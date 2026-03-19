În mijlocul războiului și al persecuției, comunitatea creștină din Iran crește în tăcere

În ciuda faptului că au trecut prin mai multe războaie în ultimul an, precum și prin persecuții religioase severe și ostracizare din partea regimului islamist, surse din interior spun că mica biserică de creștini din Iran crește împotriva tuturor șanselor, potrivit The Washington Stand.

În 2020, Group for Analyzing and Measuring Attitudes in IRAN (GAMAAN) a realizat un sondaj rar asupra populației iraniene. Aceștia au remarcat că datorită faptului că iranienii „trăiesc cu o teamă permanentă de represalii pentru că vorbesc împotriva statului”, cercetătorii „nu pot pur și simplu să sune oamenii sau să bată la uși pentru a căuta răspunsuri la întrebări sensibile din punct de vedere politic. De aceea, anonimatul sondajelor digitale oferă o oportunitate de a surprinde ceea ce gândesc cu adevărat iranienii despre religie”.

GAMAAN a observat că, în ciuda faptului că recensământul regimului susține că 99,5% din populație este musulmană, sondajul lor a descoperit o realitate mult diferită. Doar 32,2% au declarat că sunt musulmani șiiți, religia oficială de stat impusă țării de regimul islamist. Sondajul a mai constatat că secularizarea a pătruns puternic în populație, 22,2% spunând că nu au nicio religie, 8,8% că sunt atei și 5,8% că sunt agnostici.

O altă statistică revelatoare este că 1,5% au declarat că sunt creștini, ceea ce ar însemna peste 1,3 milioane de persoane într-o națiune de 92 de milioane. Mullahii Iranului recunosc oficial un număr mic de creștini de origine armeană și asiriană, majoritatea analiștilor estimând că sunt mai puțin de 200.000 în țară. Însă convertirea la creștinism din islam este considerată apostazie și este strict interzisă.

Convertiții musulmani la creștinism se confruntă adesea cu închisoare și tortură, iar în unele cazuri cu execuția. În plus, bisericile clandestine din case sunt puternic persecutate, iar creștinii sunt frecvent arestați arbitrar și li se interzice să își împărtășească credința.

În ciuda acestui fapt, creștinismul din Iran a crescut semnificativ de când ayatolahii au preluat puterea după Revoluția Islamică din 1979, când existau doar câteva sute de credincioși. Grupuri precum Elam Ministries și Transform Iran estimează că acum există până la trei milioane de creștini în țară.

„Există o biserică în Iran și este o biserică frumoasă”, a remarcat directorul executiv al Elam Ministries, David Yeghnazar, în cadrul emisiunii „Washington Watch”. „Este o comunitate care, în ultimii 47 de ani, a crescut rapid. … Nu știm cifrele exacte, dar ceea ce știm este că a existat o creștere foarte rapidă. … Este o biserică persecutată, care a suferit și care s-a dovedit a fi rezilientă”.

Yeghnazar a continuat subliniind cum războaiele recente și persecuțiile i-au mobilizat pe creștinii din Iran să își împărtășească credința cu și mai mult curaj.

„[Biserica iraniană] a suferit mult în ultimul an”, a menționat el. „În iunie 2025, a avut loc războiul de 12 zile dintre Iran și Israel. A existat și o presiune economică severă. Iar la începutul anului 2026, înainte de izbucnirea războiului, au avut loc unele dintre cele mai întunecate zile din istoria Iranului, când zeci de mii de iranieni au fost uciși de regim în timp ce reprima violent protestele, iar mulți alții au fost arestați sau încarcerați. A existat, așadar, o traumă națională în Iran. Și totuși, în mijlocul acesteia, biserica a continuat să fie o mărturie. Ei îi mângâie pe cei care suferă. Îl vestesc pe Isus Hristos. De fapt, cineva mi-a spus că atunci când oamenii află că ești creștin în aceste zile, sunt foarte încurajați. Ei spun: «Oh, nu ești musulman. Te rog, ne poți vorbi despre Isus? Slavă Domnului că te-am întâlnit.» Și atât de mulți oameni vor să audă despre Isus”.

Yeghnazar a detaliat, de asemenea, cum mulți iranieni care „au tânjit după libertate” au găsit „speranță” ca urmare a atacurilor în curs ale SUA asupra conducerii și armatei Iranului, care au început pe 28 februarie. „Nimănui nu-i place războiul, dar realitatea din teren în acest moment este că biserica, cred eu, continuă să strălucească”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Yeghnazar a relatat povestea recentă a unui nou credincios.

„El și-a contactat pastorul și a spus: «Vreau să dau zeciuiala mea celor care suferă.» … A ajuns să trimită mica lui sumă de bani unei familii dintr-un oraș numit Kerman, într-o altă parte a țării. Separat, o biserică de casă a simțit că Domnul îi călăuzește să facă o misiune evanghelistică în Kerman. Au ajuns în aceeași casă. Iar când au ajuns acolo, au recunoscut cât de profund i-a condus Dumnezeu în acel loc. Și asta arată că, în această perioadă, biserica din Iran este în mijlocul războiului, pregătită să mărturisească, pregătită să își asume riscuri, pregătită să îl împărtășească pe Isus Hristos oamenilor din națiune. Oamenii sunt îngrijorați de ceea ce urmează să se întâmple, dar ei continuă să mărturisească pentru Domnul în țară”.

Yeghnazar a încheiat interviul îndemnând credincioșii să se roage pentru biserica din Iran.

„Este important ca oamenii să se roage pentru ceea ce urmează, să se roage pentru dreptate și pentru o țară dreaptă. Dar trebuie să ne rugăm pentru biserică și pentru creștinii care mărturisesc credința. Rugați-vă pentru creștinii care îi mângâie pe oameni și rugați-vă mai ales pentru cei persecutați, pentru că nu știm ce s-a întâmplat cu ei în acest moment. Unii sunt în închisoare. Nu am mai auzit de ei. Nici familiile lor nu au mai auzit de ei. Așa că este foarte important să ne rugăm pentru biserică și mai ales pentru cei persecutați acum”.

Foto: AI

Share this: Facebook

X

