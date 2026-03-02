Unde este sprijinul stângii pentru poporul iranian?

Escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran readuce în prim-plan nu doar o confruntare geopolitică, ci și o dezbatere intensă în spațiul occidental. În centrul acesteia se află o întrebare cheie: de ce stânga politică pare să nu exprime un sprijin clar și vizibil pentru cetățenii iranieni care se revoltă împotriva regimului teocratic de la Teheran?

După ce președintele Donald Trump a ordonat o operațiune militară împotriva conducerii iraniene, reacțiile au fost rapide și puternice, în special din partea cercurilor progresiste. Criticile s-au concentrat asupra intervenției americane, considerată de mulți drept o escaladare periculoasă.

În paralel însă, zeci de mii de iranieni au ieșit în stradă împotriva unui regim descris ca represiv, acuzat de folosirea violenței împotriva propriilor cetățeni, de limitarea libertăților fundamentale și de impunerea unor restricții severe, inclusiv asupra accesului la utilități și comunicații.

Însă reacția predominantă a stângii occidentale s-a concentrat aproape exclusiv pe opoziția față de acțiunea militară americano-israeliană, fără a fi însoțită de apeluri publice consistente sau mișcări de solidaritate vizibile pentru populația iraniană.

Astfel că asistăm la o posibilă contradicție ideologică: în timp ce discursul progresist promovează apărarea drepturilor femeilor și opoziția față de opresiune în alte contexte internaționale, o mobilizare similară nu pare să apară în cazul Iranului. Lipsa protestelor majore, a declarațiilor ferme sau a campaniilor susținute în sprijinul cetățenilor iranieni este prezentată drept un semn de inconsecvență.

În această interpretare, diferența dintre retorica privind drepturile omului și reacțiile concrete la situația din Iran ridică semne de întrebare cu privire la coerența pozițiilor politice adoptate în Occident de stânga.

