Trump susține un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inițiat de Lindsey Graham

Președintele Donald Trump va susține adoptarea unui pachet bipartizan de sancțiuni împotriva Rusiei, inițiat de regretatul senator Lindsey Graham, a declarat luni un oficial al Casei Albe pentru CNN.

Susținerea vine la câteva zile după moartea neașteptată a lui Graham, ceea ce va facilita probabil și mai mult adoptarea unui proiect de lege pentru care senatorul din Carolina de Sud a depus eforturi timp de ani de zile pentru a-l duce la bun sfârșit.

Graham și senatorul democrat Richard Blumenthal au indicat anterior că administrația era pregătită să susțină pachetul de măsuri, afirmând vineri că au ajuns la un acord în urma unor negocieri îndelungate. Cu toate acestea, nu era clar la momentul respectiv dacă Trump ar fi susținut direct proiectul de lege, întrucât președintele criticase în repetate rânduri legislația și insistase pentru o marjă de manevră mai directă în ceea ce privește impunerea sancțiunilor.

Întrebat luni seara de Kaitlan Collins de la CNN dacă intenționează să semneze proiectul de lege privind sancțiunile, acesta a răspuns: „Da, discutăm despre asta. … Vom lua o decizie în această privință foarte curând”.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat luni dimineață că Casa Albă a colaborat îndeaproape cu Graham în privința acestei măsuri, afirmând pentru CNN că este optimist.

„Pentru asta va fi nevoie de sprijinul democraților și al republicanilor din Senat, dar am speranța că vom reuși să realizăm acest lucru”, a spus el.

Thune a afirmat că, în ultimele zile ale lui Graham, pachetul de sancțiuni era „lucrul care îi păsa cel mai mult din punct de vedere al realizărilor, și ar fi cu siguranță o moștenire incredibilă pentru el”.

Pachetul de sancțiuni i-ar deschide calea lui Trump pentru a impune tarife mari asupra importurilor din țările care achiziționează petrol, uraniu și gaze naturale din Rusia, într-un efort de a slăbi și mai mult Moscova în contextul războiului pe care acesta îl poartă cu Ucraina.