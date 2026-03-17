Strategia Israelului de decapitare elimină alți doi lideri iranieni de rang înalt

Atacurile asupra șefului securității Iranului și asupra liderului miliției Basij ar putea face conducerea iraniană mai precaută, complicând eforturile

Atacurile asupra șefului securității Iranului și asupra liderului miliției Basij ar putea face conducerea iraniană mai precaută, complicând eforturile necesare războiului

Ali Larijani, șeful Consiliului de Securitate al Iranului și al doilea cel mai important lider după ayatollah, a fost arhitectul masacrelor regimului islamic împotriva propriilor cetățeni.

Uciderea de către Israel a șefului securității iraniene, Ali Larijani, elimină un lider veteran de la Teheran, zguduind un regim care părea să reziste miilor de lovituri aeriene, menținându-și controlul asupra țării și capacitatea de a purta războiul intacte.

Lovitura a fost însoțită de un atac israelian reușit asupra liderului miliției represive Basij în aceeași zi, o lovitură dublă despre care analiștii au spus că ar putea complica și mai mult capacitatea regimului de a conduce efortul de război și de a menține controlul, chiar dacă nu este probabil să-l doboare.

Moartea lui Larijani, anunțată de Israel marți dimineață și confirmată de Iran seara, a fost cea mai mare lovitură dată conducerii țării de la uciderea liderului suprem Ali Khamenei de către Israel în primul val al războiului. Liderul veteran în vârstă de 67 de ani a fost o figură centrală în răspunsul agresiv al Iranului, la nivel regional, la loviturile aeriene ale SUA și Israelului și a coordonat reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale din ianuarie, care a lăsat mii de morți – peste 30.000, conform unor rapoarte.

Uciderea lui Larijani ar putea afecta capacitatea de comandă și control a regimului, a spus Sima Shine, fost șef al departamentului de cercetare și evaluare la agenția de spionaj extern israelian Mossad. Combinată cu atacul reușit de marți asupra șefului Basij, generalul de brigadă Gholamreza Soleimani, aceasta ar putea determina figurile de top din regim să adopte un profil mai scăzut și să reducă comunicațiile de teamă să nu fie vizate, făcând procesul decizional al țării mai dificil, a spus ea.

„Există un efect cumulativ”, a spus Shine, citat de WSJ. „Mulți au fost uciși”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a anunțat cele două ucideri marți, a spus că Israelul va continua să vizeze conducerea Iranului. Analiștii au indicat volume reduse de atacuri cu rachete și drone din partea Iranului ca dovadă că capacitățile militare ale țării au fost diminuate de valurile de atacuri. Iranienii au raportat, de asemenea, semne de deteriorare a ordinii publice la nivel de stradă, pe măsură ce forțele de securitate se ascund de atacuri.

Danny Citrinowicz, fost oficial al serviciilor de informații militare israeliene și acum cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a fost de acord că uciderea lui Larijani ar putea degrada și mai mult capacitatea de luare a deciziilor a Iranului, ar putea crește paranoia conducerii că este vânată și ar putea evidenția incapacitatea regimului de a respinge atacurile SUA și israeliene. Dar el a spus că, deși este semnificativă, nu este o lovitură fatală.

„Nu este evenimentul care va doborî regimul”, a spus Citrinowicz. „Va zdruncina mecanismul de luare a deciziilor, dar nu va fi afectat într-un mod semnificativ”.

Lideri precum Larijani au apelat la rețelele sociale pentru a comenta sfidător evoluțiile recente ale războiului, în timp ce armata lor a continuat să lanseze lovituri țintite asupra infrastructurii energetice și intereselor americane din întreaga regiune a Golfului. De asemenea, au intimidat protestatarii cu amenințări de a trage fără avertisment în cazul oricăror revolte.

Conducerea Iranului a planificat un război în care mulți urmau să fie uciși și a pregătit din timp înlocuitori gata să intervină rapid, potrivit oficialilor iranieni. Deși Larijani era o figură publică importantă a regimului, rândurile forțelor de securitate care sunt esențiale pentru reziliența acestuia sunt foarte extinse. Doar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice are o conducere amplă și aproximativ 190.000 de luptători activi.

Armata israeliană l-a numit pe Larijani „liderul de facto al regimului iranian” după uciderea lui Khamenei, deși analiștii au spus că el era una dintre mai multe figuri puternice. Printre acestea se numără Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului, care anterior a fost șef al poliției și comandant al IRGC responsabil de programul de rachete al Iranului.

Larijani a fost ucis în zona Teheranului. El a fost văzut ultima dată înconjurat de gărzi de corp pe străzile capitalei vineri, când a apărut la demonstrații pro-regim alături de alți oficiali de rang înalt.

El a fost un canal principal pentru comentarii disprețuitoare la adresa atacatorilor Iranului. La câteva ore de la începutul războiului, a jurat că președintele Trump trebuie „să plătească prețul” pentru moartea lui Khamenei și pentru loviturile SUA-Israel. Trump a răspuns că „nu-i pasă deloc” și că nu știa cine este Larijani.

Dar Larijani a fost, de asemenea, o punte de legătură cu Occidentul. Avea legături cu SUA prin fiica sa, Fatemeh Ardeshir-Larijani, care a fost profesor asistent la facultatea de medicină a Universității Emory din Atlanta până când a fost concediată în ianuarie în urma unei petiții inițiate de oponenții regimului.

El a fost negociator-șef în încercarea de a rezolva disputa nucleară a Iranului cu Occidentul între 2005 și 2007 și, la un moment dat în cariera sa, a fost temporar marginalizat de liderii iranieni din cauza legăturilor sale cu reformatorii.

Diplomații l-au descris ca pe un pragmatic care a supraviețuit într-o carieră de patru decenii combinând brutalitatea cu deschiderea către dialog, în contrast cu alți lideri duri care pur și simplu au refuzat să interacționeze cu liderii occidentali.

