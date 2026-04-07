Rusia bombardează o mănăstire catolică emblematică în Ucraina, veche de secole

De la începutul războiului, Rusia atacă ținte civile și puncte istorice și culturale emblematice pentru a intimida poporul ucrainean

Rusia a bombardat o mănăstire catolică din secolul al XVI-lea din Lviv, Ucraina, cu doar câteva zile înainte de Săptămâna Mare, în cadrul unui atac aerian de amploare. Pentru o națiune care pretinde că apără valorile creștine tradiționale, de ce Rusia continuă să atace bisericile?

Rusia a lovit unul dintre cele mai sacre repere creștine ale Ucrainei, bombardând o mănăstire catolică din secolul al XVI-lea din Lviv, cu doar câteva zile înainte de Săptămâna Mare. Complexul mănăstiresc bernardin, care include Biserica Sfântul Andrei, a suferit pagube în urma unui atac aerian de amploare, în cadrul căruia Moscova a lansat aproape 400 de drone într-o singură noapte.

Momentul ales nu putea fi mai deliberat. Săptămâna Mare reprezintă cea mai sacră perioadă din calendarul creștin, un moment în care credincioșii își pregătesc inimile pentru Paște. Arhiepiscopul Mieczysław Mokrzycki de Lviv a remarcat că momentul ales, după-amiaza, a prevenit probabil victimele, deoarece „oamenii erau încă la muncă, iar copiii nu se întorseseră încă de la școală”. Dar mesajul a fost clar: nimic nu este interzis pentru atacuri, nici măcar lăcașurile de cult vechi de secole, care stau în picioare de patru sute de ani.

Acesta nu este un incident izolat. Steven Moore, producătorul executiv al documentarului „A Faith Under Siege”, a confirmat de la Kiev că Rusia a atacat în repetate rânduri clădiri religioase pe parcursul conflictului, inclusiv biserici ortodoxe. Chiar acea națiune care se prezintă drept apărătoare a creștinismului în străinătate și-a făcut un obicei din a distruge lăcașurile de cult creștine din Ucraina. Biserica Sfântului Andrei este probabil cea mai importantă țintă de până acum, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, redus la ruine și sticlă spartă.

Atacul mai amplu a fost devastator. Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost rănite în toată Ucraina. A fost lovită și o maternitate din regiunea Ivano-Frankivsk. UNESCO s-a declarat „profund alarmată” de pagubele produse, subliniind că astfel de repere sunt protejate de dreptul internațional. Dar dreptul internațional nu înseamnă mare lucru pentru un regim care acționează la nivel de terorism de stat.

Ce spune acest lucru despre caracterul unei națiuni atunci când aceasta atacă bisericile în Săptămâna Mare? Distrugerea vorbește mai tare decât ar putea-o face vreodată orice declarație diplomatică.

