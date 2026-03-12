America și Israel în război: două națiuni, o singură luptă

Acest război era absolut necesar pentru ca lumea să nu cadă sub umbra întunecată și nesfârșită a unui Iran nuclear Pe 28 februarie, istoria a luat

Acest război era absolut necesar pentru ca lumea să nu cadă sub umbra întunecată și nesfârșită a unui Iran nuclear

Pe 28 februarie, istoria a luat o întorsătură neașteptată, îndepărtându-se de la cursul care părea odată inevitabil. Aceasta este ziua în care Statele Unite și Israelul au lansat o lovitură comună – Operațiunea Epic Fury (Statele Unite) și Operațiunea Roaring Lion (Israel) – nu pentru cucerire sau pentru motive politice, ci pentru supraviețuire.

Dar de ce o campanie militară acum?

Deoarece Republica Islamică Iran s-a îndreptat cu pași rapizi către pragul nuclear. Serviciile de informații au confirmat reluarea activității la uzina de îmbogățire a combustibilului nuclear de la Fordow, la Parchin și la Centrul de Tehnologie Nucleară din Isfahan, de la sfârșitul Războiului de Douăsprezece Zile, în iunie 2025.

Capacitatea nucleară de nivel militar nu mai era teoretică, deoarece programul nuclear al Iranului acumulase suficiente materiale de nivel militar încât, odată îmbogățite, o bombă putea fi construită în doar câteva zile. În același timp, Teheranul a continuat (și continuă, în ciuda războiului) să finanțeze o rețea extinsă de organizații teroriste/proxies în Orientul Mijlociu și în întreaga lume. Aceste grupuri au vărsat în repetate rânduri sânge israelian și american.

Așadar, în timp ce democrații minimalizează pericolul, sugerând că nu există „o amenințare iminentă”, realitatea persistentă a terorismului islamist – asociată cu rachetele balistice cu încărcătură nucleară îndreptate către teritoriul național și către un aliat strategic – înseamnă că fiecare zi devine o zi de pericol iminent.

În ceea ce privește frustrările privind încălcarea Legii privind puterile de război din 1973, timpul este esențial. Președintele Trump a acționat în mod decisiv în temeiul Legii privind puterile de război. Congresul a fost pe deplin informat și, într-adevăr, lumea a urmărit cum Iranului i s-a dat de ales: să negocieze și să pună capăt programului său de arme nucleare sau altfel. Nu există trupe pe teren, iar pragul de 60 de zile nu a fost depășit. Este o măsură echilibrată, legală și care funcționează.

Nu exista altă opțiune: un Iran dotat cu arme nucleare nu înseamnă „descurajare”. Înseamnă șantaj. Înseamnă teroare sub umbrela nucleară. Înseamnă că fiecare oraș american și fiecare casă israeliană trăiesc sub o amenințare permanentă.

Timp de patruzeci de ani, Teheranul a finanțat vărsări de sânge – de la masacrarea a 241 de militari americani în Beirut în 1983 până la războaie prin intermediari care au lăsat soldați americani morți pe pământ străin și familii israeliene în adăposturi antiaeriene.

Obiectivul lor nu s-a schimbat niciodată și se repetă zilnic: Moarte Americii. Moarte Israelului.

Să fie clar: ceea ce fac America și Israelul nu este un război împotriva poporului persan. Este o lovitură împotriva unui regim care și-a construit puterea pe teroare, represiune și haos regional.

Obiectivele sunt clare și decisive:

• Prăbușirea structurii de comandă a regimului

• Distrugerea infrastructurii teroriste, inclusiv IRGC

• Eliminarea rachetelor balistice gata de lansare

• Stoparea definitivă a programului de arme nucleare

• Securitate.

• Supraviețuire.

• Suveranitate.

Criticii vor numi asta o escaladare. Dar slăbiciunea este o escaladare. Ignorarea este o escaladare. Amânarea este o escaladare.

Întrebați familiile care au împăturit steagurile în loc să-și îmbrățișeze fiii. Întrebați văduvele. Întrebați amputații. Până în prezent, sângele american a plătit întotdeauna prețul pentru inacțiunea SUA.

Statele Unite și Israelul, care formează cea mai avansată alianță militară din punct de vedere tehnologic de pe planetă, acționează acum împreună cu obiective limitate și definite. Nu este vorba despre un război fără sfârșit, ocupație sau ideologie. Este vorba, în schimb, despre eliminarea unei amenințări existențiale.

Și poate într-o zi poporul iranian se va elibera de un regim care i-a zdrobit libertatea și i-a furat viitorul.

