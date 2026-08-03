Cazul Samson, Suedia | Serviciile sociale au vrut să aresteze familia Samson. Nu au reușit | Comunicat

Serviciile sociale din Hässleholm, Suedia folosesc procuratura suedeză pentru a intimida și încerca arestarea familiei Samson. Un tribunal districtual a decis să închidă orice anchetă penală în cazul familiei de români din Suedia.

Potrivit unui comunicat emis de echipa de inițiativă a cazului Samson, luni, 3 august 2026, un tribunal districtual din Suedia a decis să închidă ancheta penală demarată de serviciile sociale din Hässleholm împotriva familiei. Fapt care demonstrează, încă o dată, lipsa unui abuz în familia Samson – motivul principal pentru ca serviciile sociale au intervenit abuziv și au răpit pe cele două fete, Sara și Tiana, din familie.

Arestarea sau pierderea procesului?

Servicile sociale din Hässleholm au întins o cursă familiei și au cerut redeschiderea urmăririi penale fix în perioada în care părinții trebuiau să se prezinte la un proces prin care contestau 3 măsuri impuse de autorități: întreruperea totală a contactului cu fetele, escaladarea LVU3 și schimbarea identității fetelor. Din această cauză, părinții nu s-au putut expune riscului arestului, având în România încă 5 copii minori, și astfel au pierdut procesul prin neprezentare – dar au evitat arestarea.

Practici comuniste

Serviciile sociale și oficialii din Hässleholm sunt acuzați că folosesc procuratura suedeză pentru a intimida și bloca orice încercare a familiei Samson de a-și recupera copiii. Această practică este des întâlnită și raportată în țările nordice – documentată inclusiv în cazul Bodnariu vs Barnevernet (Norvegia) – și este, nici mai mult, nici mai puțin, decât o acțiune totalitară, care ne aduce aminte de practicile comuniste – transformarea instituțiilor publice într-o armă de represiune împotriva cetățenilor care nu se pot apăra.

Autoritățile din Hässleholm irosesc bani publici

Comunicatul acuză serviciile sociale suedeze că irosesc banii contribuabililor suedezi, estimând că suma cheltuită pentru preluarea și ținerea în custodie a celor două fete Samson se ridică la sute de mii de euro – milioane și chiar zeci de milioane de coroane suedeze.

Tribuna.US a prezentat în trecut punctul de vedere al avocatului familiei, care reiterează faptul că autoritățile din Hässleholm irosesc nemotivat resurse importante.

Proteste internaționale

Comunitatea românească a protestat global pentru susținerea familiei Samson, cu acțiuni în Australia, Statele Unite și Europa, atrăgând atenția mass-mediei internaționale mainstream. Echipa de inițiativă a cazului Samson anunță noi acțiuni internaționale.

În continuare, comunicatul integral.





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