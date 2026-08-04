OPINIE | Prefer ca produsele alimentare pe care le cumpăr din NYC să nu aibă gust de terorist comunist

Zohran „Jihadistalin” Mamdani a dus o campanie electorală pentru funcția de primar al orașului New York, promițând o mulțime de lucruri „gratuite” – ceea ce fac, desigur, toți democrații. Însă, fiind comunist, a exagerat la maxim toate aceste promisiuni pline de baliverne, susține Stephen Kruiser într-un articol de opinie pentru Pj Media.

După cum știm cu toții cei care trăim cu picioarele pe pământ, toate aceste beneficii gratuite necesită subvenții substanțiale din partea contribuabililor. Contribuabili obișnuiți, de rând, nu doar miliardarii împotriva cărora Mamdani și cei de teapa lui se revoltă mereu.

Una dintre cele mai mari promisiuni „magice” pe care Mamdani le-a făcut fanilor săi în timpul campaniei a fost cea privind magazinele alimentare „aflate în proprietatea orașului”. Marele său plan, magnific de groaznic, presupune ca plătitorii de taxe din Big Apple să suporte toate costurile necesare pentru a-și păcăli susținătorii, alungând în același timp o mare parte dintre cei care contribuie cel mai mult la baza de impozitare.

Chiar dacă guvernul ar putea deține ceva, numai gândul la asta este respingător. Birocrația nu aduce niciodată nimic bun. Cu cât birocrația este mai mare, cu atât înrăutățește lucrurile. Populația orașului New York este mai mare decât populația a trei sferturi dintre statele din SUA, așa că birocrația sa este de un tip greșit de robustă.

La fel ca în cazul aproape tuturor inițiativelor îndrăznețe ale lui Mamdani, a fost necesar să se revizuiască așteptările legate de proiectul utopic al „unicornului” – magazinul alimentar al guvernului. Iată ce spune Jamie, comentator al vieții publice:

Sună grozav. Așadar, luna trecută, el a anunțat măsura concretă: un „coș de bază” limitat, care include legume și fructe, carne, fructe de mare, lapte, pâine, iaurt și câteva alte produse, la un preț cu 30% mai mic decât „prețul obișnuit de vânzare cu amănuntul” – orice ar însemna asta, de fapt – în magazinele aflate în proprietatea orașului și subvenționate, administrate de operatori privați cu scop lucrativ. Operatorii au dreptul să stabilească prețurile pentru toate produsele din afara „coșului de bază” după cum doresc. „Coșul” cu preț redus va fi subvenționat de municipalitate. Municipalitatea acoperă costurile de capital, chiria și impozitul pe proprietate. Iar utilizatorii, așa cum s-a anunțat astăzi, vor fi obligați să-și dovedească domiciliul cu un act de identitate de tip „permis de bibliotecă”.

Cerința de a prezenta un act de identitate nu este deloc surprinzătoare; tipii ăștia comuniști-fasciști sunt cunoscuți pentru faptul că insistă ca cetățenii să-și arate actele.

Așa cum remarcă Jamie, cine știe ce ar putea însemna „prețurile obișnuite din comerțul cu amănuntul”? Ne referim la prețuri cu 30% mai mici decât cele ale baghetelor și salamului dintr-o bodegă de pe Upper East Side? Chiar și în cartierele obișnuite, New Yorkul are un cost al vieții mai ridicat. O reducere aplicată unor prețuri ridicol de mari nu reprezintă cu adevărat o afacere. Dacă Pottery Barn are o reducere de 30%, asta înseamnă doar că vei plăti puțin mai mult decât ți-ar cere un magazin obișnuit de mobilă.

Revenind la regula privind actul de identitate. Aceasta este atât discriminatorie pe criteriul vârstei, cât și rasistă, și probabil implică și alte forme de discriminare pe care privilegiul meu nu-mi permite să le iau în considerare. De ani de zile ni s-a spus că este practic imposibil ca persoanele în vârstă aparținând minorităților să obțină orice fel de act de identitate emis de autorități.

Cei dintre voi care lucrați în birouri ar trebui probabil să faceți pariuri și să stabiliți date la care programul comunist de iaurt la preț redus va începe să o ia razna. Chiar și cu informații minime despre această inițiativă, este ușor să identificați mai multe puncte în care lucrurile ar putea deraia.

Mă simt obligat să reamintesc oamenilor că acest comunist abia a început și nu poate fi destituit. În plus, are vântul în spate în acest moment, ceea ce înseamnă că poate continua să lovească cu buldozerul zi și noapte.

Dacă vrem să găsim o parte pozitivă în toată povestea asta, succesul aparent și de durată al lui Mamdani — toate victoriile comuniștilor se transformă, în cele din urmă, în înfrângeri pentru oamenii de rând — reprezintă o adevărată pacoste pentru conducerea Partidului Democrat. El este figura emblematică a organizației „Socialistii Democrați din America”, iar conducerea Partidului Democrat își dorește cu disperare ca aceștia să treacă puțin în plan secund.

„Așa cum am scris de multe ori, iubesc New York-ul și nu vreau să-l văd distrus de Mamdani și de tovarășii lui comuniști. Totuși, prea mulți alegători de acolo nu știu că asta este ceea ce face el. Sunt prea ocupat ca să caut un leac împotriva prostiei”, afirmă autorul.