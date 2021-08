Excepții Religioase: Scrisorile Clerului sau ale Bisericii nu pot fi solicitate legal (VII)

Acest articol face parte dintr-o serie zilnică de informații privind Excepțiile Religioase care îi apără legal și constituțional pe creștinii americani în fața angajatorilor și școlilor atunci când e vorba de acțiuni împotriva conștiinței lor. Seria de articole este realizată de avocatul româno-american Harry Miheț, avocat specializat pe protejarea drepturilor religioase în cadrul organizației Liberty Counsel.

Partea I AICI

Partea II AICI

Partea III AICI

Partea IV AICI

Partea V AICI

Partea VI AICI

Unii angajatori sau școli ÎNCEARCĂ să vă SOLICITE să furnizați o scrisoare de la un pastor, lider religios sau biserică, afirmând că convingerile dvs. religioase împotriva vaccinurilor covid fac parte din „principiile” sau „doctrina” unei biserici „recunoscute” sau alte nonsensuri de acest gen.

Această solicitare este o încercare ILEGALĂ de a vă descuraja să obțineți o scutire religioasă sau de a vă face cât mai dificil posibil să solicitați una. Așa cum am explicat în Partea II, convingerile dvs. religioase sunt convingerile dvs. și legea vă protejează dreptul de a crede ceea ce credeți, indiferent dacă o biserică „recunoscută” agreează cu dvs.

De fapt, dacă credeți SINCER în ceea ce credeți, legea vă acordă dreptul la o acomodare rezonabilă conformă convingerilor dvs., chiar dacă sunteți singura și ultima persoană de pe planetă care crede ceea ce credeți.

SINGURUL lucru pe care un angajator sau o școală îl poate solicita în mod legal este SINCERITATEA convingerilor dvs. (adică dacă dvs. chiar credeți ceea ce credeți sau doar inventați ceva).

Angajatorii sau școlile NU POT cere în mod legal să demonstrați „corectitudinea”, „popularitatea” sau „validitatea” convingerilor dvs. Atunci când încearcă să vă ceară o scrisoare din partea clerului sau a bisericii, exact asta fac – vă cer să demonstrați că convingerile dvs. religioase sunt o interpretare „corectă” sau „acceptabilă” a Scripturii, astfel încât o biserică să agreeze cu dvs. Acest lucru este ILEGAL.

Dacă formularul de scutire religioasă al angajatorului sau al școlii vă solicită să furnizați o scrisoare de susținere din partea clerului sau a bisericii, acționați după următorii 3 pași:

1. Dacă biserica sau liderul dvs. religios este dispus să semneze o scrisoare de susținere pentru dvs., afirmând că biserica învață congregația că vaccinurile derivate din avort sunt păcătoase sau că membrii Bisericii sunt sfătuiți să fie călăuziți de Duhul Sfânt cu privire la acceptabilitatea vaccinurilor derivate din avort, puteți obține și furniza fără probleme o astfel de scrisoare împreună cu solicitarea dvs. de scutire.

Chiar dacă legal nu vi se poate solicita să furnizați acest lucru, este mai bine, dacă este posibil, să nu dați niciun motiv angajatorului sau școlii să vă respingă cererea și de asemenea, să puteți obține din prima o excepție religioasă fără a trebui să vă judecați pe tema legalității scrisorii clerului.

ATENȚIE: Orice scrisoare din partea pastorului sau a bisericii trebuie să fie în plus față de declarația dvs. personală. NU POATE ÎNLOCUI declarația dvs. personală.

2. Dacă biserica sau liderul religios nu este în măsură sau nu dorește să vă ofere o scrisoare care „validează” sau „afirmă” interpretarea dvs. a Scripturii sau instrucțiunile dvs. primite de la Duhul Sfânt cu privire la vaccinurile covid, atunci întrebați dacă sunt dispuși să vă pună la dispoziție, cel puțin, o scrisoare în care să se ateste că sunteți membru fidel al bisericii și că aceștia s-au consultat cu dvs. și cred că convingerile dvs. religioase sunt SINCERE (nu inventate).

3. Dacă biserica sau liderul dvs. religios nu poate sau nu dorește să vă ofere orice tip de scrisoare, atunci în declarația dvs. personală includeți ceva de genul (atenție, cu propriile cuvinte):

„My religious beliefs are sincere. Legally, I cannot be required to prove that a church or religious leader agrees with my sincere religious beliefs, or my interpretation of Scripture, or my instruction from the Holy Spirit. My beliefs are my own, and they are sincerely and deeply held”

(Convingerile mele religioase sunt sincere. Din punct de vedere legal nu mi se poate cere să dovedesc că o biserică sau un lider religios este de acord cu convingerile mele religioase sincere sau cu interpretarea mea a Scripturii sau cu instrucțiunile primite de la Duhul Sfânt. Convingerile mele sunt sincere, proprii și profund deținute).

Din fericire, multe școli sau angajatori înțeleg că nu pot cere în mod legal scrisori de sprijin din partea bisericilor sau a clerului și, prin urmare, mulți nu solicită așa ceva. În schimb, mulți dintre ei pot cere dacă puteți furniza „documentație” din partea bisericii sau a unui lider religios, dar că este opțional sau că nu este necesar.

Dacă angajatorul sau școala nu solicită o scrisoare de acest gen, NU este nevoie să o furnizați. Puteți s-o faceți dacă doriți sau puteți, în conformitate cu Pasul 1 și 2, dar NU ESTE OBLIGATORIU să o furnizați.

CONCLUZIE – furnizați o scrisoare dacă vi se solicită și dacă o puteți furniza, dar NU permiteți ca o astfel de solicitare ILEGALĂ să vă descurajeze să cereți o scutire religioasă.

Dacă solicitarea dvs. de scutire religioasă este RESPINSĂ pe motiv că nu ați furnizat o scrisoare din partea clerului sau a bisericii, contactați imediat Liberty Counsel.

Tribuna.US