gen Z stare” este unul dintre simptomele consumului excesiv de divertisment electronic

Te plictisești la o cină sau la o întâlnire de afaceri, dar nu vrei să pari nepoliticos scoțând telefonul pentru a naviga pe internet? Mark Zuckerberg are gadgetul potrivit pentru tine. Săptămâna trecută, CEO-ul Meta a prezentat „ochelarii inteligenți” Ray-Ban, cu un ecran încorporat pe care utilizatorii îl pot folosi pentru a viziona videoclipuri, naviga pe Instagram, răspunde la mesaje și multe altele, totul controlat de o brățară care traduce gesturile discrete ale mâinii, potrivit WSJ.

„Exact ceea ce are nevoie societatea: un dispozitiv care să îi izoleze pe oameni fără ca ei să știe. De parcă rețelele sociale nu ar fi făcut deja destul pentru a degrada comportamentul și a alimenta disfuncționalitatea culturală. Asasinarea lui Charlie Kirk, presupus de către un tânăr de 22 de ani dependent de jocuri video și rețele sociale, și reacțiile dezlănțuite de pe rețelele sociale au scos la iveală efectele corozive ale acestora”, avertizează Allysia Finley în WSJ.

Astfel de efecte sunt cele mai vizibile în rândul nativilor digitali, adică cei care au crescut cu smartphone-uri și rețele sociale. Memul „Gen Z Stare” a devenit viral pe TikTok în această vară, referindu-se la tinerii care par să aibă dificultăți în a comunica cu colegii și clienții mai în vârstă.

„Cea mai comună semnificație este expresia absentă pe care o afișează un membru al generației Z într-un răspuns la o întrebare”, explică un reportaj al NBC. „Privirea fixă apare în sălile de clasă, restaurante, la locul de muncă și în multe alte contexte”.

Psihologii atribuie privirea absentă timpului excesiv petrecut în fața ecranului, care împiedică dezvoltarea abilităților sociale, fenomen agravat de restricțiile impuse de pandemie.

Mulți nativi digitali prezintă trăsături autiste, cum ar fi dificultăți în interpretarea semnalelor sociale și în comunicare. Acest lucru nu înseamnă că rețelele sociale sau jocurile video provoacă autism. Însă ele pot da naștere la comportamente asociate cu această tulburare și pot alimenta sentimentul părinților că ceva nu este în regulă cu copiii din ziua de azi.

Robert F. Kennedy Jr. a exploatat aceste temeri, dând uneori vina pe substanțele chimice, aditivii alimentari și medicamentele pentru creșterea ratei tulburărilor de hiperactivitate cu deficit de atenție, depresiei, anxietății și disforiei de gen. Dar ceea ce copiii introduc în organismul lor nu este adevărata problemă. Problema este gunoiul pe care creierul lor îl ingerează – sau nutrienții esențiali pe care nu îi consumă.

Rețelele sociale și jocurile video sunt alimentele ultraprocesate care afectează creierul tinerilor. Consumul excesiv duce la minți leneșe și subdezvoltate. O analiză sistemică din 2022 a 87 de studii a constatat că timpul petrecut în fața ecranului era asociat într-o măsură modestă cu niveluri mai ridicate de agresivitate, neatenție, anxietate, depresie și probleme de comportament.

Studii efectuate în mai multe țări au descoperit o asociere dependentă de doză între timpul petrecut în fața ecranului și simptomele ADHD, ceea ce sugerează o legătură cauzală. O meta-analiză din 2021 privind impactul jocurilor video a constatat că unele jocuri au beneficii educaționale, dar jocurile intense pot, de asemenea, „duce la dependență și pot afecta capacitatea de a se concentra asupra unui comportament orientat către atingerea unui obiectiv”.

„Jocurile video, dincolo de conținutul lor, pot favoriza agresivitatea patologică, retragerea, evadarea din realitate și reducerea intereselor”, se arată în studiu. „Realitatea virtuală devine mai atractivă decât cea reală și poate deveni „non-locul” în care să evadezi din complexitatea vieții de zi cu zi”. Acest lucru pare să fie din ce în ce mai adevărat.

Consumul excesiv de dispozitive digitale reduce, de asemenea, timpul pe care copiii îl petrec participând la activități benefice. Anul trecut, Pew Research Center a constatat că 97% dintre băieții adolescenți joacă jocuri video, iar 61% o fac în fiecare zi. Aproximativ 60% dintre băieții adolescenți practică sport.

Sportul poate fi o modalitate sănătoasă de a descărca agresivitatea și energia fizică. Spre deosebire de realitatea virtuală, sportul învață abilități de viață precum reziliența și munca în echipă. Copiii învață să se joace cu ceilalți și să se ridice după ce au căzut. Participarea la competiții sportive organizate poate contribui, de asemenea, la dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului. Sportul este un element esențial pentru formarea caracterului.

Copiii citesc tot mai puțin. Un studiu realizat în 2023 de Universitatea din Cambridge a descoperit că adolescenții americani care petreceau mai mult timp citind din plăcere când erau mai mici aveau mai puține probleme de sănătate mintală și obțineau rezultate mai bune la testele cognitive. Imagistica medicală a arătat, de asemenea, că aceștia aveau zone mai mari ale creierului implicate în procesarea informațiilor și sănătatea mintală.

Cititul oferă hrană pentru gândire. După cum a explicat un neuropsiholog de la Cambridge, „învățarea limbilor străine, inclusiv prin citirea și discutarea cărților, este un factor cheie în dezvoltarea sănătoasă a creierului. De asemenea, este un element fundamental pentru alte forme de cogniție, inclusiv funcțiile executive (cum ar fi memoria, planificarea și autocontrolul) și inteligența socială”.

Este oare surprinzător faptul că performanțele la testele standardizate au scăzut în ultimul deceniu, pe măsură ce copiii petrec mai mult timp online? Sau că mulți membri ai Generației Z se comportă ca niște zombi?

Statele experimentează reglementări pentru a reduce dependența adolescenților de tehnologia digitală, dar problema nu poate fi rezolvată printr-o soluție guvernamentală simplă. Este nevoie de o introspecție culturală. Când copiii văd adulții folosind telefoanele mobile la orice oră din zi, încep să creadă că acesta este un comportament normal și acceptabil.

Nu este așa.

