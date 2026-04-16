SUA reactivează sancțiunile împotriva petrolului rusesc

Sancțiunile SUA împotriva petrolului rusesc au fost reinstituite în întregime după expirarea derogării temporare acordate de președintelui Donald Trump.

Sancțiunile SUA împotriva petrolului rusesc au intrat din nou în vigoare după ce administrația Trump a permis expirarea derogării în weekend.

Departamentul Trezoreriei SUA nu a dorit să comenteze public, dar a făcut referire la o declarație a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care a descris relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei drept o „măsură strict limitată și pe termen scurt”. În luna martie, SUA au ridicat restricțiile asupra petrolului rusesc care fusese deja încărcat pe nave și se navigau până la data de 12 martie.

Washingtonul a justificat relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei invocând creșterea globală a prețurilor petrolului ca urmare a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și a atacurilor Iranului asupra multor state din Golf, care au paralizat efectiv exporturile de petrol din regiune. Decizii similare au fost luate în ceea ce privește petrolul venezuelean și iranian.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat ulterior că relaxarea sancțiunilor impuse de Washington asupra petrolului rusesc ar aduce Moscovei profituri „nesemnificative” de aproximativ 2 miliarde de dolari.

Președintele Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Strâmtoarea Hormuz va fi deblocată într-un fel sau altul.

