JD Vance: Administrația Trump ia în considerare furnizarea de rachete cu rază lungă Ucrainei

Statele Unite ale Americii iau în considerare cererea Ucrainei de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a declarat vicepreședintele american JD Vance.

Cu toate acestea, Vance a adăugat că președintele Donald Trump va lua „decizia finală” în această privință.

Kievul solicită de mult timp partenerilor occidentali să îi furnizeze arme care ar putea lovi marile orașe rusești aflate la distanță de linia frontului, argumentând că acestea ar ajuta Ucraina să slăbească serios industria militară rusă și să pună capăt războiului.

„Dacă costul continuării războiului este prea mare pentru Moscova, aceasta va fi forțată să înceapă negocierile de pace”, a declarat pentru BBC vice-ministrul apărării Ivan Havryliuk.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a minimizat sugestia lui Vance, afirmând că „nu există nicio soluție miraculoasă care să poată schimba situația de pe front pentru regimul de la Kiev”.

„Fie că este vorba de rachete Tomahawk sau de alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica”, a adăugat el.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km (1.500 mile), ceea ce ar pune Moscova la îndemâna Ucrainei.

În timp ce Vance a rămas ambivalent în privința cererii Ucrainei de a primi rachete Tomahawk în declarațiile sale de duminică, trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a sugerat că Trump ar fi autorizat deja lovituri în adâncul teritoriului rus.

Întrebat de Fox News dacă Washingtonul a permis Kievului să efectueze atacuri de lungă distanță în Rusia în cazuri specifice, Kellogg a răspuns: „Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi adânc, nu există astfel de lucruri ca sanctuarele”.

Comentariile lui Vance și Kellogg se potrivesc cu recentele schimbări de ton ale administrației Trump în ceea ce privește războiul.

După ce și-a exprimat în repetate rânduri scepticismul cu privire la capacitatea Ucrainei de a continua să reziste Rusiei, săptămâna trecută Trump a declarat că Kievul ar putea „recâștiga întreaga Ucraină în forma sa inițială” – o schimbare care, potrivit unor surse, l-a surprins chiar și pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Este bine cunoscut faptul că Trump a fost iritat de disponibilitatea aparentă a președintelui rus Vladimir Putin de a discuta despre încheierea războiului, în contrast cu realitatea bombardamentelor persistente ale Moscovei asupra orașelor ucrainene.

Duminică, un atac masiv de 12 ore, în care au fost implicate sute de drone și aproape 50 de rachete rusești, a provocat moartea a patru persoane și rănirea a cel puțin 70 în Kiev.

